De la semilla a la colmena: 6 flores fáciles de cultivar que ayudan a alimentar a las abejas

¿Por qué las abejas son esenciales para el ecosistema?. Unsplash.

Un jardín lleno de flores no solo aporta color y belleza al hogar: también puede convertirse en un importante refugio para las abejas, insectos fundamentales para la reproducción de numerosas especies vegetales. Lo más interesante es que algunas de las plantas que las atraen pueden cultivarse fácilmente desde una semilla, incluso en espacios pequeños.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), institución especializada en horticultura, sembrar distintas especies que florezcan en diferentes momentos favorece la disponibilidad de alimento para los polinizadores. Las abejas recolectan principalmente néctar y polen de las flores, recursos que también contribuyen al funcionamiento de las colonias que viven en colmenas.

De esta manera, no hace falta ser un experto en jardinería ni instalar una colmena para colaborar con estos insectos, sino que la clave está en elegir las semillas adecuadas y proporcionar las condiciones necesarias para que las plantas florezcan.

No hace falta ser un experto en jardinería ni instalar una colmena para colaborar con estos insectos. Foto: Unsplash

Las 6 flores que pueden cultivarse desde semillas para alimentar a las abejas

La RHS recomienda diferentes plantas que pueden cultivarse desde semillas y resultar atractivas para los polinizadores. Entre ellas se destacan:

Girasol (Helianthus annuus): sus flores ofrecen recursos a las abejas y sus semillas maduras pueden alimentar a distintas aves. Necesita buena exposición solar y existen variedades compactas aptas para macetas. Caléndula (Calendula officinalis): produce flores amarillas y anaranjadas. Es una opción sencilla para cultivar desde semillas y conviene elegir variedades de flores abiertas. Cosmos (Cosmos bipinnatus): presenta flores delicadas de diferentes colores que atraen polinizadores. Crece bien en lugares soleados y suelos con buen drenaje. Borraja (Borago officinalis): se caracteriza por sus pequeñas flores azules, atractivas para las abejas. Puede reproducirse mediante semillas que caen naturalmente al suelo. Facelia (Phacelia tanacetifolia): desarrolla agrupaciones de flores de tonos violetas o azulados que proporcionan néctar y polen a distintos insectos. Aciano (Centaurea cyanus): es conocido por sus flores azules y puede sembrarse directamente en tierra preparada, siempre que las condiciones ambientales sean apropiadas.

Cabe señalar que estas especies no son igualmente adecuadas para todas las regiones. En esa línea, antes de sembrarlas, conviene comprobar su adaptación al clima local y priorizar plantas nativas cuando sea posible.

Algunas plantas resultan atractivas para los polinizadores. Foto: EFE

Cómo sembrar las flores y convertir el jardín en un refugio para polinizadores

Para comenzar, no se necesita un terreno grande. Un sector soleado del jardín o varias macetas con buen drenaje pueden ser suficientes para cultivar algunas de estas especies. Los especialistas de la RHS recomiendan tener en cuenta los siguientes cuidados:

Preparar la tierra: utilizar un sustrato adecuado, retirar las malezas y evitar que el agua quede estancada.

Respetar la época de siembra: consultar las indicaciones de cada especie y adaptarlas al clima y a las estaciones locales.

Controlar el riego: mantener la humedad necesaria durante la germinación, sin encharcar el suelo.

Elegir flores accesibles: priorizar variedades con pétalos simples que permitan a los insectos alcanzar el néctar y el polen.

Evitar los pesticidas: reducir la exposición de las abejas a productos potencialmente perjudiciales.

Ofrecer agua: colocar un recipiente poco profundo con piedras donde los insectos puedan apoyarse y renovar el agua frecuentemente.

Además, combinar plantas con períodos de floración diferentes permite ofrecer recursos a los polinizadores durante más tiempo.

De esta manera, una pequeña semilla puede convertirse en una fuente de alimento para las abejas. Y aunque no todas viven en colmenas —muchas especies son solitarias—, cultivar flores apropiadas ayuda a favorecer la biodiversidad del entorno.