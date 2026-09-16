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Habrá rosas, orquídeas y suculentas: falta muy poco para la Feria del Botánico, con entrada gratis y paseo de compras

Para los amantes de la botánica, podrán disfrutar de dos jornadas en Palermo. Habrá plantas producidas por el propio Jardín Botánico, flores, semillas y distintas propuestas para los amantes de la jardinería.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Orquídea, planta.
Orquídea, planta. Foto: Freepik.
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Los fanáticos de las plantas ya pueden agendar una nueva propuesta en la Ciudad de Buenos Aires: la Feria del Botánico. Se trata de dos jornadas en el mes de septiembre con entrada libre y gratuita, donde los visitantes podrán recorrer distintos puestos, conocer especies y comprar ejemplares para sumar al hogar o al jardín.

El encuentro tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 en el Jardín Botánico Carlos Thays, en el barrio porteño de Palermo. La propuesta combina el paseo por uno de los espacios verdes más tradicionales de la ciudad con la posibilidad de adquirir plantas y productos vinculados con la jardinería.

La Feria del Botánico celebrará su undécima edición el próximo 26 y 27 de septiembre. Foto: Instagram buenosairesjardin

Qué plantas habrá en la Feria del Botánico de CABA

Entre las especies que estarán disponibles se destacan rosas, orquídeas, suculentas y plantas carnívoras. También habrá semillas y ejemplares producidos por el propio Jardín Botánico.

La propuesta apunta tanto a quienes buscan una planta para decorar sus ambientes como a los aficionados que quieren incorporar nuevas especies a su colección. Además, se podrán encontrar otros productos relacionados con el cuidado de las plantas, como sustratos y macetas. La feria también ofrece una oportunidad para recorrer el Botánico y disfrutar de sus diferentes sectores. El Jardín Botánico Carlos Thays cuenta con colecciones vegetales y espacios dedicados a distintas regiones y estilos de jardinería que habrá en la Feria del Botánico de CABA.

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Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.
Jardín Botánico Carlos Thays.

Dónde queda y cómo llegar al Jardín Botánico Carlos Thays

La Feria del Botánico se realizará en el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en avenida Santa Fe 3951, en la zona de Plaza Italia, Palermo. El predio se encuentra en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Las Heras y de la calle República Árabe Siria.

Para llegar en transporte público, una de las opciones más directas es el subte de la línea D, con estación en Plaza Italia. También circulan distintas líneas de colectivos por la zona.

Orquídeas, flor. Foto: ChatGPT.

Días, horarios y qué sucede en caso de lluvia

La Feria del Botánico se realizará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre en el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en avenida Santa Fe 3951, en la zona de Plaza Italia, Palermo.

Los visitantes podrán disfrutar de una jornada al aire libre repleta de flores, ramos, colores y hasta gastronomía local para pasar una tarde en familia. Sin embargo, la organización confirmó que se suspende por precipitaciones y tormentas.

En caso de lluvia, la Feria del Botánico se suspende y será reprogramada para el sábado 3 y domingo 4 de octubre, manteniendo el mismo horario de 10 a 17. De esta manera, quienes tengan previsto asistir podrán consultar la reprogramación antes de acercarse al Jardín Botánico.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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