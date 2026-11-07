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Los expertos en plantas trepadoras advierten: el ojo del poeta es una especie invasora que crece rápido y puede dañar a otras plantas

Sus flores naranjas con centro oscuro llaman poderosamente la atención, pero aunque parezcan inofensivas, su crecimiento puede poner en riesgo los ecosistemas naturales.

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Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín
Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín Foto: Pinterest
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Las plantas trepadoras son de las más reconocidas en jardines y parques, debido a que decoran todo el lugar, perfuman el ambiente y dejan una belleza a la vista difícil de parar de admirar. Una de las más elegidas es la flor del ojo de poeta, una especie que puede parecer una opción perfecta para decorar el jardín, pero que esconde un problema ambiental: su rápida expansión puede afectar la biodiversidad y desplazar a la vegetación nativa.

Su nombre científico es Thunbergia alata y es originaria de África oriental. Aunque se difundió por distintas partes del mundo como planta ornamental, en distintas regiones de Latinoamérica las autoridades ambientales alertaron sobre su comportamiento invasor y recomendaron evitar su cultivo y propagación para proteger los bosques andinos.

El ojo de poeta es una planta herbácea trepadora perteneciente a la familia Acanthaceae. Se caracteriza por sus flores de color naranja o amarillo, con cinco pétalos y un centro oscuro, generalmente púrpura o casi negro, que le da su particular nombre popular. Sin embargo, su belleza también puede ser muy dañina para el resto de las plantas.

Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín
Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín Foto: Pinterest

Qué es el ojo de poeta y cómo reconocer esta planta ornamental

Se trata de una planta muy bella y fácil de cuidar. Sus hojas verdes tienen forma ovalada o acorazonada y presentan bordes ligeramente dentados. Sus tallos, pueden extenderse varios metros y enredarse alrededor de árboles, arbustos, rejas y otras estructuras.

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Es originaria de África oriental, pero fue introducida en diferentes regiones del mundo por su valor decorativo. Su aspecto llamativo y su capacidad para cubrir superficies rápidamente hicieron que se utilizara en jardines y como cerco vivo. Sin embargo, estas mismas características que la vuelven tan atractiva para la jardinería, también pueden convertirse en un problema cuando crecen en espacios poco controlados.

Cómo se cultiva el ojo de poeta y qué condiciones necesita para crecer

En jardinería, el ojo de poeta se utiliza principalmente como planta trepadora para cubrir paredes, pérgolas, alambrados y cercos. Su crecimiento vigoroso le permite extenderse sobre distintas superficies y desarrollar una abundante floración.

Es una especie que se adapta a climas cálidos y templados, con buena disponibilidad de humedad. Puede desarrollarse en lugares soleados o con cierta protección de la luz directa, siempre que encuentre condiciones favorables para crecer.

Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín
Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín Foto: Pinterest

Entre las características de su desarrollo se destacan:

  • Luz: puede crecer en espacios con buena iluminación y tolera condiciones de semisombra.
  • Temperatura: se desarrolla con facilidad en ambientes cálidos y tropicales.
  • Humedad: necesita disponibilidad de agua para sostener su crecimiento y desarrollo vegetativo.
  • Soporte: sus tallos trepadores se enredan sobre otras plantas, estructuras y superficies.
  • Reproducción: puede multiplicarse mediante semillas y también a través de fragmentos de tallos y raíces.

Aunque estas condiciones explican por qué se extendió como ornamental, es importante tener en cuenta que las autoridades ambientales de las regiones donde está catalogada como invasora desaconsejan expresamente su cultivo, reproducción y comercialización.

Por qué los expertos piden no sembrar el ojo de poeta

La principal preocupación está relacionada con su comportamiento invasor. El ojo de poeta tiene un crecimiento rápido y puede formar mantos vegetales muy densos que cubren el suelo y dificultan el desarrollo de otras especies.

Según las autoridades ambientales de Colombia, por ejemplo, esta planta ejerce presión sobre la vegetación nativa y puede ocasionar pérdida de biodiversidad y alteraciones en los ecosistemas.

Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín
Ojo de poeta, la planta ornamental que podría ser peligrosa para el jardín Foto: Pinterest

Uno de los problemas más importantes es su capacidad para trepar sobre árboles y arbustos. Cuando cubre sus ramas y follaje, limita la llegada de luz solar y dificulta la fotosíntesis. De esta manera, puede debilitar a otras plantas y afectar su crecimiento.

En los lugares donde ya está presente, se aconseja realizar tareas de control que incluyan la extracción de las raíces y el seguimiento de posibles rebrotes.

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Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

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