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Los expertos en huertas coinciden: las verduras y hortalizas ideales para plantar en noviembre y cosechar en verano

Se trata de un mes clave para preparar las huertas del balcón o el jardín antes de que llegue el calor intenso. ¿Qué cosas se deben tener en cuenta?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cuáles son las verduras que se pueden cosechar en verano
Cuáles son las verduras que se pueden cosechar en verano
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Noviembre es un mes clave para quienes quieren tener una huerta exitosa en casa y cosechar sus propios alimentos durante el verano. Con la primavera a flor de piel, los días más largos y las temperaturas en ascenso, las condiciones favorecen el desarrollo de numerosas verduras y hortalizas que pueden cultivarse tanto en jardines como en macetas.

Desde Fecoagro, la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan, compartieron cuáles son los cultivos que se pueden sembrar durante esta época y qué tareas conviene realizar para aprovechar al máximo el espacio. En este sentido, los expertos en huertas recomendaron que lo principal es saber elegir cuidadosamente las especies de la temporada y anticiparse a las altas temperaturas.

Huerta, verduras. Foto Unsplash.
Noviembre es un mes ideal para incorporar nuevas verduras y hortalizas a la huerta de casa.

Qué plantar en noviembre: las verduras y hortalizas ideales para la huerta

De acuerdo con las recomendaciones de Fecoagro y el INTA, noviembre es un gran mes para comenzar una huerta, ya que la variedad de cultivos que se desarrollan durante la primavera y el verano son muchas. Entre las alternativas se encuentran:

  • Tomate: es uno de los clásicos de la huerta de verano. Necesita buena exposición solar, riego regular y tutores para sostener sus tallos.
  • Lechuga: conviene elegir variedades resistentes al calor, como Batavia, Iceberg y Grand Rapids, para evitar que florezcan demasiado rápido.
  • Acelga: puede cultivarse durante esta época y permite aprovechar sus hojas en diferentes preparaciones.
  • Morrón o pimiento: necesita temperaturas cálidas, buena iluminación y un suelo con nutrientes.
  • Berenjena: es una especie que se adapta muy bien a la temporada de calor y puede desarrollarse a partir de plantines.
  • Zapallito y zapallo: son dos alternativas ideales para la huerta de verano, aunque necesitan espacio para extenderse.
  • Chauchas: pueden incorporarse durante noviembre y requieren humedad suficiente para crecer.
  • Apio: también forma parte de las opciones recomendadas para este mes.
  • Sandía y melón: son cultivos característicos del verano que necesitan temperaturas cálidas y bastante espacio.
  • Papa: puede sumarse a la planificación de la huerta de noviembre.
  • Maíz: es uno de los cultivos para los que este período resulta especialmente oportuno.
Huerta orgánica, frutas, verduras, Foto Freepik
Cuáles son las verduras y hortalizas que se pueden cultivar en verano

Qué plantines trasplantar en noviembre para cosechar en verano

Quienes prepararon almácigos durante los meses anteriores pueden aprovechar noviembre para trasladar los plantines a su lugar definitivo. Según explicó el ingeniero agrónomo Francisco Pescio, es el momento de trasplantar tomates, morrones, berenjenas, zapallitos, zapallos y chauchas.

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También se pueden iniciar nuevas plantas para incorporarlas a la huerta a mediados de diciembre. En el caso de las verduras de hoja, como la acelga y la lechuga, es recomendable adelantarse a la llegada de las temperaturas más elevadas.

Huerta de tomates Foto: Grok IA

Cuáles son los principales cuidados que necesita tu huerta para poder cosechar durante el verano

Además de elegir qué sembrar, el mes de noviembre es ideal para renovar por completo la tierra, ya que las especies de invierno ya fueron retiradas y el suelo se encuentra propicio para recibir nuevas raíces. Por eso, para favorecer el crecimiento de las plantas, los jardineros recomiendan algunos pasos importantes:

  • Regar regularmente: controlar la humedad de la tierra y adaptar la frecuencia del riego a las temperaturas y las necesidades de cada cultivo.
  • Preparar abono orgánico: trabajar en la abonera y utilizar compost para mejorar la fertilidad del suelo.
  • Colocar tutores: sostener las plantas de tomate para evitar que sus tallos se doblen o se dañen a medida que crecen.
  • Eliminar brotes laterales: realizar esta tarea en los tomates cuando corresponda para facilitar su manejo.
  • Recolectar semillas: aprovechar las plantas que se conservaron durante el invierno para obtener semillas y utilizarlas en próximas temporadas.
  • Controlar las hormigas: revisar los cultivos y prestar atención a la presencia de hormigas negras, que pueden afectar el desarrollo de las plantas.
  • Reponer los plantines: reemplazar aquellos cultivos que no prosperaron para aprovechar mejor el espacio disponible.

Con una buena planificación y los cuidados adecuados, noviembre puede convertirse en el punto de partida para una huerta productiva. Elegir verduras de estación, preparar la tierra y mantener un riego equilibrado son algunas de las claves para llegar al verano con plantas fuertes y alimentos frescos en casa.

PlantasJardínVerano
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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