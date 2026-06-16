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Femicidio de Agostina Vega: los tres acusados prestan declaración indagatoria

Claudio Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta prestan declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación por el brutal asesinato de la adolescente de 14 años.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Agostina Vega.
Agostina Vega. Foto: redes sociales.
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Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani prestarán declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los tres imputados, junto a sus respectivos defensores, se presentarán en los Tribunales provinciales para brindar su versión de los hechos y responder por las acusaciones que pesan en su contra.

El primero en declarar será Barrelier, imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio). Luego, en los próximos días será el turno de Fassetta y Andreani, quienes están acusados de encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

Según la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía unos diez meses. Ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía por el club Instituto Atlético Central Córdoba.

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Los investigadores sospechan que Fassetta residía en la vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se cometió el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Para la fiscalía, cada uno de los imputados habría cumplido un rol en el hecho y Barrelier no habría actuado solo en este aberrante femicidio. En ese sentido, Andreani, expareja del principal acusado, está señalada por haberle prestado su auto, un Ford Ka negro, con el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de la adolescente hasta un descampado.

Además, también se sospecha que luego habría lavado el auto antes de que le fuera devuelto. A esto se suman videos incorporados a la causa en los que ambos aparecen juntos después del crimen.

Claudio Barrelier, Agostina Vega, Soledad Andreani. Foto: NA.

La defensa de Osvaldo Fassetta rechazó la acusación y puso en duda una prueba clave

La defensa de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el caso de Agostina Vega, rechazó cualquier vínculo de su cliente con el crimen y cuestionó una de las pruebas que podría resultar clave para el expediente.

Fassetta permanece detenido acusado de encubrimiento agravado, mientras la fiscalía sostiene que habría tenido algún tipo de participación posterior al asesinato de la adolescente de 14 años.

El principal acusado en la causa es Claudio Gabriel Barrelier, señalado por los investigadores como autor del femicidio. Según la hipótesis judicial, el hombre no habría actuado solo y distintas personas habrían colaborado en maniobras posteriores vinculadas al ocultamiento de pruebas y traslado del cuerpo. En ese contexto, también fue detenida Soledad Andreani, expareja de Barrelier, acusada del mismo delito que Fassetta.

Osvaldo Fassetta, segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

“Es imposible”: el abogado de Fassetta puso en duda una prueba clave

El abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, negó tajantemente que su cliente haya participado del hecho. El letrado cuestionó especialmente la posibilidad de que existan rastros genéticos de Fassetta en el cuerpo de la víctima.

Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena”, sostuvo en declaraciones al medio TN al referirse a los estudios periciales realizados sobre muestras obtenidas durante la autopsia.

La defensa también intentó respaldar la versión de su cliente con detalles sobre sus movimientos durante la noche en la que habría ocurrido el crimen. Según explicó Medina Allende, Fassetta se encontraba trabajando desde las 21 horas y recién regresó a la vivienda donde residía temporalmente durante la mañana del día siguiente, por lo que añadió: “No tiene relación alguna con lo ocurrido”.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto de Córdoba.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Agostina VegaFemicidio
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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