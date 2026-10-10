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Caldero de Bruja, el hongo gelatinoso que nace en los bosques boreales y que en 2026 está amenazado por la pérdida de hábitat

Los expertos sostienen que se trata de una especie sumamente rara con un aspecto “misterioso”. Cómo es y por qué ha dejado de crecer en entornos naturales en el último tiempo.

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Qué es el hongo caldera de bruja
Qué es el hongo Caldero de Bruja y dónde se puede encontrar. Foto: Canal 26
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¿Alguna vez escuchaste hablar del Caldero de Bruja? No tiene que ver con ningún ritual esotérico o mágico sino que, muy por contrario, se trata de una especie de hongo sumamente particular que contiene una masa gelatinosa en el centro de su estructura.

Su apodo no es nada casual. De hecho, si uno ve la imagen que acompaña este artículo entenderá la razón. El hongo, científicamente conocido como Sarcosoma Globosum, tiene un aspecto oscuro tanto por dentro como por fuera y una forma circular, lo que hace que prácticamente pueda ser confundido por el auténtico caldero en el que las brujas preparan sus pociones mágicas.

Lo cierto es que la presencia de este un hongo en un bosque o en cualquier entorno natural es un excelente indicador ecológico. No obstante, en los últimos años, los expertos han indicado que el Caldero de Bruja ha perdido hábitat debido a los cambios perpetrados por humanos y actividades industriales que se han desarrollado cerca de esas zonas.

¿Cómo es el Caldero de Bruja y en qué regiones está presente?

El Caldero de Bruja tiene la forma de una copa o, más bien, de un bowl de unos 5 a 15 centímetros de diámetro -en tonos marrones- con un espacio hondo que permite ubicar la estructura gelatinosa de color negro. Hay que decir que el hongo también posee el aspecto de un coco o de un pequeño barril.

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Carne; hongos. Foto: Unsplash
Qué es el hongo Caldero de Bruja
El hongo Caldero de Bruja tiene forma de barril o de copa y dentro posee una estructura gelatinosa. Foto: Canal 26

Los expertos indican que la masa ubicada en su centro tiene una textura entre líquida, densa y pegajosa. “Forma cuerpos fructíferos grandes y redondeados. Y su color oscuro y carbonizado le da un aspecto misterioso”, indican desde la cuenta especializada en medio ambiente, ENSE Ciencia.

En líneas generales, este hongo puede localizarse en bosques de América del Norte. Su presencia es extraña, pero la región en la que más se ha podido apreciar se llama Grandes Lagos, una cuenca en la que desembocan cinco lagos ubicada entre Canadá y Estados Unidos. También ha estado en zonas del norte de Europa, siempre cercanas a ríos y arroyos.

¿Por qué se el hongo Caldero de Bruja está bajo amenaza?

Actualmente, el Caldero de Bruja está en peligro de conservación. ¿La razón? Diferentes actividades humanas -que en su mayoría tienen que ver con la expansión urbana- han destruido gran parte de su hábitat natural y eso ha provocado que la especie no haya podido reproducirse lo suficiente en el último tiempo.

Los expertos de ENSE sostienen: “Es extremadamente raro de observar y en algunos países está catalogado como amenazado debido a la pérdida de hábitat”. De hecho, el hongo está incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

Qué es el hongo caldera de bruja
Los expertos recomiendan no consumir el hongo Caldero de Bruja. Foto: Canal 26

¿El hongo Caldero de Bruja se puede comer?

Científicos indican que si bien el Caldero de Bruja no es tóxico ni venenoso, se recomienda no ingerir como acompañamiento en comidas al menos para el consumo habitual. Están quienes dicen que se ha utilizado como remedio tradicional o en rituales ancestrales. No obstante, la sugerencia es que no convertirlo en alimento.

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