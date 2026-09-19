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Horror dentro de una comisaría: una policía embarazada fue baleada por su compañero en San Juan

Recibió un disparo en la espalda dentro de una comisaría y debió ser operada para retirar la bala. La Justicia investiga si el hecho ocurrió por una presunta maniobra negligente de un compañero al manipular su arma.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La policía embarazada fue baleada dentro de la comisaría.
La policía embarazada fue baleada dentro de la comisaría. Foto: X/@Radio_DelSur - Instagram.
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Una agente de la Policía de San Juan, embarazada de seis meses, recibió un disparo efectuado por un compañero mientras se encontraba trabajando dentro de una comisaría. La mujer, de 29 años, permaneció cuatro días internada y fue dada de alta este viernes. La Justicia investiga las circunstancias del episodio y analiza como principal hipótesis un accidente relacionado con una presunta maniobra negligente con el arma.

Cómo fue el disparo que recibió la policía embarazada

El hecho ocurrió el lunes por la mañana en la Comisaría 34° de La Bebida, ubicada en el departamento Rivadavia. En ese momento, la agente realizaba tareas administrativas dentro de la dependencia policial.

Según trascendió, su compañero, identificado como Cristian Exequiel Albarracín, se encontraba manipulando un arma de fuego cuando se produjo el disparo. El proyectil impactó en la espalda de la oficial.

Mariana Sol Jofré tiene 29 años y está embarazada. Foto: Gentileza El Zonda.

La mujer fue asistida inmediatamente después del episodio y trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó en estado delicado. Posteriormente, fue derivada al Sanatorio CIMYN, donde permaneció internada y fue sometida a una intervención quirúrgica para retirar la bala que había quedado alojada en su cuerpo.

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El episodio generó preocupación debido a que la víctima se encuentra cursando el sexto mes de embarazo.

La evolución de Mariana Sol Jofré y su embarazo

La agente fue identificada como Mariana Sol Jofré, tiene 29 años y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, evolucionó favorablemente durante los días que permaneció internada.

Los profesionales que siguieron su estado indicaron que tanto la mujer como su embarazo se encontraban en buenas condiciones después de la intervención.

Tras cuatro días de internación, Jofré recibió el alta médica este viernes y pudo regresar a su domicilio. A partir de ahora deberá continuar con la recuperación bajo observación y realizar controles médicos periódicos para seguir su evolución y la del bebé.

La situación generó alivio entre sus familiares, especialmente por la evolución favorable registrada luego de la intervención quirúrgica.

Mariana Sol Jofré debió ser trasladada al CIMYN. Foto: X/@Radio_DelSur

Quién es la agente herida dentro de la comisaría

Jofré trabaja en la Policía de San Juan desde hace aproximadamente tres años y es madre de una nena de 8 años.

Durante su trayectoria dentro de la fuerza realizó diferentes tareas y servicios. Según relató uno de sus familiares, entre sus funciones se encontraron intervenciones vinculadas con detenciones, operativos en canchas y distintos servicios adicionales.

El hecho ocurrió mientras desarrollaba tareas administrativas, en una dependencia donde se encontraba junto a otros integrantes de la fuerza.

Qué investiga la Justicia por el disparo

Las autoridades buscan determinar con precisión cómo se produjo el disparo dentro de la comisaría y qué ocurrió durante la manipulación del arma.

Por el momento, la principal hipótesis que analiza la Justicia apunta a que se trató de un accidente vinculado a una presunta maniobra negligente con el arma de fuego.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del episodio, determinar cómo se encontraba el arma al momento del disparo y reconstruir la secuencia que terminó con Jofré herida.

Mientras avanza la causa, la agente continúa su recuperación en su casa y bajo controles médicos, mientras los investigadores trabajan para esclarecer las responsabilidades y las condiciones en las que ocurrió el incidente dentro de la dependencia policial.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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