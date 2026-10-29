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En 2025, Córdoba transformó neumáticos usados en asfalto: incorporaron 10 toneladas de caucho reciclado en una prueba vial de 2 kilómetros

La iniciativa se desarrolló en una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, con la participación de especialistas de la UTN. El proyecto busca comparar la resistencia y durabilidad del nuevo pavimento frente al asfalto convencional y evaluar su aplicación.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La iniciativa se desarrolló en una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, con la participación de especialistas de la UTN. El proyecto busca comparar la resistencia y durabilidad del nuevo pavimento frente al asfalto convencional y evaluar su aplicación.
Córdoba transformó neumáticos usados en asfalto: incorporaron 10 toneladas de caucho reciclado en una prueba vial de 2 kilómetros. Foto: archivoprensa.cba.gov.ar
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Miles de neumáticos llegan al final de su vida útil cada año en Argentina y plantean un desafío ambiental: ocupan grandes espacios, tardan mucho tiempo en degradarse y, cuando se acumulan sin tratamiento adecuado, pueden convertirse en focos de contaminación. Sin embargo, en Córdoba, un proyecto de infraestructura vial busca darles una segunda oportunidad mediante un destino inesperado: el asfalto de una autopista.

La iniciativa se desarrolla sobre una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, donde se puso en marcha una experiencia piloto para incorporar caucho procedente de neumáticos fuera de uso a la mezcla utilizada para pavimentar. El objetivo es comprobar si este material reciclado puede contribuir a construir caminos más resistentes y duraderos.

La prueba comprende 2 kilómetros de pavimento y representa una oportunidad para analizar, en condiciones reales de circulación, una tecnología que podría ampliar las posibilidades de reciclaje en la industria de la construcción argentina.

De neumáticos descartados a pavimento: cómo funciona el asfalto reciclado en Córdoba

El proceso comienza con la recuperación de neumáticos que ya no pueden utilizarse en vehículos. En lugar de enviarlos a disposición final, se someten a tratamientos mecánicos que permiten separar y reducir sus componentes, hasta obtener partículas de caucho aprovechables.

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La iniciativa se desarrolló en una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, con la participación de especialistas de la UTN. El proyecto busca comparar la resistencia y durabilidad del nuevo pavimento frente al asfalto convencional y evaluar su aplicación.
El proceso comienza con la recuperación de neumáticos que ya no pueden utilizarse en vehículos. Foto: archivoprensa.cba.gov.ar

En Córdoba, la experiencia contempla sectores pavimentados con asfalto convencional y otros con una formulación que incorpora caucho reciclado. Esta distribución permitirá comparar el comportamiento de ambos materiales frente a condiciones similares.

La iniciativa involucra a especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y empresas vinculadas con la construcción vial, que participan en la evaluación de esta alternativa.

Una prueba de 2 kilómetros en la autopista Córdoba–Carlos Paz que podría mejorar las rutas

La elección de una colectora permite trasladar el desarrollo desde el ámbito experimental hacia una superficie utilizada por vehículos, donde el pavimento debe responder a exigencias cotidianas.

La iniciativa se desarrolló en una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, con la participación de especialistas de la UTN. El proyecto busca comparar la resistencia y durabilidad del nuevo pavimento frente al asfalto convencional y evaluar su aplicación.
El desafío consiste en determinar si el caucho recuperado ofrece ventajas concretas frente al asfalto tradicional. Foto: archivoprensa.cba.gov.ar

Durante el seguimiento del proyecto, los especialistas podrán estudiar variables como la aparición de deformaciones, resistencia al desgaste y el comportamiento de la mezcla ante cambios de temperatura.

El desafío consiste en determinar si el caucho recuperado ofrece ventajas concretas frente al asfalto tradicional, sin comprometer las condiciones de seguridad y funcionamiento de la calzada. Aunque los asfaltos modificados con caucho ya se utilizan en diferentes países, su rendimiento depende de factores como el clima, la calidad de los materiales, formulación y las cargas del tránsito.

Qué beneficios ambientales tiene reciclar neumáticos para construir carreteras

Los neumáticos fuera de uso constituyen un residuo complejo por su composición y su resistencia a la degradación. Cuando no se gestionan correctamente, pueden acumularse en basurales, terrenos abandonados o depósitos informales.

La iniciativa se desarrolló en una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, con la participación de especialistas de la UTN. El proyecto busca comparar la resistencia y durabilidad del nuevo pavimento frente al asfalto convencional y evaluar su aplicación.
La iniciativa se desarrolló sobre una colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz, donde se hizo una prueba piloto. Foto: archivoprensa.cba.gov.ar

En la construcción vial, el caucho reciclado puede convertirse en un insumo para fabricar mezclas asfálticas, aunque su impacto ambiental real debe evaluarse considerando también el procesamiento, el transporte y la vida útil del pavimento.

Si la tecnología demuestra un desempeño favorable, podría generar una demanda adicional de neumáticos recuperados y estimular circuitos locales de recolección y tratamiento.

El futuro de las rutas argentinas: por qué Córdoba apuesta por materiales reciclados

La experiencia cordobesa forma parte de una tendencia que busca incorporar residuos recuperados a obras de infraestructura, con el objetivo de reducir el consumo de materias primas y aprovechar recursos existentes.

Sin embargo, el proyecto todavía debe superar una etapa decisiva: demostrar que la mezcla modificada puede mantener un comportamiento adecuado durante su utilización. Los resultados podrían aportar información técnica para futuras decisiones sobre pavimentación, mantenimiento y selección de materiales en otras jurisdicciones.

Lo que antes era un neumático descartado ahora puede formar parte de una carretera. En Córdoba, esa transformación se está poniendo a prueba sobre el terreno, con la posibilidad de abrir una nueva alternativa para el reciclaje y la construcción vial en Argentina.

ReciclajeResiduosContaminaciónCórdoba
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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