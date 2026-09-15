comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Feliz Palermo 2026: descuentos, música y más de 100 marcas transforman el barrio por una tarde

Palermo Viejo y Palermo Soho se preparan para vivir una jornada diferente. Durante unas horas, las calles del barrio porteño se convertirán en un gran circuito abierto de moda, diseño, gastronomía y entretenimiento, con promociones especiales, lanzamientos y música en distintos puntos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Más de 100 propuestas para redescubrir Palermo
Más de 100 propuestas para redescubrir Palermo Foto: Instagram @recorre.ba
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El jueves 17 de septiembre, de 17 a 20.30, se realizará una nueva edición de Feliz Palermo, una experiencia gratuita que reunirá a 107 marcas y espacios comerciales.

La actividad se desarrollará dentro del perímetro comprendido por las calles porteñas Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega. No habrá una entrada única, por lo que cada visitante podrá organizar su propio recorrido.

Feliz Palermo 2026: cuándo y dónde se realiza

El evento tendrá lugar el jueves 17 de septiembre de 2026, entre las 17 y las 20.30, con acceso libre y gratuito.

Los principales datos para tener en cuenta son:

Contenido Recomendado

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo:qué arrojó el resultado del test de alcoholemia

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: qué arrojó el resultado del test de alcoholemia

El secreto verde de Palermo:el sueño de Carlos Thays, un laboratorio de plantas y el experimento que cambió la yerba mate

El secreto verde de Palermo: el sueño de Carlos Thays, un laboratorio de plantas y el experimento que cambió la yerba mate
  • Fecha: jueves 17 de septiembre.
  • Horario: de 17 a 20.30.
  • Lugar: Palermo Viejo y Palermo Soho.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Actividades: descuentos, sorteos, música, gastronomía, lanzamientos y encuentros con diseñadores.
Feliz Palermo
El jueves 17 de septiembre, de 17 a 20.30, se realizará una nueva edición de Feliz Palermo Foto: Prensa GCBA

La propuesta invita a caminar por el barrio y detenerse en distintos comercios. Por este motivo, se recomienda consultar previamente el mapa del evento y seleccionar los locales que se desean visitar.

Descuentos y actividades especiales en Palermo

La agenda de Feliz Palermo incluirá promociones, sorteos, brindis, presentaciones de colecciones, intervenciones artísticas y encuentros con referentes del diseño.

Las propuestas estarán distribuidas entre diferentes categorías: indumentaria, accesorios, decoración, gastronomía, arte, regalos, cuidado personal, librerías y espacios dedicados a las infancias.

Entre las marcas y espacios anunciados aparecen Kosiuko, Juana de Arco, Key Biscayne, Vero Alfie, Flavia Palmiero, Paul French Gallery, Lidherma, Allô Martinez y María Cher, además de numerosos diseñadores y emprendimientos independientes.

Feliz Palermo
Palermo Viejo y Palermo Soho se preparan para vivir una tarde diferente Foto: Prensa GCBA

También participarán bares, restaurantes y cafeterías reconocidos como Tres Monos, Casa Temple, Temple Soho, Kaldi, Toki Nori Bar y Dopo Café.

Mientras algunos locales aplicarán descuentos directos, otros ofrecerán bebidas, regalos, sorteos, asesoramiento personalizado o presentaciones exclusivas. Además, habrá DJs y música en diferentes puntos del circuito.

Una experiencia que busca recuperar la vida de barrio

En un contexto en el que una parte importante del consumo se realiza mediante plataformas digitales, Feliz Palermo apuesta por recuperar el contacto directo entre el público, los comerciantes y los creadores.

La jornada permitirá ingresar a talleres, conocer nuevas colecciones, descubrir marcas emergentes y disfrutar de propuestas gastronómicas. El objetivo es estimular la circulación de visitantes y fortalecer la actividad comercial de Palermo Viejo y Palermo Soho.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, una plataforma vinculada con el diseño, la producción y el consumo local.

De las antiguas chacras a un polo de diseño y gastronomía

La elección de Palermo para realizar este encuentro no es casual. Antes de transformarse en uno de los principales polos gastronómicos y comerciales de Buenos Aires, el barrio fue una extensa zona rural próxima al Río de la Plata.

Una de las versiones históricas más conocidas relaciona su nombre con Juan Domínguez Palermo, un poblador de origen siciliano que llegó a Buenos Aires hacia finales del siglo XVI. Su apellido quedó vinculado con estas tierras y, con el paso del tiempo, comenzó a utilizarse para identificar la zona.

Durante el siglo XIX, Palermo atravesó una transformación decisiva. Las antiguas chacras comenzaron a convivir con residencias, caminos y espacios públicos. En 1875 fue inaugurado el Parque Tres de Febrero, una de las áreas verdes más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Palermo Viejo: literatura, casas bajas y nuevas tendencias

Durante décadas, Palermo Viejo conservó una identidad marcada por sus casas bajas, talleres, conventillos y calles tranquilas. El barrio también quedó unido a la literatura argentina.

Jorge Luis Borges vivió parte de su juventud en la antigua calle Serrano, que actualmente lleva su apellido. El poeta Evaristo Carriego, por su parte, retrató en su obra algunos de los personajes y paisajes tradicionales de la zona.

Hacia finales del siglo XX, numerosas viviendas, talleres y depósitos fueron reciclados. Allí comenzaron a instalarse diseñadores independientes, galerías, restaurantes y tiendas de autor, dando forma al sector conocido como Palermo Soho.

Aunque no se trata de una denominación oficial, el nombre comenzó a utilizarse para distinguir al área donde se concentran propuestas de moda, diseño, arte, gastronomía y vida nocturna.

PalermoTurismoCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  2. Matilde celebra 136 años con una fiesta imperdible:asado a la estaca, motos, música y más de 140 artesanos

    Matilde celebra 136 años con una fiesta imperdible: asado a la estaca, motos, música y más de 140 artesanos

  3. Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural:el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

    Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

  4. Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor:qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

    Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor: qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

  5. Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú:ofrecen alojamiento gratuito

    Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú: ofrecen alojamiento gratuito
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que encontraron una prueba clave que podría beneficiarla en la causa Vialidad

Economía

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Polémica en la privatización de AySA: los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Las pymes ya no podrán evitar el impuesto al cheque con este mecanismo:de qué se trata la medida del Gobierno

Internacionales

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo: ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú:incluyen hospedaje y beneficios varios

Un candidato a intendente en Paraguay prometió 24 horas de hoteles alojamiento gratis si gana las elecciones por más de 10 mil votos