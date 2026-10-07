Cocinarán un guiso al disco para 4.000 personas en una fiesta bonaerense: cuándo y dónde es el evento con entrada gratis

Fiesta del Guiso Carrero en Moreno. Foto: prensa Moreno.

Hay planes que empiezan con una buena comida y terminan convirtiéndose en una salida para toda la familia. Este feriado, Moreno propone uno de esos: una enorme olla será la protagonista de una fiesta gastronómica que promete alimentar a miles de personas. Se trata de la Fiesta del Guiso Carrero El Morenito, que tendrá lugar el lunes 12 de octubre con entrada gratis.

Fecha y horarios de la Fiesta del Guiso Carrero en Moreno

La fiesta se realizará el próximo lunes 12 en la Plaza Favaloro, en la esquina de Juan B. Bustos y Benito Juárez, Moreno.

La jornada comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 20. La entrada será libre y gratuita y no habrá que reservar lugar previamente, por lo que solamente será cuestión de acercarse y elegir qué parte de la propuesta disfrutar.

Fiesta del Guiso Carrero en Moreno. Foto: prensa Moreno.

Además del gran guiso, habrá música en vivo, talleres y una feria artesanal para recorrer durante el día.

Dónde se realiza la fiesta y cómo llegar desde CABA

La Plaza Favaloro tiene un atractivo extra: está ubicada a la vera del Lago San Francisco y a pocos metros del Dique Roggero. Así, la propuesta gastronómica se combina con un entorno natural ideal para pasar varias horas al aire libre.

Desde CABA, en auto, se puede llegar por el Acceso Oeste en dirección hacia Moreno y luego continuar hacia la zona del Dique Roggero. El viaje puede demandar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito y del punto de partida.

La ubicación permite pensar el evento como una escapada de feriado: comida, música, feria y un paseo por una zona verde de Moreno.

Un guiso al disco para 4.000 personas: de qué trata el gran protagonista del evento

Acá está la estrella de la fiesta: El Morenito, un gigantesco guiso carrero que alcanzará para unas 4.000 porciones.

La preparación estará a cargo del chef morenense Leonardo Gutiérrez, quien cocinará el plato en un disco de arado de aproximadamente tres metros de diámetro, una versión XXL de uno de los clásicos de la cocina al disco. Una vez listo, el guiso será repartido de manera gratuita entre quienes se acerquen a la celebración.

Fiesta del Guiso Carrero en Moreno. Foto: prensa Moreno.

El disco de arado también tiene su historia. El elemento recupera una antigua práctica gastronómica vinculada con los trabajadores rurales y los carreros, que aprovechaban esta herramienta para cocinar al aire libre. Por eso, la propuesta no se limita a comer un buen plato, sino que también busca mantener viva una tradición y convertirla en una celebración popular.

Qué actividades culturales se ofrecerán durante la jornada

Mientras el guiso avanza a fuego lento, la fiesta tendrá otras propuestas para acompañar el día. Habrá artistas en vivo, talleres y una feria artesanal con productos y creaciones para recorrer.

La idea es que la jornada tenga ritmo de paseo y no solamente de almuerzo: se podrá llegar temprano, recorrer los puestos, participar de las actividades, escuchar música y disfrutar del entorno del lago San Francisco.

Fiesta del Guiso Carrero en Moreno. Foto: prensa Moreno.

La Fiesta del Guiso Carrero El Morenito cuenta además con reconocimientos nacionales e internacionales vinculados con su valor gastronómico y cultural.

Con entrada gratuita, sin reserva y con 4.000 porciones de guiso para compartir, Moreno prepara una propuesta diferente para el feriado del 12 de octubre: una de esas fiestas donde el plato principal no pasa precisamente desapercibido.