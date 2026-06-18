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“Vendía drogas en el lugar”: una trabajadora del bar Wachitas podría complicar a la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega

El bar era organizado por Soledad Andreani, expareja de Barrelier, pero según el testimonio de la mujer, no solo estaba al frente de Wachitas, sino que también coordinaba encuentros sexuales. Además, en el lugar había drogas y menores de edad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en el crimen de Agostina Vega.
Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en el crimen de Agostina Vega. Foto: NA.
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Mientras continúa la investigación por el femicidio de Agostina Vega, el testimonio de una trabajadora del bar “Wachitas” podría complicar a Soledad Andreani, la tercera detenida acusada de encubrir a Claudio Barrelier, su expareja y principal sospechoso del asesinato de la adolescente de 14 años.

“Wachitas” era el local bailable organizado por Andreani. Sin embargo, según el testimonio de la mujer, identificada bajo el nombre ficticio de “Carla”, Soledad no solo estaba al frente del bar, sino que también la había contratado para mantener encuentros sexuales en una habitación ubicada en el primer piso del lugar.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

“Soledad me ofreció trabajar ahí y hacer lo que llamaba ‘salidas’. La plata se repartía 50/50, pero vos no sabías cuánto cobraba ella después”, contó la mujer en diálogo con El Doce TV. “Carla” reveló que trabajó en el lugar entre 2020 y 2024 y que llegó allí cuando era menor de edad mediante su novio de ese momento.

“Yo consumía drogas y ella me quería hacer cosas que yo no quería. Un día empecé a ver nubloso, me puso algo que yo no consumía”, reveló. Los clientes llegaban al bar, que fue clausurado hace días por la Municipalidad de Córdoba, mediante la propia Soledad. “Eran conocidos de ella, gente de plata. No eran tipos secos ni jóvenes”, añadió la joven.

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“Había chicas que por necesidad accedían a los extras, que eran esas salidas. Soledad tenía cuadernos donde anotaba las de cada una; creo que tienen que estar ahí en ese nido de ratas”, agregó, y también mencionó que había situaciones de abuso y chicas menores de edad.

Soledad Andreani, detenida en la causa Agostina Vega y dueña del Ford Ka. Foto: redes sociales.

Clausuraron definitivamente el bar “Wachitas”

Soledad vendía drogas en el lugar, cocaína. La Municipalidad lo clausuraba, pero después se pagaba y se volvía a abrir. No sé con quién habrán tenido cuña”, agregó la testigo, que pidió no revelar su identidad. “Éramos cuatro o cinco, siempre las mismas, ella las elegía, tenías que ser linda, si eras fea no entrabas”, agregó.

El Ente de Fiscalización y Control decidió cerrar de forma definitiva el local de Nueva Córdoba, ubicado en Ituzaingó al 500, tras detectar reiteradas irregularidades en materia de seguridad, higiene y funcionamiento. Además, la exempleada de “Wachitas” aseguró que decidió hablar después de ver a Soledad dando declaraciones a los canales de televisión antes de ser detenida, afirmando haber sido, presuntamente, víctima de la manipulación de Barrelier.

Bar “Wachitas”. Foto: Google Maps.

La forma cínica de esta mina que tenía de mentir, porque está mintiendo. Siempre fue una manipuladora mentirosa que se aprovechó”, agregó “Carla”.

Por otro lado, Fernanda Alaniz, la abogada del padre de Agostina Vega, informó que cuando “Carla” se presente a declarar ante el fiscal Raúl Garzón, la situación de Soledad podría complicarse. “Puede aportar sobre el manejo que tiene esta gente, los vínculos entre ellos y agravar la situación de Andreani. No es ajena al delito”, explicó la letrada.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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