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Fue fundado en 1748 y se convirtió en escenario de un acuerdo histórico: el pueblo bonaerense donde Urquiza impulsó la Constitución de 1853

San Nicolás fue escenario de un acuerdo decisivo para la Constitución de 1853. La casa donde se reunieron los gobernadores todavía conserva esa historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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San Nicolás de los Arroyos
San Nicolás, sitio clave para la organización nacional Foto: Municipalidad de San Nicolás
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Mucho antes de convertirse en una ciudad importante del norte bonaerense, San Nicolás de los Arroyos era una población que crecía junto al río Paraná. Su posición favorecía el comercio, pero un episodio político de mediados del siglo XIX la colocó en el centro de la historia argentina. El protagonista fue Justo José de Urquiza, el militar entrerriano que, tras derrotar a Juan Manuel de Rosas, impulsó un acuerdo entre las provincias para organizar institucionalmente el país. La decisión convirtió a San Nicolás en escenario de un pacto fundamental y dejó una vivienda que hoy funciona como museo.

De un asentamiento colonial a una ciudad junto al Paraná

Los orígenes de San Nicolás se remontan al antiguo Pago de los Arroyos, una zona de caminos y arroyos que conectaban la región. El 14 de abril de 1748 se recuerda tradicionalmente como su fecha fundacional, vinculada con Rafael de Aguiar y Juana Paulina Ugarte, aunque no existe documentación concluyente que acredite una ceremonia formal de fundación.

Casa del Acuerdo de San Nicolás
Hoy es uno de los museos históricos más importantes del país Foto: Argentina.gob.ar.

La población creció alrededor de una capilla dedicada a San Nicolás de Bari y aprovechó su posición ribereña para desarrollar actividades comerciales. Con el tiempo ganó importancia administrativa y económica, hasta que el 23 de noviembre de 1819 recibió el título de ciudad. Más de tres décadas después, sus calles serían testigo de una reunión destinada a transformar la organización política de la Argentina.

El encuentro de 1852 que impulsó Justo José de Urquiza

El 3 de febrero de 1852, la Batalla de Caseros marcó la derrota de Rosas y el final de su predominio político. Urquiza, que había encabezado el Ejército Grande, buscó entonces avanzar hacia una organización nacional basada en una Constitución. Para lograrlo necesitaba el respaldo de los gobernadores provinciales y un ámbito donde discutir los pasos siguientes.

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Casa del Acuerdo de San Nicolás
Fue escenario de una reunión decisiva encabezada por Justo José de Urquiza Foto: Argentina.gob.ar.

Ese encuentro dio origen al Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852. El documento, compuesto por 19 artículos, reconoció el Pacto Federal de 1831 como antecedente, convocó a un Congreso General Constituyente y designó a Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina. También fijó principios para la representación provincial y el funcionamiento de las autoridades durante la transición.

Sin embargo, el consenso estuvo lejos de ser absoluto. Dirigentes de Buenos Aires cuestionaron la representación igualitaria de las provincias y las atribuciones concedidas a Urquiza. Las disputas se profundizaron hasta desembocar en la separación de Buenos Aires de la Confederación, una fractura política que condicionaría los años siguientes.

La casa de 1831 donde se escribió una página clave de la historia

El acuerdo se vinculó para siempre con una vivienda situada en la actual calle De la Nación 139/143. Había sido construida en 1831 y pertenecía a Pedro Alurralde, quien facilitó el inmueble para la reunión de los gobernadores. Sus patios y habitaciones conservan la memoria de aquel encuentro y permiten imaginar la ciudad de mediados del siglo XIX.

Casa del Acuerdo de San Nicolás
La histórica vivienda comenzó a recuperarse en 1934 Foto: Wikipedia

Después de atravesar distintas etapas y modificaciones, la propiedad fue recuperada como patrimonio histórico. El 16 de octubre de 1937 abrió sus puertas como Museo Nacional Casa del Acuerdo, dedicado a resguardar documentos, objetos y testimonios relacionados con la construcción del Estado argentino. Es uno de los lugares más representativos de la identidad histórica nicoleña.

Por qué este pueblo bonaerense quedó ligado a la Constitución de 1853

El pacto permitió encaminar la convocatoria del Congreso Constituyente que, reunido en Santa Fe, sancionó la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. Aunque Buenos Aires no acompañó inicialmente ese proceso, las decisiones tomadas en San Nicolás fueron determinantes para abrir una etapa institucional que buscaba superar décadas de enfrentamientos internos.

Hoy, 174 años después del acuerdo, San Nicolás conserva esa herencia en el centro. Su historia demuestra cómo una localidad formada durante la época colonial terminó asociada a una de las decisiones más trascendentes del país: la construcción de las bases constitucionales de la Argentina.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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