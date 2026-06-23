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Video: un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata y atropelló a varias personas

El siniestro tuvo lugar sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. Una de las víctimas murió en el acto, mientras que otras sufrieron heridas de gravedad. Imágenes sensibles

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata.
Un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata. Foto: Captura
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Un dramático accidente conmocionó este lunes a Mar del Plata, donde un colectivo de la línea 532 se despistó, subió a la vereda y atropelló a un grupo de personas que aguardaban en una parada sobre la costa de la ciudad. El trágico suceso dejó como saldo un muerto y varios heridos, algunos de ellos de gravedad.

El siniestro tuvo lugar sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark, uno de los sectores más transitados del frente costero marplatense. Según informaron medios locales, entre ellos el diario La Capital, el impacto se produjo cuando el vehículo perdió el control por motivos que todavía están bajo investigación.

Accidente fatal en una de las veredas de la rambla de Mar del Plata. Video: X @Nicolimassosa

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo terminó subiendo a la vereda y embistiendo directamente a las personas que se encontraban bajo la garita de la parada esperando el transporte público. La violencia del choque provocó la muerte de una de las víctimas en el acto, mientras que otras sufrieron heridas de diversa consideración.

Operativo de emergencia y traslado de heridos tras el incidente

De manera inmediata, se desplegó un importante operativo de emergencia. Efectivos policiales, junto con personal del SAME, trabajaron intensamente en la zona para asistir a los heridos y coordinar los traslados sanitarios. Varias ambulancias llegaron al lugar y trasladaron a los afectados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecen bajo atención médica.

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Fuentes del operativo indicaron que algunos de los lesionados presentaban cuadros de gravedad, aunque por el momento no se precisó el número total de víctimas ni su estado actualizado.

El siniestro tuvo lugar sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. Foto: X @Nicolimassosa

Cómo sigue la investigación para determinar responsabilidades

En paralelo, la Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en la causa tras ser notificada por personal de la subcomisaría Casino. Desde ese ámbito judicial se ordenaron las primeras medidas periciales para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las eventuales responsabilidades.

Entre las hipótesis que se analizan, se busca esclarecer si el conductor sufrió algún desperfecto mecánico, una falla humana o una situación externa que haya derivado en la pérdida de control del colectivo.

Mientras continúan las pericias, las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del hecho en uno de los puntos más concurridos de Mar del Plata, especialmente en esta época del año, con alto flujo de peatones y turistas.

El episodio generó conmoción entre vecinos y testigos, muchos de los cuales presenciaron la escena y colaboraron en los primeros momentos posteriores al impacto. La investigación sigue en curso.

Accidente de tránsitoMar del Plata
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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