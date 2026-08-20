Fernando Cerimedo declaró en Bolivia y negó participación en el ataque contra Nadia Beller

Fernando Cerimedo declaró en la causa en la que está imputado. Foto: REUTERS

Fernando Cerimedo declaró este jueves ante la Justicia de Bolivia tras ser imputado por tentativa de femicidio en la causa que investiga el ataque de sicarios contra su ex pareja, Nadia Beller. El exconsultor político negó cualquier participación en el hecho y aseguró que mantenía con la abogada una relación de amistad.

Cerimedo declaró ante la Fiscalía y la FELCC

Luego de haberse negado en dos oportunidades a prestar declaración, Cerimedo decidió hablar este jueves de manera voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia.

Nadia Beller internada en el hospital tras el ataque a balazos. Foto: captura video.

Durante su presentación, explicó que conoció a Nadia Beller, una abogada de 33 años, en octubre de 2025 a través de un amigo en común. Según su relato, el vínculo comenzó como una amistad y posteriormente la mujer se mudó al departamento que el dirigente tenía en La Paz.

Cerimedo insistió en que entre ambos existía una relación basada en la confianza y el respeto. “Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”, sostuvo durante su declaración.

La causa judicial busca determinar las circunstancias que rodearon el ataque contra Beller, quien fue víctima de un episodio protagonizado por sicarios.

Qué dijo Cerimedo sobre el ataque a Beller

Durante su declaración, Cerimedo aseguró que vio a Beller por última vez el 17 de agosto. Según explicó, ese día la mujer le manifestó que tenía previsto trasladarse hasta el hotel Viru Viru, lugar donde posteriormente fue atacada.

El exasesor político sostuvo además que al día siguiente tomó un vuelo hacia La Paz durante las primeras horas de la mañana. Con ese argumento, negó haber participado de manera directa o indirecta en el ataque contra su expareja.

Su declaración se produjo mientras permanece detenido y luego de que la investigación avanzara sobre su presunta vinculación con el intento de asesinato de Beller.

Cerimedo actualmente trabaja como colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Su situación judicial generó especial repercusión debido a su anterior actividad como consultor político.

La Justicia define si Cerimedo continúa detenido

Tras la declaración, la Justicia boliviana deberá resolver este jueves cuál será la situación procesal de Cerimedo. La fiscal que interviene en la investigación solicitó seis meses de prisión preventiva para el acusado.

Cerimedo permanece detenido. Foto: Revista Quórum

El pedido contempla que el exconsultor permanezca detenido en la cárcel de Palmasola, considerada uno de los principales establecimientos penitenciarios de Bolivia.

La decisión judicial será clave para determinar cómo continúa la investigación y si Cerimedo seguirá privado de su libertad mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el ataque contra Beller.

Por el momento, Cerimedo sostiene su inocencia y rechaza cualquier vínculo con la planificación o ejecución del ataque. La investigación deberá establecer si existen elementos que permitan vincularlo con los sicarios que atacaron a la abogada y determinar las responsabilidades correspondientes.