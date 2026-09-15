Feliz Palermo 2026: descuentos, música y más de 100 marcas transforman el barrio por una tarde

Más de 100 propuestas para redescubrir Palermo Foto: Instagram @recorre.ba

El jueves 17 de septiembre, de 17 a 20.30, se realizará una nueva edición de Feliz Palermo, una experiencia gratuita que reunirá a 107 marcas y espacios comerciales.

La actividad se desarrollará dentro del perímetro comprendido por las calles porteñas Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega. No habrá una entrada única, por lo que cada visitante podrá organizar su propio recorrido.

Feliz Palermo 2026: cuándo y dónde se realiza

El evento tendrá lugar el jueves 17 de septiembre de 2026, entre las 17 y las 20.30, con acceso libre y gratuito.

Los principales datos para tener en cuenta son:

Fecha: jueves 17 de septiembre.

Horario: de 17 a 20.30.

Lugar: Palermo Viejo y Palermo Soho.

Entrada: libre y gratuita.

Actividades: descuentos, sorteos, música, gastronomía, lanzamientos y encuentros con diseñadores.

El jueves 17 de septiembre, de 17 a 20.30, se realizará una nueva edición de Feliz Palermo Foto: Prensa GCBA

La propuesta invita a caminar por el barrio y detenerse en distintos comercios. Por este motivo, se recomienda consultar previamente el mapa del evento y seleccionar los locales que se desean visitar.

Descuentos y actividades especiales en Palermo

La agenda de Feliz Palermo incluirá promociones, sorteos, brindis, presentaciones de colecciones, intervenciones artísticas y encuentros con referentes del diseño.

Las propuestas estarán distribuidas entre diferentes categorías: indumentaria, accesorios, decoración, gastronomía, arte, regalos, cuidado personal, librerías y espacios dedicados a las infancias.

Entre las marcas y espacios anunciados aparecen Kosiuko, Juana de Arco, Key Biscayne, Vero Alfie, Flavia Palmiero, Paul French Gallery, Lidherma, Allô Martinez y María Cher, además de numerosos diseñadores y emprendimientos independientes.

Palermo Viejo y Palermo Soho se preparan para vivir una tarde diferente Foto: Prensa GCBA

También participarán bares, restaurantes y cafeterías reconocidos como Tres Monos, Casa Temple, Temple Soho, Kaldi, Toki Nori Bar y Dopo Café.

Mientras algunos locales aplicarán descuentos directos, otros ofrecerán bebidas, regalos, sorteos, asesoramiento personalizado o presentaciones exclusivas. Además, habrá DJs y música en diferentes puntos del circuito.

Una experiencia que busca recuperar la vida de barrio

En un contexto en el que una parte importante del consumo se realiza mediante plataformas digitales, Feliz Palermo apuesta por recuperar el contacto directo entre el público, los comerciantes y los creadores.

La jornada permitirá ingresar a talleres, conocer nuevas colecciones, descubrir marcas emergentes y disfrutar de propuestas gastronómicas. El objetivo es estimular la circulación de visitantes y fortalecer la actividad comercial de Palermo Viejo y Palermo Soho.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, una plataforma vinculada con el diseño, la producción y el consumo local.

De las antiguas chacras a un polo de diseño y gastronomía

La elección de Palermo para realizar este encuentro no es casual. Antes de transformarse en uno de los principales polos gastronómicos y comerciales de Buenos Aires, el barrio fue una extensa zona rural próxima al Río de la Plata.

Una de las versiones históricas más conocidas relaciona su nombre con Juan Domínguez Palermo, un poblador de origen siciliano que llegó a Buenos Aires hacia finales del siglo XVI. Su apellido quedó vinculado con estas tierras y, con el paso del tiempo, comenzó a utilizarse para identificar la zona.

Durante el siglo XIX, Palermo atravesó una transformación decisiva. Las antiguas chacras comenzaron a convivir con residencias, caminos y espacios públicos. En 1875 fue inaugurado el Parque Tres de Febrero, una de las áreas verdes más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Palermo Viejo: literatura, casas bajas y nuevas tendencias

Durante décadas, Palermo Viejo conservó una identidad marcada por sus casas bajas, talleres, conventillos y calles tranquilas. El barrio también quedó unido a la literatura argentina.

Jorge Luis Borges vivió parte de su juventud en la antigua calle Serrano, que actualmente lleva su apellido. El poeta Evaristo Carriego, por su parte, retrató en su obra algunos de los personajes y paisajes tradicionales de la zona.

Hacia finales del siglo XX, numerosas viviendas, talleres y depósitos fueron reciclados. Allí comenzaron a instalarse diseñadores independientes, galerías, restaurantes y tiendas de autor, dando forma al sector conocido como Palermo Soho.

Aunque no se trata de una denominación oficial, el nombre comenzó a utilizarse para distinguir al área donde se concentran propuestas de moda, diseño, arte, gastronomía y vida nocturna.