En 1927, Ricardo Rojas encargó una casa inspirada en sus ideas sobre América: fue restaurada durante cuatro años y hoy conserva 25.000 libros

Esconde símbolos incas, jardines españoles y una biblioteca sorprendente Foto: Argentina.gob.ar.

En medio del movimiento de la Ciudad de Buenos Aires, una fachada blanca con techo de tejas parece abrir una puerta hacia otra época. Detrás de sus muros se encuentra una casa que no fue diseñada únicamente para ser habitada: cada uno de sus rincones representa una idea sobre la Argentina y sus raíces culturales.

Se trata del Museo Casa de Ricardo Rojas, ubicado en Charcas 2837. Allí vivieron el escritor Ricardo Rojas y su esposa, Julieta Quinteros, en una residencia que actualmente conserva muebles, documentos, obras de arte y miles de libros.

La casa que convirtió un libro en arquitectura

El proyecto comenzó en 1927, cuando Ricardo Rojas convocó al arquitecto Ángel Guido para trasladar a la arquitectura las ideas que había desarrollado en su libro Eurindia.

Rojas sostenía que la identidad americana había nacido del encuentro entre las tradiciones indígenas y europeas. Por ese motivo, no quería una vivienda convencional, sino una construcción que representara esa fusión cultural.

Guarda 25.000 libros y funciona como museo desde 1958 Foto: Argentina.gob.ar.

La casa fue organizada en una sola planta alrededor de un gran patio. Su fachada está inspirada en la Casa de la Independencia de Tucumán, con una importante puerta de madera, columnas salomónicas y un techo cubierto con tejas españolas.

Sin embargo, la mayor sorpresa aparece al ingresar: estructuras europeas conviven con decoraciones coloniales y símbolos del mundo incaico.

Símbolos incas, jardines españoles y detalles coloniales

En el jardín principal se destaca un frontispicio inspirado en el Convento de los Dominicos de Arequipa, en Perú. También aparecen referencias arquitectónicas de Cuzco y elementos relacionados con las culturas romana, musulmana y mediterránea.

Guarda 25.000 libros y funciona como museo desde 1958 Foto: Argentina.gob.ar.

En el centro del patio hay una fuente cuadrilobulada rodeada de rosales, mientras que las galerías reúnen techos góticos, capiteles corintios y columnas decoradas con el sol Inti, mazorcas y flores de cantuta.

La biblioteca es otro de los espacios más impactantes. Sus aberturas trapezoidales y sus guardas de inspiración precolombina recuerdan a la arquitectura incaica. La propiedad también cuenta con un jardín de invierno de estilo andaluz, iluminado por grandes ventanales de colores.

La vivienda se convirtió así en un manifiesto visual: una representación de la Argentina como resultado del encuentro entre diferentes pueblos y tradiciones.

El tesoro de la casa: una biblioteca con 25.000 volúmenes

Ricardo Rojas fue escritor, periodista, ensayista, académico y rector de la Universidad de Buenos Aires. Su casa conserva numerosos objetos relacionados con su vida privada y su extensa trayectoria intelectual.

Ricardo Rojas Foto: Wikipedia

El mayor tesoro del museo es su biblioteca y hemeroteca, que reúne cerca de 25.000 volúmenes. Dentro de la colección se encuentran obras dedicadas por Miguel de Unamuno, Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni y María Elena Walsh, entre otros escritores.

De residencia familiar a museo histórico

Tras la muerte de Ricardo Rojas, ocurrida en 1957, su esposa donó la residencia y todo su equipamiento al Estado. En 1958, la propiedad comenzó a funcionar como museo.

Décadas después, tanto el edificio como sus colecciones fueron sometidos a una restauración integral entre 2010 y 2014. Los trabajos permitieron recuperar habitaciones, jardines y detalles ornamentales diseñados casi un siglo atrás.

Actualmente, el museo organiza recorridos, exhibiciones y actividades vinculadas con la literatura y la cultura latinoamericana. La casa continúa cumpliendo el propósito imaginado por Rojas: mostrar que la arquitectura también puede contar la historia de un país.