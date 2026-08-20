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Trasladan a los presos de la cárcel de Devoto: cómo es el nuevo penal de Marcos Paz

Se trata de un acuerdo entre las autoridades del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Todos los detalles del traslado.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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1.500 presos de la cárcel de Devoto se irán a Marcos Paz.
1.500 presos de la cárcel de Devoto se irán a Marcos Paz. Foto: Wikimedia Commons
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Con el objetivo de disminuir la sobrepoblación carcelaria en las comisarías y en alcaidías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que llegaron a elevados índices en el año 2025, el Gobierno porteño en conjunto con Nación acordaron el traslado de 1.500 presos de la cárcel de Devoto, ubicada en las calles Bermúdez y Nogoyá, al nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz.

La prisión del municipio bonaerense tendrá lugar para 2.200 reclusos y un total de 1.500 provendrán de la cárcel porteña. Asimismo, las 700 plazas restantes también serán ocupadas por presos que se encuentran actualmente en cárceles de la Ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades del gobierno porteño comunicaron que el traslado de los presos comenzará en los primeros días del mes de septiembre.

Qué pasará con la cárcel de Devoto tras el traslado de los presos a Marcos Paz

El objetivo de este movimiento no solo tiene que ver con la sobrepoblación de las cárceles de la Capital Federal, además, busca reconvertir el sitio algunas zonas del predio en espacios verdes.

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Cárcel de Marcos Paz
La nueva cárcel de Marcos Paz. Foto: GCBA

También las autoridades se comprometieron a construir un área de memoria a los 65 presos fallecidos en la cárcel, más precisamente en el Pabellón N° 7, en el año 1978, según detalló La Nación.

Actualmente en las cárceles de la Ciudad de Buenos hay 2.000 personas privadas de su libertad. Por eso, las autoridades porteñas también indicaron que se buscará poner en funcionamiento la Alcaidía General de la Ciudad, que tendrá el objetivo de recibir a personas que hayan cometidos hechos delictivos dentro del terreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A las medidas ya puestas en marcha también se suma la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad, que comenzó a funcionar en noviembre de 2025 luego de que se aprobara la Ley 6923.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

En concreto, la nueva cárcel de Marcos Paz tendrá una superficie de 80 hectáreas, de las cuales 60 serán cubiertas, con capacidad de alojar a 2.200 reclusos. En su momento, desde el gobierno porteño indicaron que el traslado de los presos de Devoto a este centro penitenciario “es una decisión concreta para resolver un problema estructural y avanzar hacia una Ciudad más segura”.

Por otro lado, las autoridades gubernamentales señalaron en la prisión contará con cuatro institutos de alojamiento, cada uno de ellos con una capacidad para 500 personas y con un propio cerco.

Cárcel de Marcos Paz
La cárcel de Marcos Paz cuenta con un doble anillo de seguridad. Foto: GCBA

Asimismo, el predio cuenta con un doble anillo de seguridad que permitirá detectar cada mínimo movimiento registrado en el lugar. Por supuesto, la cárcel contará con numerosas cámaras y alarmas.

A pesar de que este penal de Marcos Paz no está considerado como de “máxima seguridad” como sí lo es el Complejo Penitenciario de Ezeiza, la Cárcel de Sierra Chica e incluso la otra prisión del municipio de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, quienes estuvieron a cargo de la construcción del nuevo establecimiento precisaron que “todo está pensado para ningún recluso pueda escaparse del lugar”.

Marcos PazDevotoPrisión / cárcelCiudad de Buenos Aires
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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