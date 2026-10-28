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Guía rápida y fácil: cómo cuidar la rosa rococó, una de las flores favoritas de Mirtha Legrand

Sus pétalos llamativos, tonos rosados y apariencia romántica la convierten en una opción ideal para decorar jardines y balcones. Qué cuidados necesita para que florezca.

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Mirtha Legrand.
Mirtha Legrand tiene favoritismo por las rosas rococó. Foto: eltrece
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La rosa rococó rosada es una de las flores asociadas con la estética de Mirtha Legrand, reconocida por los arreglos florales que acompañan sus mesas televisivas y festejos. Esta variedad ornamental se destaca por sus pétalos abundantes, su aspecto romántico y sus tonalidades delicadas. Además, puede cultivarse en jardines, patios y macetas grandes, siempre que reciba los cuidados adecuados.

Características llamativas de la rosa rococó

La rosa rococó llama la atención por la forma de sus flores, que presentan muchos pétalos y una apariencia voluminosa. Sus tonos rosados permiten incorporarla tanto en jardines clásicos como en espacios exteriores de estilo más moderno.

A diferencia de las rosas de aspecto más simple, las variedades de flores muy dobles presentan una estructura visual más llamativa, con pétalos que se superponen y forman una flor de gran volumen. Esta característica las convierte en una alternativa para arreglos florales y decoración.

Uno de los factores más importantes para cuidar la rosa rococó es la ubicación. Foto: Unsplash.

Cuántas horas de sol necesita la rosa rococó y cómo regarla

Para cultivar una rosa rococó en casa, uno de los factores más importantes es la ubicación. Los rosales necesitan buena iluminación y, en general, al menos seis horas de sol directo al día para favorecer una floración abundante.

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El suelo debe contar con buen drenaje, ya que el agua acumulada alrededor de las raíces puede favorecer enfermedades. Si se cultiva en maceta, es fundamental que el recipiente tenga orificios de salida y suficiente espacio para el desarrollo de la planta.

El riego debe adaptarse a la temperatura, las lluvias y la humedad del sustrato. Durante el verano puede ser necesario aumentar su frecuencia, especialmente en macetas, donde la tierra pierde humedad con mayor rapidez.

También conviene regar directamente sobre la tierra, evitando mojar constantemente las hojas. Esta práctica ayuda a reducir las condiciones que favorecen algunas enfermedades causadas por hongos.

Mirtha Legrand.
Una de las flores favoritas de Mirtha Legrand es la rosa rococó. Foto: NA.

Cuándo podar la rosa rococó y qué hacer para que tenga más flores

La poda es fundamental para mantener la planta saludable. Se recomienda retirar las ramas secas, dañadas o enfermas y realizar una poda de formación durante el período de reposo invernal, adaptándola al tipo de rosal.

Además, eliminar las flores marchitas puede estimular nuevas floraciones en las variedades reflorecientes. La Royal Horticultural Society (RHS) también recomienda utilizar fertilizantes adecuados durante la temporada de crecimiento y mantener el suelo enriquecido con materia orgánica.

La preferencia de Mirtha Legrand por estas rosas tiene antecedentes documentados. En una entrevista publicada por La Nación en 2022, la conductora mencionó las rosas blancas y rococó entre sus favoritas y aseguró: “Ese es un regalo que nunca falla. Me encantan”.

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Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

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