Encontraron un aguará guazú escondido en una obra en construcción en Santa Fe: así fue el inesperado rescate

Rescataron a un aguará guazú de una obra en construcción de Granadero Baigorria. Foto: Brigada Ecológica y Rescate Animal.

Un aguará guazú fue rescatado este sábado en Granadero Baigorria, Santa Fe, después de que lo encontraran escondido dentro de una habitación de una obra en construcción.

El operativo comenzó alrededor de las 7.10, tras un llamado al 911, y estuvo a cargo de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía provincial. El ejemplar se encontraba en buen estado general y fue retirado sin sufrir lesiones.

Cómo fue el rescate del aguará guazú encontrado en una obra en construcción

El animal apareció en un terreno ubicado en la intersección de Fournier y Viamonte, a pocas cuadras de la avenida Circunvalación. Los primeros efectivos del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar confirmaron que se había refugiado dentro de uno de los ambientes del inmueble.

Rescataron un aguará guazú de una obra en construcción. Video: redes sociales.

Posteriormente, un equipo de seis agentes especializados realizó maniobras de contención no invasivas hasta conseguir introducirlo en una jaula de traslado. El procedimiento permitió ponerlo a resguardo sin provocarle heridas.

Qué pasará con el animal rescatado y por qué es una especie protegida

Después del operativo, el ejemplar quedó bajo resguardo transitorio en la Sede Ribera de Rosario. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe quedó a cargo de coordinar su derivación al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, donde está prevista una evaluación sanitaria para determinar las condiciones de su eventual reinserción en la naturaleza.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es un cánido sudamericano reconocido por sus patas largas, pelaje rojizo y crin oscura. Según la Secretaría de Ambiente de la Nación, está catalogado como especie amenazada en Argentina.

Entre sus principales amenazas figuran la pérdida del hábitat, los atropellamientos, la caza y el comercio ilegal. Su captura y comercialización están prohibidas por la legislación nacional de protección de fauna silvestre.

El aguará guazú es una especie en peligro de extinción. Foto: archivoprensa.cba.gov.ar

Qué hacer si aparece un aguará guazú cerca de una vivienda

La aparición de estos animales en sectores urbanos requiere precauciones para proteger tanto a las personas como al ejemplar. Las recomendaciones difundidas por las autoridades ambientales y policiales incluyen:

Mantener distancia: evitar acercarse, perseguirlo o rodearlo.

No alimentarlo: ofrecerle comida puede alterar su comportamiento natural.

No intentar capturarlo: la manipulación debe quedar a cargo de especialistas.

Evitar que las mascotas se acerquen: mantener a perros y otros animales domésticos alejados.

Dar aviso a las autoridades: en Santa Fe, ante un avistamiento en una zona urbana, se recomienda comunicarse con el 911.

El episodio de Granadero Baigorria ocurrió aproximadamente un mes y medio después de otro rescate de la misma especie en la zona oeste de Rosario. La evaluación especializada será determinante para establecer cuándo y en qué condiciones podrá regresar a su hábitat natural.