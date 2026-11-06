Los jardineros expertos en lengua de suegra concuerdan: “Para que saque más hojas, usa maceta pequeña y agregale un sustrato para cactus y suculentas”

Lengua de suegra: qué tener en cuenta al momento de elegir la maceta y el sustrato. Foto: Instagram @hierbabuenaplantas

La lengua de suegra, conocida popularmente como Sansevieria trifasciata y clasificada actualmente como Dracaena trifasciata, es una de las plantas más utilizadas en jardines y ambientes interiores por su resistencia y bajo mantenimiento.

Para favorecer su desarrollo al trasplantarla, los especialistas en jardinería recomiendan macetas apenas más grandes que el conjunto de raíces, sustrato para cactus y suculentas, y riegos espaciados. La combinación reduce el riesgo de que el exceso de humedad dañe la planta y crea condiciones adecuadas para la aparición de nuevos brotes.

Especialistas en Lengua de Suegra explican cómo favorecer la aparición de nuevos brotes. Video: Instagram @hierbabuenaplantas

Por qué la lengua de suegra necesita macetas pequeñas

El jardinero de Vivero Hierbabuena (@hierbabuenaplantas en Instagram) aconseja elegir un recipiente solo un poco mayor que el anterior. En su explicación, señala que la Sansevieria crece mediante rizomas, tallos subterráneos de los que pueden surgir nuevas plantas o “hijitos”, y relaciona el contacto de esos rizomas con las paredes de la maceta con la aparición de brotes.

La recomendación de evitar macetas demasiado grandes coincide con la de la Royal Horticultural Society (RHS), que indica que esta especie tolera tener las raíces ajustadas. Sin embargo, el contacto del rizoma con el borde del recipiente no garantiza por sí solo una mayor cantidad de hojas: también intervienen la luz, el estado de las raíces y las condiciones de cultivo.

Un recipiente sobredimensionado retiene más sustrato húmedo alrededor de las raíces y aumenta el riesgo de pudrición. Conviene trasplantar cuando la planta haya ocupado el espacio disponible o las raíces deformen la maceta, siempre a otra con orificios de drenaje.

El sustrato ideal para la Sansevieria: por qué los jardineros eligen el mismo para cactus y suculentas

El vivero recomienda una mezcla con componentes minerales y orgánicos, como los sustratos comerciales para cactus y suculentas. Su principal ventaja es que permite evacuar el exceso de agua sin mantener las raíces en un ambiente permanentemente húmedo.

Este criterio coincide con las recomendaciones de la RHS y de la International Sansevieria Society, que priorizan las mezclas aireadas y de drenaje rápido. Otra alternativa es incorporar material mineral, como perlita o gravilla hortícola, a un sustrato adecuado para macetas.

En la demostración del vivero se utiliza arcilla expandida, también conocida como leca, en el fondo del recipiente. Sin embargo, una capa de piedras o leca no reemplaza los agujeros de drenaje y puede dificultar la salida efectiva del agua; la prioridad debe ser utilizar una maceta perforada.

Una Lengua de Suegra frondosa es resultado de la luz, el estado de las raíces y las condiciones de cultivo. Foto: Unsplash

Guía rápida de la lengua de suegra: cuidados esenciales para que tu planta crezca sana en exterior e interior

En interiores: la lengua de suegra se desarrolla mejor con luz abundante e indirecta , aunque tolera sectores menos iluminados. La RHS señala como rango favorable de temperatura los 15 °C a 24 °C y recomienda alejarla de las corrientes frías y de las fuentes de calor intenso.

En exteriores: puede permanecer en un lugar protegido con claridad o sol suave, evitando la exposición repentina al sol fuerte del mediodía, que puede quemar las hojas. Durante los meses fríos debe resguardarse de las heladas y de las temperaturas demasiado bajas.

El riego debe realizarse cuando el sustrato esté seco, mojándolo de manera uniforme y dejando escurrir el sobrante. Aunque el vivero menciona intervalos de 10 a 15 días, ese plazo es orientativo: en invierno o en espacios con poca luz, puede necesitar agua con menor frecuencia.

Durante la etapa de crecimiento, un fertilizante para cactus usado con moderación puede acompañar el desarrollo. Si aparecen nuevos hijuelos con raíces propias, se pueden separar durante un trasplante; si las hojas amarillean o se ablandan, corresponde revisar primero el exceso de humedad antes de volver a regar.

Un dato adicional para hogares con animales: la lengua de suegra puede resultar perjudicial si se ingiere. Mantenerla fuera de su alcance y controlar periódicamente el drenaje ayuda a conservarla sana tanto dentro como fuera de casa.