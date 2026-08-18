“Nunca voy a explicar lo que siento hoy”: la desgarradora despedida a las hermanas que murieron en el choque en Mendoza

Rosario y Juana, las hermanas que murieron tras el choque en Mendoza. Foto: Instagram.

Los familiares, amigos e instituciones utilizaron las redes sociales para despedir a Juana y Rosario Masó, las hermanas mendocinas que murieron luego del violento choque frontal ocurrido este domingo en la Ruta 60, en Maipú.

Las jóvenes viajaban en una Volkswagen T-Cross junto a otros familiares cuando se produjo el fatal accidente, en el que también murió el árbitro de fútbol Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau.

Tras el fallecimiento, se supo que una de ellas, Juana, la mayor, era estudiante de Ingeniería Industrial. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía”, compartió una de sus amigas.

Despedida a las hermanas Rosario y Juana. Foto: Instagram.

La joven también destacó el lugar que Juana ocupaba en su vida y la consideró como una hermana: “Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise”. El mensaje siguió con un recuerdo de las charlas y momentos que compartían: “Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas”.

“Me enseñaste lo hermosa que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”, añadió. Finalmente, cerró con una reflexión sobre la ausencia de su amiga: “Nunca voy a poder explicar ni sanar el dolor que siento hoy, pero sé que de alguna manera siempre vas a estar para acompañarnos”.

Las despedidas para Rosario Masó, la hermana más chica

Rosario, la menor de las hermanas, estudiaba Psicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza, quienes le dedicaron un posteo: “Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina sede Mendoza acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso”, señalaron.

Entre las publicaciones de sus allegados también apareció una breve frase que resumió el cariño que sentían por ella: “Que tu luz sea eterna, Rochi”.

El Colegio San Luis Gonzaga, donde ambas hermanas cursaron parte de sus estudios, también se sumó a las muestras de acompañamiento y recordó a las promociones con las que compartieron su etapa escolar: “Nos unimos en oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”.

Juana y Rosario, las hermanas que murieron en el choque en Mendoza. Foto: redes sociales.

Murieron con pocas horas de diferencia

Las hermanas tenían domicilio en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, y eran de Carrodilla. Después del choque, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central de Mendoza debido a la gravedad de las heridas.

Según trascendió, Juana falleció a las 17:44 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras que Rosario, que había sido intervenida quirúrgicamente por los politraumatismos, su estado continuó siendo crítico y murió cerca de las 20. De esta manera, el choque frontal registrado en la Ruta 60 terminó con tres víctimas fatales.