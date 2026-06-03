Instituto de Córdoba expulsó como socio a Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega

Instituto de Córdoba echó a Claudio Gabriel Barrelier. Foto: NA.

El club Instituto de Córdoba anunció la expulsión como socio de Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva de la institución a través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales.

Además de resolver la expulsión, las autoridades del club informaron que pusieron todos los antecedentes del caso en conocimiento del Tribunal de Convivencia de la entidad para su inmediata intervención, en el marco de las facultades disciplinarias previstas por el estatuto institucional.

En el documento, Instituto explicó que la medida fue adoptada luego de analizar los antecedentes reunidos y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la construcción de espacios libres de violencia y discriminación.

Asimismo, remarcaron que estos principios forman parte de la identidad institucional del club y se encuentran contemplados tanto en su Estatuto Social como en su Protocolo contra la Violencia de Género.

La institución también expresó su solidaridad con el entorno de la víctima. Aunque no existe una confirmación oficial, trascendió que Agostina Vega habría sido simpatizante del club. Por ese motivo, Instituto manifestó su acompañamiento a la familia, amistades y seres queridos de la joven.

En ese sentido, el comunicado indicó que el club se pone a disposición de los allegados de la víctima y de las autoridades judiciales competentes para colaborar en todo aquello que resulte necesario durante el desarrollo de la investigación.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido en medio del hallazgo sin vida de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 32 años detenido por la desaparición de Agostina Vega, enfrenta una situación procesal crítica tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente de 14 años en un descampado. La investigación judicial desnudó las falsas declaraciones del acusado ante la Fiscalía y salieron a la luz testimonios clave sobre las horas posteriores a la desaparición y un antecedente por privación ilegítima de la libertad en la misma vivienda.

La reconstrucción judicial estableció como punto cero del crimen la vivienda del imputado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. El sospechoso contrató y pagó un servicio de remís el pasado sábado 23 de mayo para trasladar a la menor de 14 años desde el barrio General Mosconi, de modo que la principal hipótesis sostiene que la víctima viajó engañada bajo la falsa promesa de buscar un regalo sorpresa para su madre.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

El chofer del vehículo de alquiler, un transportista llamado Ariel, aportó los primeros datos a la familia tras reconocer la fotografía de la adolescente en las redes sociales. El conductor relató que la menor se mostraba contenta durante el viaje y descendió con absoluta naturalidad debido a que el acusado había sido pareja de su madre: “Me explicó que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”.

El remisero identificó la actitud esquiva de Barrelier al momento de abonar la tarifa de $11.300 en la vereda de la propiedad. El sospechoso ocultó su rostro con una capucha y debió entregar un billete de un dólar para completar el saldo del viaje. “Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así. Si me decía con exactitud a dónde iba, no la llevaba”, se lamentó.

El remisero que llevó a Agostina Vega hasta la casa de Barrelier. Foto: redes sociales/captura video C5N.

Los registros de las cámaras de seguridad linderas captaron el ingreso de Barrelier junto a la víctima durante la noche del sábado, siendo esta la última imagen de la menor con vida. El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.