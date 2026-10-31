Cómo reconocer si los limones están por rajarse: las señales que se pueden observar en el árbol

Cómo reconocer si los limones están por rajarse: las señales que hay que mirar en el árbol Foto: Gemini

Quienes tienen un limonero en casa pueden encontrarse con una sorpresa poco agradable: algunos frutos empiezan a abrirse antes de madurar. La cáscara se agrieta, la pulpa queda expuesta y el limón termina perdiéndose. Este problema, conocido como rajado de los cítricos, está directamente relacionado con las condiciones de crecimiento del árbol y suele aparecer cuando hay cambios bruscos en la humedad.

Una de las primeras señales para estar atentos son las pequeñas fisuras en la cáscara, sobre todo en el extremo opuesto al tallo. También pueden verse zonas amarillentas en esa parte del fruto. Según la Universidad de Florida, estas marcas pueden ser los primeros indicios del problema, aunque no siempre se detectan antes de que la grieta avance.

El rajado ocurre cuando la pulpa crece más rápido de lo que la cáscara puede acompañar. Esto suele pasar si el árbol atraviesa una sequía y después recibe lluvias intensas o un riego excesivo. Durante la falta de agua, la cáscara pierde elasticidad y, al hidratarse de golpe, la presión interna puede romperla.

Qué hacer si aparecen grietas en los limones

La mejor forma de prevenir el rajado es mantener una humedad estable en la tierra. La Facultad de Agronomía de la UBA recomienda evitar cambios bruscos en la cantidad y frecuencia del riego. No conviene dejar que el sustrato se seque por completo y después compensar con mucha agua de golpe.

Cómo reconocer si los limones están por rajarse: las señales que hay que mirar en el árbol Foto: Gemini

También es clave controlar el drenaje. Si el limonero está en maceta, tiene que tener orificios en la base para que el exceso de agua salga. En los árboles plantados en el suelo, hay que evitar los lugares donde se acumula agua tras las lluvias.

Cuando un limón ya se abrió, lo mejor es retirarlo del árbol para evitar que se deteriore y se convierta en un foco de hongos. La Universidad de California advierte que las heridas en la cáscara facilitan la entrada de microorganismos que pueden provocar pudriciones y afectar a otros frutos.

Por qué no siempre se puede evitar el rajado de los limones

No existe una fórmula mágica para garantizar que ningún limón se raje. El clima, la variedad y el estado nutricional del árbol también influyen en este fenómeno. Por eso, la mejor estrategia es revisar los frutos con frecuencia y mantener los cuidados regulares, sobre todo durante las etapas de crecimiento.