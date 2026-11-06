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Los jardineros coinciden sobre las petunias: “Para que tengan flores durante meses debes revisar la luz, el abono y el riego”

Estas plantas llenan de color balcones y jardines, pero requieren cuidados específicos para mantener su floración. Cómo regarlas, dónde ubicarlas y qué hacer para que sigan dando pimpollos.

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Los jardineros coinciden sobre las petunias: “Para que tengan flores durante meses debes revisar la luz, el abono y el riego”.
Los jardineros coinciden sobre las petunias: “Para que tengan flores durante meses debes revisar la luz, el abono y el riego”. Foto: Foto: Gemini
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Las petunias son una de las plantas más elegidas para decorar balcones, patios y jardines gracias a la variedad de colores de sus flores y su capacidad para adaptarse a distintos espacios. Se pueden cultivar tanto en macetas como en jardineras colgantes o directamente en el suelo, y son ideales para darle vida al exterior durante la primavera y el verano.

Sin embargo, para lograr que florezcan durante varios meses, los jardineros aseguran que no alcanza con regarlas de vez en cuando. Estas plantas necesitan ciertas condiciones de luz, nutrientes y humedad para desarrollarse bien y seguir produciendo nuevos pimpollos.

Dónde ubicar las petunias para que tengan más flores

Uno de los factores más importantes para una floración abundante es la exposición al sol. Las petunias requieren entre seis y ocho horas de luz solar directa al día para crecer fuertes y llenarse de flores.

Petunia, flor. Foto: Unsplash.

Lo ideal es ubicarlas en un lugar donde reciban buena luz, como un balcón, patio o jardín, siempre que no estén expuestas a temperaturas extremas. Si la planta está en un rincón oscuro, conviene trasladarla de a poco a un espacio más luminoso. Cuando pasan mucho tiempo a la sombra, suelen desarrollar tallos largos y débiles y florecen menos.

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Qué abono y sustrato necesitan las petunias

La fertilización es fundamental para mantener la producción de flores. Como las petunias pueden florecer durante mucho tiempo, necesitan reponer los nutrientes que gastan en ese proceso.

Se recomienda usar un fertilizante específico para plantas con flores, siguiendo siempre las indicaciones del envase. Los productos equilibrados o formulados para floración ayudan a complementar los nutrientes del sustrato.

Algunos consejos para aprovechar mejor el abono:

  • Aplicarlo durante la temporada de crecimiento y floración.
  • Respetar las dosis recomendadas.
  • No fertilizar si la planta está estresada por falta de agua o calor.
  • Evitar el exceso de nitrógeno, que favorece el crecimiento de hojas en vez de flores.

El sustrato debe ser fértil, liviano y con buen drenaje para que las raíces crezcan bien y no se acumule humedad.

Cómo regar las petunias para evitar que se marchiten

El riego debe ser regular, pero sin encharcar la tierra. Las petunias necesitan humedad para mantenerse saludables, pero sus raíces pueden dañarse si el sustrato está saturado de agua.

La frecuencia del riego depende de la temperatura, el tamaño de la maceta y la exposición al sol. En días calurosos pueden necesitar agua más seguido, mientras que en jornadas frescas el sustrato tarda más en secarse.

Recomendaciones clave:

  • Revisar la tierra con el dedo para ver si está seca antes de regar.
  • Regar directamente la tierra, evitando mojar flores y hojas en exceso.
  • Asegurarse de que las macetas tengan buen drenaje.
  • No dejar agua acumulada en los platos debajo de las macetas.

El truco para estimular nuevas flores en las petunias

Además de la luz, el abono y el riego, hay una tarea sencilla que ayuda a mantener las petunias prolijas y favorece una floración continua: retirar las flores marchitas.

Este procedimiento, conocido como desbotonado, consiste en quitar las flores secas junto con su pequeño tallo. Así, la planta no gasta energía en formar semillas y puede concentrarse en producir nuevos pimpollos.

En las variedades que generan semillas después de la floración, esta práctica estimula la aparición de más flores. También se pueden recortar los tallos demasiado largos o débiles para lograr un crecimiento más compacto. La poda debe ser moderada y siempre con tijeras limpias.

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