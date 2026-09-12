Caso Matías Álvarez: Victoria Cantero se someterá a un tratamiento psicológico tras ser acusada de asesinar a su novio en Chaco

Victoria Cantero recibirá tratamiento psiquiátrico Foto: Redes Sociales

Victoria Cantero (25) se encuentra detenida en la Comisaría Undécima del barrio Provincias Unidas en Chaco tras ser acusada de matar a su novio Matías Álvarez (29) en la casa del joven ubicada en la calle Donovan al 1400 en Resistencia en la madrugada del domingo 2 de agosto. En las últimas horas, la Justicia ordenó a través de un habeas corpus -recurrido por la defensa compuesta por los abogados Celeste Segovia y Luis Rodrigo Maidana Ladu- que la imputada por “homicidio agravado por el vínculo” sea sometida a un tratamiento psicológico y farmacológico.

La decisión judicial llegó después de un informe realizado por especialistas médicos en el Hospital Julio C. Perrando a Cantero en el que manifestaron cambios emocionales y en el humor de la joven. Del análisis se desprendió, además, que la detenida había sido sometida a tratamientos psiquiátricos desde adolescente y que incluso, antes del hecho, estuvo en observación por problemas de salud mental en la Clínica San Gabriel de Resistencia.

Matías Álvarez y Cantero mantenían un vínculo con idas y vueltas desde hacía más de dos años. Foto: Diario Chaco

Qué dice el informe médico que le realizaron a Victoria Cantero

El análisis médico realizado a Victoria Cantero se dividió en dos partes. Por un lado, los profesionales detectaron que la joven se encontraba “tranquila y consciente” de la situación que está viviendo. Pero, por otro, cuando finalmente tuvo una entrevista con uno de los especialistas, la acusada se mostró con un notable deterioro mental que incluyó episodios de llanto y angustia.

En este sentido, los profesionales también observaron que Cantero manifestaba síntomas como:

Insomnio

Falta de apetito

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Temblores

Vómitos

Todos estos signos conforman un cuadro de ansiedad severo, según entendieron desde el área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando. De esta manera, la joven comenzaría a tomar la medicación indicada (clonazepam) y, además, deberá empezar con una psicoterapia.

La acusada continuará con prisión preventiva más allá del tratamiento psicológico. Foto: Canal 26

Cantero continuará con prisión preventiva, al tiempo que el próximo viernes 18 de septiembre se someterá a un nuevo análisis médico para constatar avances o no en su estado anímico.

Caso Matías Álvarez: la defensa de Victoria Cantero sostiene que la acusada era víctima de violencia de género

Celeste Segovia asumió la defensa de la acusada poco después de que la joven quedara detenida en Resistencia por el crimen de Matías Álvarez. La abogada indicó que tras hablar con su cliente constató que ella habría sido víctima de repetidos maltratos perpetrados por su novio.

En línea con esta versión, declaró hace algunas semanas una amiga de Victoria Cantero, quien aseguró que efectivamente sufría de violencia de género, pero como naturalizaba la agresión en su contra nunca había denunciado penalmente a su pareja. La letrada indicó que la estrategia legal iba a estar centrada en los últimos movimientos de ambos y en analizar cómo era concretamente su relación más allá del ataque del domingo 2 de agosto.

Victoria Luz Cantero recibirá tratamiento psiquiátrico tras ser analizada por especialistas en salud mental. Foto: Redes Sociales

Cómo ocurrió el crimen de Matías Álvarez en Chaco

A última hora del sábado 1 de agosto Matías Álvarez y Victoria Luz Cantero acudieron a un boliche de Resistencia, pero al poco tiempo se fueron del lugar y acudieron al domicilio de él en Donovan al 1400 en el barrio 20 Viviendas CGT. Una vez dentro de la casa, la pareja habría tenido una fuerte discusión que terminó con el joven asesinado a cuchillazos.

De acuerdo a los peritos que estuvieron la escena del crimen, el elemento punzante con el que fue ejecutado el ataque mortal fue un cuchillo tipo tramontina. Antes de morir, Álvarez se comunicó con el hermano de Cantero, Sebastián, para que viniera de inmediato a su casa. Sin embargo, al llegar al lugar, el hombre se encontró con el joven gravemente herido tendido en el suelo. Si bien fue trasladado al Hospital Perrando, a las pocas horas, falleció de un paro cardiorrespiratorio causado por un shock hipovolémico.