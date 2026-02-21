Darío Andrés Lau, el albañil asesinado a golpes. Foto: Web.

Un violento episodio de tránsito terminó con la vida de Darío Andrés Lau, un albañil de 54 años que residía en Ranelagh, partido de Berazategui. El hecho ocurrió el jueves pasado por la tarde, a pocas cuadras de su casa, y quedó registrado en videos filmados por testigos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El único acusado por el crimen, un joven motociclista de 25 años, Agustín Perrone Carozzo, permanece detenido.

Todo sucedió en la intersección de las calles Agote y 366, frente al parque de la estación de trenes de Ranelagh. Según reconstruyeron fuentes del caso, el conflicto se inició tras un leve choque entre el Chevrolet Corsa que conducía Lau y una moto manejada por Agustín Perrone Carozzo, practicante de Muay Thai. La discusión por la rotura de un espejo derivó en una confrontación que escaló en pocos minutos.

Un automovilista de 54 años falleció luego de ser golpeado en plena vía pública en Ranelagh. Video: X / @mauroszeta.

La pelea que acabó con la vida de Lau

De acuerdo con los registros y testimonios, el motociclista increpó al conductor y le reclamó por los daños. En medio de gritos y tensión, arrojó una piedra contra el vehículo. Instantes después, Lau descendió del auto con un palo y se produjo un forcejeo. El joven logró quitarle el objeto y le propinó dos golpes de puño. Lau cayó al asfalto y quedó inconsciente. Personal del SAME acudió al lugar y confirmó su fallecimiento.

La víctima vivía en el barrio Marítimo, a unas 12 cuadras de donde ocurrió el hecho, junto a su esposa y sus hijas. Parte de su familia -su madre y su hermana- reside en Alicante, España. Desde allí, María José Lau expresó el profundo dolor que atraviesan y cuestionó versiones que circularon en redes sociales sobre la supuesta actitud violenta de su hermano.

Un automovilista de 54 años falleció luego de ser golpeado en plena vía pública en Ranelagh: el origen de la pelea. Video: X / @mauroszeta.

“Darío era albañil, trabajador y muy querido por los vecinos. Tiene dos hijas propias y crió a las hijas de su mujer. No era una persona violenta”, sostuvo en declaraciones televisivas. Además, adelantó que la familia impulsará acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

El acusado fue detenido y trasladado a la comisaría 2ª de Ranelagh. La fiscal Mariana Sasiain, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada Nº1 de Berazategui, lo imputó por homicidio simple y solicitó la convalidación de su detención ante el Juzgado de Garantías en turno. La investigación continúa para determinar con precisión cómo se desencadenó la trágica secuencia.