Caso Agostina Vega: el luminol reveló restos de sangre en varios sectores de la casa de Barrelier y se destacó el baño

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

En las últimas horas, salieron a la luz los resultados del estudio con luminol en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Según trascendió, se confirmó la presencia de restos de sangre en distintos sectores de la vivienda, principalmente en el baño.

Tras el levantamiento del secreto de sumario, se confirmó que los expertos determinaron que el baño fue el ambiente donde se hallaron más rastros hemáticos, especialmente en el lavamanos. Otro de los elementos que surge del expediente es que el acusado, quien habría recibido ayuda, realizó tareas de limpieza en la vivienda con el objetivo de eliminar evidencias. Sin embargo, la pericia con luminol permitió detectar la maniobra y reconstruir parte de lo ocurrido.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

Ahora resta conocer los resultados de otras pruebas consideradas clave para la investigación, entre ellas, el análisis de los teléfonos celulares. Uno de los dispositivos peritados es el de Melisa Heredia, la madre de Agostina, quien recibió el alta médica tras permanecer varias semanas internada, aunque continúa bajo estricto tratamiento.

Los tres detenidos por el asesinato de Agostina Vega

En la causa hay tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Sin embargo, los investigadores también apuntan a una cuarta persona que podría estar vinculada al femicidio: Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier y mamá de una de sus hijas.

Claudio Barrelier está imputado por homicidio triplemente calificado, mientras que Fassetta y Andreani enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Los tres negaron tener relación con el hecho durante sus indagatorias y optaron por no declarar.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa de Claudio Barrelier. Video: cámara de seguridad.

Este martes 23 de junio se cumplió un mes del crimen que conmocionó a Córdoba y al país. Aquella noche de sábado, Agostina fue engañada para ir a la casa de Barrelier. Una cámara de seguridad ubicada frente al domicilio registró su ingreso a la vivienda, pero nunca su salida.

“Dos balas en el escritorio”: denuncian amenazas por la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega

Este martes se cumplió un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. Mientras la investigación judicial continúa y ya hay tres detenidos, el caso sigue sumando derivaciones que exponen posibles vínculos entre el crimen, la noche cordobesa y una presunta red de corrupción.

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló que el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones recibió una amenaza mafiosa tras la clausura definitiva del bar Wachitas.

“Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio”, contó en diálogo con el programa Arriba Córdoba. Además, aseguró que el propietario del local amenazó al funcionario y que el hecho ya fue denunciado ante la Justicia.

Daniel Passerini habló de la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce.

El vínculo entre el bar Wachitas y la causa

El nombre del bar Wachitas cobró relevancia en la investigación debido a que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, tenía una relación directa con el lugar. También aparece vinculada Soledad Andreani, otra de las detenidas en la causa.

Estos nexos generaron revolución institucional en Córdoba y derivaron en nuevas líneas de investigación para determinar si existieron conexiones entre los implicados y determinados sectores de la actividad nocturna.

Como respuesta a la situación, el municipio creó una unidad especial que trabajará junto a la Policía de Córdoba y al Ministerio de Seguridad para realizar operativos en bares, boliches y otros locales nocturnos.

El plan contempla revisar más de 7.000 habilitaciones en un plazo de 90 días, con el objetivo de detectar irregularidades, desarticular posibles hechos de corrupción y reforzar los controles sobre una actividad que desde hace años se encuentra bajo la lupa.

Bar “Wachitas”. Foto: Google Maps.

Una posible red de corrupción

Passerini también informó que actualmente hay 119 empleados municipales exonerados y detenidos por distintas irregularidades. “Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos”, aseguró el intendente, quien sostuvo que el femicidio de Agostina podría convertirse en un punto de inflexión para avanzar sobre estructuras de corrupción enquistadas desde hace años.

Además, indicó que su intención es endurecer las sanciones, no solo para los responsables de los comercios, sino también para los propietarios de los inmuebles donde funcionen locales en infracción.

El municipio también informó que durante el último año se registró un fuerte incremento en las clausuras de establecimientos nocturnos que presentaban irregularidades. Mientras anteriormente se concretaban alrededor de 90 cierres, en los últimos meses la cifra ascendió a 700.