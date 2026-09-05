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Clonaba tarjetas para comprar viajes y luego venderlos en una agencia de turismo propia: el estafador cayó en España

Se trata de Facundo Agustín Ciarlo conocido como “El Sapo”. El sujeto fue condenado por asociación ilícita y estafa en 2016. Ahora, se encontraba en Málaga y gracias a una investigación de Policía de la Ciudad fue detenido en ese distrito español.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Quién es el Sapo, el estafador serial que cayó en España
Quién es el Sapo, el estafador serial que cayó en España Foto: Redes Sociales
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Era buscado por Interpol con alerta roja desde hacía meses. Este sábado finalmente fue atrapado en la ciudad de Málaga, en España, tras una investigación conjunta de Policía de la Ciudad con autoridades españolas. Pero ¿quién es “El Sapo” y de qué se lo acusa ? El hombre argentino de 52 años utilizaba tarjetas clonadas o robadas para comprar paquetes de viajes y luego venderlos en una agencia de turismo propia.

Según material de la causa a la que tuvo acceso Canal 26, el sujeto fue identificado como Facundo Agustín Ciarlo y contaba con un domicilio en la calle Rocío N°2 en Málaga. En las últimas horas, el individuo fue arrestado en la calle Héroes de Sostoa al 130: se encontraba circulando en un vehículo Jeep Renegade de su propiedad, cuya patente es 1411NBK.

Ciarlo ya había sido detenido en Argentina en 2016 tras ser condenado por los delitos de “asociación ilícita y estafa” a tres años de prisión efectiva. Sin embargo, en los últimos meses, había vuelto a delinquir, esta vez, en España.

En mayo de 2026, la Policía de la Ciudad fue requerida mediante la División Capturas y Prófugos por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) para colaborar en la investigación de los últimos movimientos del sujeto en el país europeo y para dar con el paradero de Ciarlo en el marco de la causa Causa 27123/22 S/Defraudación.

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La investigación para encontrar al “Sapo”, el estafador serial argentino

De esta manera, las autoridades argentinas procedieron a realizar una pormenorizada pesquisa en redes sociales, bases de datos públicas y privadas. Tras semanas de búsqueda, los agentes lograron hallar una cuenta de “Facebook” de Facundo Agustín Ciarlo que estaba activa y en donde el sujeto publicaba contenido actual.

Gracias a los análisis de las fotografías y de la solicitud de las IP requeridas a la empresa META, los investigadores pudieron constatar que el estafador se encontraba en Málaga, España.

Cayó el Sapo
El Sapo Ciarlo tiene 52 años y ya había sido condenado por estafa. Foto: Redes Sociales

De inmediato, se pidió a INTERPOL la captura internacional del estafador con alerta roja. A partir de ese momento, las autoridades argentinas contactaron con la Policía Local de Málaga para llevar a cabo el arresto del delincuente.

Los delitos por los que se investiga al Sapo

Ciarlo realizaba fraudes millonarios con su empresa de turismo llamada “Frog Travel”. Los delitos se llevaban a cabo de manera retirada con tarjetas de crédito robadas. Su primera condena por asociación ilícita y estafa tuvo lugar en 2016 por defraudar al capitán de un barco en la provincia de Chubut. El individuo clonó su tarjeta y compró pasajes por más de 100 mil de pesos.

Cayó el Sapo
Sería extraditado a la Argentina en las próximas semanas. Foto: Redes Sociales

En 2018, salió de prisión con libertad condicional y viajó a Rusia para ver el Mundial. Era normal para el delincuente subir contenidos a sus redes sociales mostrando sus lujos y visitas al exterior.

Sin embargo, a los pocos días de llegar al país europeo, fue arrestado nuevamente en Moscú porque supuestamente tenía prohibido salir del territorio nacional. No obstante, luego fue liberado. Tras este hecho, el estafador se radicó en España.

En las próximas semanas, se autorizaría el trámite de extradición hacia la Argentina.

EstafaEspañaDelitos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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