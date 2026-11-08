El secreto para que un ramo de jazmín dure más tiempo: cómo cuidar sus flores y conservar su perfume

Cómo cuidar correctamente un ramo de jazmines Foto: Pinterest

El jazmín es una de las flores más preciadas por su perfume y su apariencia delicada. Sus pétalos blancos aportan color y perfume a cualquier ambiente y se convierten en la opción ideal para decorar mesas, dormitorios y espacios de estar, sobre todo si hay alguna festividad. Sin embargo, una vez cortadas, las flores comienzan a perder su hidratación y suelen marchitarse rápidamente.

Para que esto no suceda, muchos creen que basta con colocarlas en un florero con agua, pero sin embargo, existen algunos hábitos sencillos que pueden ayudar a prolongar su duración. La elección del recipiente, la temperatura del ambiente y la limpieza de los tallos son factores fundamentales para conservar el ramo en mejores condiciones.

Cómo cuidar correctamente un ramo de jazmines Foto: Pinterest

Además, cabe recordar que los jazmines suelen “tomar agua” desde la flor y no desde los tallos, dato clave para mantener fresco el ejemplar por mucho más tiempo y evitar que se pudran con el agua estancada del macetero. ¿Cuáles son las claves?

Cómo cuidar un ramo de jazmín para que dure más tiempo

El primer paso para mantener las flores frescas es preparar correctamente los tallos antes de colocarlos en el florero. Un corte limpio permite mejorar la absorción de agua y ayuda a que las flores se mantengan hidratadas. Estos son algunos consejos para cuidar el ramo de jazmín en casa:

Cortar los tallos en diagonal: utilizar una tijera limpia y retirar aproximadamente uno o dos centímetros de cada extremo. Esto ayuda a mejorar la absorción de agua.

Elegir un florero limpio: lavar el recipiente antes de colocar las flores para evitar que los microorganismos aceleren su deterioro.

Cambiar el agua regularmente: renovarla cada uno o dos días y aprovechar ese momento para enjuagar el florero.

Retirar las hojas sumergidas: evitar que queden hojas dentro del agua, porque pueden descomponerse y favorecer la proliferación de bacterias.

Evitar el sol directo: ubicar el ramo en un espacio fresco, con buena iluminación indirecta y lejos de las ventanas donde recibe demasiado calor.

Mantenerlo alejado de las fuentes de calor: no colocarlo cerca de estufas, hornos o electrodomésticos que eleven la temperatura.

Retirar las flores marchitas: revisar el ramo diariamente y quitar las partes deterioradas para mantenerlo en mejores condiciones.

Regar los jazmines desde arriba: de esta forma, el agua quedará acumulada en las hojas y los pétalos y no solamente en su tallo.

Cómo cuidar correctamente un ramo de jazmines Foto: Pinterest

Dónde colocar el ramo de jazmín para conservar su perfume

La ubicación dentro del hogar también influye en cuánto tiempo se mantienen frescas las flores. Lo ideal es elegir un ambiente ventilado, fresco y protegido de los cambios bruscos de temperatura.

Aunque el jazmín necesita luz cuando crece en la naturaleza, una vez cortado no conviene dejar el ramo bajo el sol directo. El calor puede acelerar la pérdida de agua y hacer que los pétalos se marchiten antes de tiempo.

También es recomendable evitar los lugares cercanos a ventanas muy expuestas, radiadores y artefactos de cocina. Si las temperaturas son elevadas, se puede trasladar el florero durante la noche a una habitación más fresca.

Cómo cuidar correctamente un ramo de jazmines Foto: Pinterest

Por último, es importante no ubicarlo junto a frutas maduras, especialmente bananas, manzanas y otras que producen etileno. Este compuesto natural interviene en el proceso de maduración y puede acelerar el envejecimiento de las flores.