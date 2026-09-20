Dejaron la ciudad, construyeron un hogar autosuficiente en la selva y criaron a cinco hijas con sus propias cosechas

La chacra familiar aporta buena parte de los alimentos que consumen Rosa y Sixto en una zona aislada de la Amazonía ecuatoriana. Foto: YouTube @Ecuador Y Sus Paisajes Oficial

Hace casi tres décadas, Rosa y Sixto dejaron atrás la vida urbana y se instalaron en una parcela de la Amazonía ecuatoriana. Allí, cerca del río Napo y lejos de los caminos asfaltados, construyeron una vivienda, formaron una familia y aprendieron a resolver buena parte de sus necesidades mediante el cultivo de la tierra y la cría de animales.

Llegar hasta su casa exige un recorrido que permite dimensionar su aislamiento en plena selva. El equipo del canal Ecuador y sus Paisajes Oficial necesitó viajar ocho horas por tierra y otras cinco en lancha. En esa región, el río reemplaza a las rutas y funciona como la principal conexión con las comunidades cercanas, los centros de salud y los lugares donde se pueden comprar productos que no están disponibles en la chacra.

La chacra familiar aporta buena parte de los alimentos que consumen Rosa y Sixto en una zona aislada de la Amazonía ecuatoriana. Foto: YouTube @Ecuador Y Sus Paisajes Oficial

Una casa rodeada de cultivos y animales

La vivienda está construida principalmente con madera y cuenta con una cubierta de palma. A su alrededor se encuentra la parcela familiar, donde crecen yuca, banana, ají y árboles frutales. Los mangos, por ejemplo, suelen cosecharse en diciembre, aunque su producción cambia de acuerdo con las condiciones de cada temporada.

La familia recibe agua desde el centro comunal y la almacena en un tanque para utilizarla en las actividades domésticas. Los alimentos producidos en la chacra determinan buena parte del menú cotidiano. Durante la visita mostraron preparaciones elaboradas con gallina criolla, yuca, plátano maduro y ají, además de una receta con caracoles de tierra limpiados con limón.

No todo lo que producen se destina al consumo. Las gallinas y los huevos también funcionan como una fuente de ingresos cuando aparece un gasto extraordinario. Rosa explicó que la venta de aves permitió afrontar necesidades relacionadas con la educación de sus hijas y conseguir dinero en momentos en los que la familia no contaba con otros recursos.

La chacra familiar aporta buena parte de los alimentos que consumen Rosa y Sixto en una zona aislada de la Amazonía ecuatoriana. Foto: YouTube @Ecuador Y Sus Paisajes Oficial

El intenso calor modificó su rutina

Las condiciones climáticas organizan los horarios de trabajo. Rosa y Sixto comienzan sus tareas cerca de las cinco de la mañana para aprovechar las horas menos calurosas. Regresan a la vivienda entre las diez y las once, cuando la temperatura vuelve más difícil continuar trabajando en la parcela.

La rutina no responde solamente a una elección de comodidad. La tierra, la humedad, la cosecha disponible y las distancias obligan a planificar cada actividad. Si la producción de una fruta disminuye, la alimentación debe adaptarse. Si falta maíz, también puede caer la cantidad de huevos que proporcionan las gallinas.

La ausencia de productos químicos mencionada en la historia corresponde al testimonio familiar y a la manera en que describen sus prácticas. No se difundieron análisis independientes ni una certificación de agricultura orgánica. Por eso, resulta más preciso hablar de cultivos desarrollados sin agroquímicos declarados por la familia que de producción orgánica certificada.

La chacra familiar aporta buena parte de los alimentos que consumen Rosa y Sixto en una zona aislada de la Amazonía ecuatoriana. Foto: YouTube @Ecuador Y Sus Paisajes Oficial

Cómo lograron criar y educar a sus hijas

Rosa y Sixto formaron una familia con cinco hijas. A pesar de las dificultades de transporte y de la distancia hasta los servicios esenciales, pudieron sostener su escolaridad mediante los recursos generados en la chacra y la venta ocasional de productos. Actualmente, las hijas también colaboran cuando sus padres necesitan medicamentos o asistencia económica.

La vida comunitaria ocupa otro lugar importante. Entre las prácticas mencionadas se encuentra la preparación de chicha de yuca, una bebida compartida durante las visitas y los encuentros entre vecinos y familiares. Estas redes ayudan a enfrentar las limitaciones de vivir en un territorio donde los traslados dependen del río.

Para Rosa, las dificultades materiales se compensan con la tranquilidad del entorno y la posibilidad de producir sus alimentos. La experiencia no representa una autosuficiencia absoluta, porque la familia todavía necesita servicios, medicamentos y determinados productos externos. Sin embargo, la chacra les permitió reducir esa dependencia, criar a sus hijas y sostener durante 30 años una forma de vida marcada por la tierra, los animales y el río Napo.