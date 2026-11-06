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Lavar los platos tiene un impacto oculto: las esponjas pueden liberar hasta 4,21 gramos de microplásticos al año

Una investigación de la Universidad de Bonn analizó tres tipos de esponjas y descubrió que todas pierden material durante su uso. Los especialistas explicaron cuáles contaminan menos y qué hábitos conviene modificar en la cocina.

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Una investigación de la Universidad de Bonn analizó tres tipos de esponjas y descubrió que todas pierden material durante su uso.
Las esponjas de cocina pueden liberar hasta 4,21 gramos de microplásticos al año. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)
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Lavar los platos es una tarea cotidiana que puede tener un impacto ambiental poco conocido. Un estudio publicado en 2026 reveló que las esponjas de cocina pueden liberar hasta 4,21 gramos de microplásticos por persona al año, dependiendo del material con el que estén fabricadas.

La investigación, encabezada por científicos de la Universidad de Bonn, en Alemania, identificó diferencias importantes entre los productos analizados y determinó qué cambios permiten reducir la contaminación generada durante el lavado.

Por qué las esponjas de cocina liberan microplásticos al lavar los platos

El trabajo, publicado en la revista científica Environmental Advances, examinó tres tipos de esponjas utilizadas habitualmente para limpiar utensilios de cocina. Para obtener resultados representativos, los investigadores combinaron experimentos de laboratorio con pruebas realizadas por familias de Alemania y América del Norte.

Una investigación de la Universidad de Bonn analizó tres tipos de esponjas y descubrió que todas pierden material durante su uso.
El trabajo examinó tres tipos de esponjas utilizadas habitualmente para limpiar utensilios de cocina. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Los participantes utilizaron las esponjas en sus hogares, mientras que los científicos emplearon un dispositivo denominado SpongeBot, diseñado para reproducir el desgaste provocado por el lavado. Los resultados mostraron que las esponjas liberan entre 0,68 y 4,21 gramos de microplásticos por persona al año, según su composición.

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Esto sucede porque la fricción contra platos, ollas y otros utensilios desgasta progresivamente el material. Cuando las esponjas contienen plástico, parte de ese desgaste termina en el agua residual en forma de pequeñas partículas.

Qué tipo de esponja libera menos microplásticos, según el estudio

Una de las conclusiones más importantes fue que la cantidad de plástico presente en cada esponja influye directamente en su nivel de contaminación. Los investigadores encontraron que un modelo comercializado como orgánico contenía aproximadamente un 15,9% de plástico, mientras que otro alcanzaba el 59,3%.

La primera alternativa presentó una menor liberación de microplásticos y un impacto ambiental inferior dentro de las condiciones evaluadas. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el problema no se limita a una sola cocina.

Una investigación de la Universidad de Bonn analizó tres tipos de esponjas y descubrió que todas pierden material durante su uso.
La cantidad de plástico presente en cada esponja influye directamente en su nivel de contaminación. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Según sus estimaciones, si todos los hogares de Alemania utilizaran un determinado tipo de esponja, podrían liberarse hasta 355 toneladas de microplásticos anuales. Aunque las plantas de tratamiento retienen una parte considerable de estas partículas, otras pueden alcanzar ambientes acuáticos y suelos.

Cómo reducir los microplásticos al lavar los platos y cuidar el medioambiente

La Universidad de Bonn identificó algunas medidas sencillas para disminuir el impacto ambiental del lavado manual:

  • Aprovechar la vida útil de las esponjas: no reemplazarlas antes de tiempo ayuda a reducir el consumo de recursos, siempre que se mantengan en condiciones higiénicas
  • Elegir esponjas con menos plástico: los modelos con menor proporción de materiales sintéticos liberaron menos microplásticos
  • Reducir el consumo de agua: evitar dejar la canilla abierta innecesariamente puede generar un beneficio ambiental importante

De hecho, el estudio reveló un resultado inesperado: entre el 85% y el 97% del impacto ambiental total del lavado manual de platos estuvo relacionado con el consumo de agua, por encima de la contribución de los microplásticos.

Por este motivo, los investigadores del estudio concluyeron que elegir mejor los materiales y modificar algunos hábitos cotidianos puede ayudar a reducir la huella ambiental de una actividad que se repite todos los días.

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