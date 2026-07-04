Cuna del poncho y vistas panorámicas de ensueño: así es el pueblito que fue elegido como uno de los más lindos del país

Seclantás es un pueblo de Salta con 3.800 habitantes. Foto: Gobierno de Salta

Salta es una de las provincias más turísticas del país. No es casualidad que su apodo sea “La Linda”. Su capital y diversas localidades como Iruya o Cachí o Seclantás son ideales para una escapada de fin de semana. Esta última es la Cuna del poncho salteño y cuenta con numerosos atractivos vinculados a nuestra identidad cultural.

El pueblito de solo 3.800 habitantes está ubicado al suroeste de la ciudad de Salta y es considerado un lugar absolutamente mágico tanto por su naturaleza como su historia. De hecho, en 2025, fue elegido como candidato para competir entre los “Mejores pueblos turísticos del mundo” organizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La tradición artesana ocupa un lugar de suma importancia en Seclantás. Sobre la Ruta provincial N°55 se encuentra el famoso Camino de los Artesanos en el que los visitantes pueden admirar cada una de las creaciones de los productores locales.

Sin dudas, el símbolo de esta localidad es el poncho salteño. De hecho, es en la única región del país en la que aún hoy se conserva una técnica ancestral de tejido en telar de palo plantado.

Seclantás es un pueblo salteño a 160 kilómetros de la capital. Foto: Gobierno de Salta

Seclantás: cómo es el pueblo salteño que fue elegido entre los más lindos del país

Este pueblito de Salta se caracteriza por su extrema tranquilidad y un estilo colonial digno de destacar: calles empedradas, casas pequeñas de adobe y con techos de cardón.

Seclantás, además, se encuentra atravesada por la mítica Ruta Nacional 40, que recorre la Argentina desde norte a sur, dentro de lo que se conoce como los Valles Calchaquíes, un sistema de montañas de aproximadamente 500 kilómetros. Este elemento lo convierte en un destino perfecto para conectarse con la naturaleza y descansar lejos del alboroto de las ciudades capitales.

Dónde queda Seclantás y cómo llegar desde la ciudad de Salta

Seclantás se encuentra ubicada en el departamento de Los Molinos a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. La mejor opción para viajar a este pueblito desde la capital salteña es en auto tomando la Ruta Provincial 33. El viaje tiene una duración aproximada de 3 horas y 49 minutos.

Es la "Cuna del poncho salteño". Foto: Gobierno de Salta

Qué hacer en el pueblo: las principales atracciones y actividades para recorrerlo

Seclantás no solo destaca por ser la Cuna del poncho salteño, por su colorido Camino de Artesanos y sus talleres de tejido, también posee otras atracciones turísticas para que visitantes de distintos puntos del país puedan visitar tales como:

Iglesia Nuestra Señora del Carmen : fundada en 1835, es una de las construcciones más antiguas del pueblito con una arquitectura colonial de color rosado.

Capilla del Cementerio : fue declarada Monumento Provincial debido a su edificación terminada a mano y con trabajos en carbonillas. Además, desde aquí se puede acceder a unas de las mejores vistas del pueblo de Salta .

Plaza La Junta : ubicada en el centro de de Seclantás está rodeada de altas palmeras y molles. Se llama así porque allí tuvo lugar la Primera Junta Vallista en 1814.

Cerro del Vía Crucis: se accede desde el cementerio del pueblito y, desde allí, se pueden tomar vistas panorámicas increíbles del Río Calchalquí.

Seclantás combina historia, tradición y paisajes naturales únicos. Foto: Gobierno de Salta

Paisajes y tranquilidad: los grandes secretos que enamoran a los visitantes

En cuanto a paisajes, Seclantás posee dos lugares de visita obligatoria. Uno es la Laguna de Brealito, un espejo de agua de los Valles Calchaquíes a 3.700 metros de altura que guarda de las leyendas populares más curiosas. El segundo es Seclantás Adentro, sitio en el que los turistas podrán encontrar viñedos y disfrutar de los mejores vinos de altura.

Gastronomía regional: qué comer durante tu visita a este pintoresco lugar

El pueblo de Salta también destaca por su gastronomía regional basada en platos ancestrales a base de maíz como la chuchoca, una sopa espesa con una preparación especial de este lugar, el frangollo, queso de cabra y, por supuesto, las clásicas empanadas salteñas.