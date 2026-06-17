Muerte de Gaspi: la familia del youtuber denunció estafas por una falsa colecta para repatriar su cuerpo

Muerte de Gaspi Foto: X

La familia de Gaspi rompió el silencio luego de que varios usuarios en las redes sociales iniciaran supuestas colectas para repatriar el cuerpo del youtuber que sufrió un accidente en Brasil y emitió un comunicado para evitar cualquier tipo de estafa u oportunismo.

A través de las redes sociales del streamer Coscu, quien se mostró impactado por la tragedia en la cual también murieron el cineasta argentino Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree, se difundieron las palabras de los padres del comediante: “Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi”.

Muerte de Gaspi Foto: X

“Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, continúa el texto. “Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”, resaltaron los familiares de Gaspi.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño”, cerraron.

Mientras tanto, varios amigos del youtuber viajaron a Río de Janeiro para ayudar a la familia con los trámites burocráticos relacionados con la tragedia, ya que sus padres no pudieron viajar porque no se encontraban en condiciones de afrontar la situación.

Muerte de Gaspi Foto: X

Cuándo podrían repatriar el cuerpo de Gaspi

De acuerdo con la información difundida por Cancillería, la Policía de Brasil dispondrá de aproximadamente una semana para completar las actuaciones necesarias y liberar los restos del influencer argentino. Durante ese período se realizarán las pericias vinculadas a la investigación del accidente y los procedimientos de identificación correspondientes.

Una vez finalizada esa etapa, el cuerpo quedará a disposición de la familia, que será la encargada de coordinar el traslado hacia la Argentina. Por el momento no existe una fecha confirmada para el regreso de los restos al país.

La repatriación de restos humanos requiere una serie de pasos obligatorios establecidos por las autoridades brasileñas y argentinas. En primer lugar, debe emitirseel certificado de defunción y completarse toda la documentación judicial relacionada con el fallecimiento.