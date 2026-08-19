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Caos en la General Paz: un colectivo chocó contra un auto y quedó volcado en medio de la autopista

El hecho ocurrió cerca de las 5, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la zona de Mataderos. El SAME confirmó que seis personas resultaron heridas como consecuencia del accidente.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Choque en Av. General Paz, altura Alberdi.
Choque en Av. General Paz, altura Alberdi. Foto: Canal 26.
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Un importante operativo se desplegó durante la madrugada de este miércoles en la avenida General Paz, luego de un accidente que involucró a un colectivo y un automóvil. El impacto dejó a la unidad de transporte prácticamente atravesada sobre el muro central de la autopista y provocó un corte de tránsito en ambos sentidos.

El hecho ocurrió cerca de las 5, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la zona de Mataderos. De acuerdo con las primeras informaciones, el colectivo perteneciente a la línea 108 circulaba sin pasajeros y fuera de servicio cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, chocó contra un auto blanco.

Choque en Av. General Paz, altura Alberdi.

Tras el impacto, el ómnibus perdió el control y quedó apoyado sobre la estructura que separa las dos manos de la General Paz. La particular posición en la que terminó el vehículo obligó a interrumpir completamente la circulación y complicó el operativo para poder retirarlo.

Seis heridos tras el choque

El SAME intervino en el lugar y confirmó que seis personas resultaron heridas como consecuencia del accidente. Además, participaron del operativo agentes de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos.

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Choque en Av. General Paz, altura Alberdi. Foto: Canal 26.

Una grúa de gran porte fue enviada para retirar el colectivo, aunque las tareas demandaban especial precaución debido a la posición en la que quedó la unidad sobre la autopista.

Demoras y tránsito colapsado

El accidente provocó fuertes complicaciones para quienes circulaban por la General Paz durante las primeras horas de la mañana. Mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción, los vehículos fueron derivados hacia las colectoras.

La congestión alcanzaba ambos sentidos de la avenida: hacia el Riachuelo se registraba una importante acumulación de vehículos, mientras que la mano hacia el Río de la Plata presentaba un colapso, con demoras que comenzaban antes de la zona de Dellepiane.

Choque en Av. General Paz, altura Alberdi. Foto: Canal 26.

Las autoridades mantenían el operativo en el lugar mientras avanzaban con la remoción del colectivo. La circulación continuará condicionada hasta que finalicen los trabajos y pueda liberarse nuevamente la traza principal.

ChoqueColectivosMataderos (barrio)
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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