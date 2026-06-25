“Hacé de cuenta que es tu hija”: salieron a la luz los chats entre la mamá de Agostina Vega y Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, Agostina Vega, Melisa Heredia. Foto: Canal 26.

Luego del levantamiento del secreto del sumario de la causa de Agostina Vega, trascendieron los chats de WhatsApp entre la mamá de la adolescente asesinada, Melisa Heredia, y el principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier. Las conversaciones dejan en evidencia cómo el acusado intentó desviar la búsqueda de la joven mientras ocultaba el asesinato en su casa del barrio Cofico, en Córdoba.

“Claudio, por favor te lo voy a pedir, levántate pedazo de culiad*, despejate y pedí las cámaras”, fue uno de los mensajes que le envió la mujer, notablemente angustiada por la desaparición de su hija.

Chats entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier. Foto: El Doce TV.

Los mensajes eran audios, pero fueron difundidos como texto a través de un noticiero de El Doce TV. En las conversaciones se percibe la desesperación de Melisa y cómo le suplicaba a Barrelier que la ayudara a encontrar a Agostina.

Una de las respuestas del detenido fue: “Gorda me estoy moviendo, no pensés que estoy bien”. Según la fiscalía, para ese momento Claudio Barrelier ya había cometido el femicidio y estaba revisando las cámaras de seguridad de su cuadra.

Chats entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier. Foto: El Doce TV.

“Tenés media hora para que me consigas la patente del auto. Boludo, tengo ochocientos mil contactos en la Policía”, le reclamó Melisa ante las evasivas del acusado. Incluso le pidió que actuara como si la adolescente fuera su propia hija.

Los mensajes fueron intercambiados mientras la familia buscaba desesperadamente a la joven por la zona de calle Juan del Campillo. Sin embargo, Barrelier seguía sosteniendo que solo la había visto para darle dinero para un Uber y que luego se había marchado en un “auto rojo”, una versión que, según la investigación, utilizó para desviar la búsqueda mientras ocultaba el crimen.

Chats entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier. Foto: El Doce TV.

Comunicaciones entre Barrelier y Fassetta

Mientras el principal acusado hablaba con Melisa Heredia, en paralelo mantenía conversaciones con Osvaldo Fassetta, el segundo detenido de la causa por “encubrimiento agravado”. Según la información que trascendió, Fassetta habría sido un “topo”, ya que le informaba a Barrelier los movimientos de la mamá de Agostina y desviaba la atención hacia pistas falsas.

Los registros de llamadas muestran conversaciones de hasta 38 minutos entre Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta durante la madrugada del domingo, horas después del crimen. Los investigadores creen que estas conversaciones le permitían a Barrelier seguir en tiempo real cada movimiento de la familia y la Policía durante la búsqueda de Agostina.

Chats entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier. Foto: El Doce TV.

“Fassetta era la persona que tenía el rol de desviar la sospecha”, informaron fuentes vinculadas en diálogo con Crónica. Estos movimientos le dieron tiempo al asesino de intentar ocultar el cuerpo de Agostina y limpiar las pruebas de su vivienda.

Claudio Barrelier siempre mantuvo su versión

Incluso cuando otros inquilinos de la vivienda lo enfrentaron el lunes por la noche, Barrelier mantuvo la versión del supuesto viaje en Uber y aseguró que no sabía qué había ocurrido con Agostina. Según los testimonios, llegó a decir: “Me están culpando de la desaparición de Agostina”, antes de romper en llanto y cubrirse con una frazada.

Chats entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier. Foto: El Doce TV.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran una escena muy distinta. Minutos antes, había sido registrado fumando con aparente tranquilidad mientras cargaba los restos de la adolescente en el auto de Soledad Andreani.

Para la fiscalía, el acusado actuó con premeditación y alevosía, y contó con la colaboración de personas de su entorno para encubrir el crimen, una hipótesis que sigue siendo investigada.