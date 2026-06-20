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Caso Agostina Vega: se levantó el secreto de sumario y su familia asegura que seguirá marchando hasta tener respuestas

El fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario que regía en la causa desde hacía diez días. Además, la familia de la adolescente asesinada en Córdoba convocó a una nueva marcha y su abuelo fue contundente: “Vamos a seguir marchando”.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba.
Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.
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La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este viernes una novedad y es que el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario que estaba vigente desde hacía diez días. De esta manera, las partes podrán revisar toda la información y las medidas incorporadas al expediente.

La apertura de la causa podría brindar nuevos detalles sobre la situación procesal de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrir a Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Claudio Barrelier, Agostina Vega, Soledad Andreani. Foto: NA.

Entre las cuestiones que podrían esclarecerse figura el motivo por el que el fiscal sostiene que ambos imputados estaban al tanto del crimen y habrían intervenido para ayudar a Barrelier.

También podrían conocerse las pruebas que derivaron en la detención de Andreani, dueña del Ford Ka que, según la principal hipótesis de la investigación, se utilizó para trasladar el cuerpo de Agostina Vega.

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En paralelo, los abuelos de Agostina, Miguel Heredia y Elizabeth, encabezaron una nueva movilización para reclamar justicia y exigir penas ejemplares para los acusados. Durante la protesta, el hombre agradeció el apoyo de los manifestantes y afirmó que seguirán con las marchas hasta tener respuestas: “Vamos a seguir marchando”.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Foto: NA

Soledad Andreani negó las acusaciones en su contra y se abstuvo de declarar

Soledad Andreani, la tercera detenida en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. Aunque rechazó las acusaciones en su contra, decidió abstenerse de declarar.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que Soledad, imputada por el delito de encubrimiento agravado, se presentó durante la mañana en la fiscalía para la audiencia indagatoria.

Si bien se esperaba que brindara detalles sobre su presunta vinculación con el caso, Andreani solo manifestó su inocencia y optó por no responder preguntas.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

En paralelo, las partes aguardan la decisión del fiscal Garzón sobre la continuidad o el levantamiento del secreto de sumario dispuesto días atrás, una medida extraordinaria que por el momento impide el acceso al expediente.

Por su parte, Osvaldo Fassetta, de 47 años y también acusado de encubrimiento agravado, compareció este jueves ante la Justicia, donde se limitó a afirmar que es “inocente”.

Además, la situación judicial de Claudio Barrelier se agravó luego de que se negara a declarar. La Fiscalía modificó su imputación y ahora está acusado de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Agostina VegaFemicidioViolencia de género
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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