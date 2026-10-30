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Mariluz del Campo lo recomienda en “La granja de mis sueños”: “Con 3 cucharadas de arroz y una de azúcar, podemos eliminar las hormigas que se comen las hojas de tu árbol frutal”

La creadora de contenido compartió en TikTok una preparación casera para proteger las plantas. Cómo se prepara, para qué sirve y qué dice la ciencia.

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Mariluz del Campo enseña cómo terminar con las hormigas cortadoras.
Mariluz del Campo enseña cómo terminar con las hormigas cortadoras. Foto: Captura TikTok @lagranjademissue1
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Mariluz del Campo, conocida por sus consejos en la cuenta de TikTok La granja de mis sueños (@lagranjademissue1), compartió una preparación casera que utiliza solamente 3 cucharadas de arroz y una de azúcar para combatir a las hormigas cortadoras.

Cabe recordar que estos insectos representan uno de los problemas más frecuentes para quienes tienen árboles frutales, jardines o huertas en sus hogares.

Cómo preparar la mezcla de arroz y azúcar que recomienda Mariluz del Campo

En su video, Mariluz explicó que las hormigas cortadoras pueden provocar daños importantes al retirar las hojas de los árboles frutales, especialmente cuando atacan ejemplares jóvenes o debilitados.

“Las hormigas cortadoras pueden destruir cultivos completos en cuestión de días”, advirtió, al describir cómo estos insectos son capaces de dejar las ramas prácticamente sin hojas.

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Para preparar el remedio casero, la creadora de contenido recomienda utilizar dos ingredientes: 3 cucharadas de arroz y 1 cucharada de azúcar.

Mariluz del Campo enseña cómo terminar con las hormigas cortadoras.
Mariluz del Campo enseña cómo terminar con las hormigas cortadoras. Foto: Captura TikTok @lagranjademissue1

El procedimiento consiste en colocar el arroz en un recipiente y triturarlo hasta conseguir fragmentos pequeños. Posteriormente, se añade el azúcar y se mezcla hasta integrar ambos ingredientes.

Según explicó, la preparación debe distribuirse sobre los caminos por donde circulan las hormigas o cerca de las entradas de sus hormigueros, con la intención de que los insectos transporten el arroz hacia el interior del nido.

Por qué las hormigas cortadoras se llevan las hojas de los árboles frutales

La explicación de Mariluz se basa en una característica particular de estos insectos: las hormigas cortadoras utilizan las hojas para cultivar un hongo del que obtienen alimento.

“Las hormigas no se llevan las hojas de nuestros árboles para alimentarse ellas, sino que lo hacen para alimentar un hongo que también ellas cultivan”, explicó.

Este comportamiento está documentado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las hormigas de los géneros Atta y Acromyrmex transportan fragmentos vegetales hasta sus colonias subterráneas, donde los utilizan como sustrato para cultivar hongos.

De acuerdo con Mariluz, el azúcar de la preparación favorecería que los insectos recogieran el arroz y lo llevaran hasta sus nidos. Allí, según su explicación, el cereal afectaría al hongo y terminaría dejando a la colonia sin alimento.

Hormiga. Foto: Freepik.
Las hormigas cortadoras atacan las frutas.

Qué dicen los especialistas sobre el uso de arroz para eliminar hormigas cortadoras

Aunque la relación entre las hormigas cortadoras y los hongos está científicamente comprobada, no existen pruebas suficientes de que mezclar arroz con azúcar elimine una colonia entera.

De hecho, una publicación de julio de 2026 del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, vinculado a la UBA y el CONICET, advirtió que algunos remedios caseros basados en arroz pueden resultar contraproducentes.

Por su parte, el INTA reconoce que el arroz partido puede utilizarse como cebo para atraer o distraer a estos insectos, pero aclara que el manejo de las hormigas debe integrar diferentes estrategias y adaptarse a las características de cada jardín o huerta.

Entre las medidas recomendadas se encuentran el monitoreo de los hormigueros, la combinación de especies vegetales y el uso de plantas aromáticas, como menta, lavanda, ajo y ajenjo.

También pueden instalarse barreras físicas adecuadas alrededor de los troncos para impedir que las hormigas alcancen las hojas, siempre que se proteja la corteza del árbol.

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