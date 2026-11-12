Alerta por la invasión de millones de “hormigas locas”: miden 3 milímetros, forman supercolonias y pueden provocar cortocircuitos

Imagen ilustrativa. Las “hormigas locas” invaden viviendas en Estados Unidos y pueden provocar cortocircuitos en las instalaciones eléctricas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El sur de Estados Unidos está en alerta por la aparición de millones de hormigas locas leonadas (Nylanderia fulva). Esta especie invasora oriunda de países como Argentina y Brasil, se extienden formando enormes colonias capaces de invadir propiedades y provocar cortocircuitos en los sistemas eléctricos de los hogares.

Joe MacGown, taxónomo de hormigas del Museo Entomológico de Misisipi explicó que, si bien estos pequeños insectos han estado presentes en el país durante casi un siglo, sus poblaciones comenzaron a multiplicarse velozmente hace unos 20 años, mientras que los investigadores notaron recientes cambios en su distribución.

“Cuando digo que se descontrolaron, me refiero a que invadieron grandes extensiones de terreno con millones y millones de hormigas”, dijo MacGown en una entrevista con Associated Press, y explicó: “Se agrupan en enormes supercolonias, en cantidades increíbles”.

Estas hormigas pueden causar estragos en los hogares. Foto: Freepik

Estos diminutos insectos, que miden alrededor de 3 milímetros, se encontraron en zonas de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, donde su expansión está causando problemas a propietarios de viviendas y negocios.

En tanto, el experto señaló que en algunos lugares las plagas se volvieron tan graves que el suelo parece moverse. “Una vez conduje hasta un camino de grava con un compañero investigador, miramos hacia afuera y el camino parecía vibrar visualmente: eran las hormigas que se arrastraban por ahí”, relató.

Por qué las hormigas locas pueden provocar cortocircuitos en los hogares

Uno de los principales peligros de esta especie es su capacidad para introducirse en instalaciones eléctricas, tableros de distribución, sistemas de aire acondicionado y otros equipos electrónicos. Cuando se acumulan en grandes cantidades, pueden generar cortocircuitos, bloquear mecanismos y provocar fallas en los dispositivos.

Según investigaciones de la Universidad de Texas A&M, estas invasiones pueden ocasionar daños materiales y gastos de reparación de miles de dólares. Además, cuando las hormigas se sienten amenazadas, liberan feromonas de alarma que atraen a otros individuos, lo que puede agravar las concentraciones.

Pese a estos riesgos, los especialistas aclararon que las hormigas locas no tienen aguijón y sus mordeduras suelen causar molestias leves. Su principal amenaza está relacionada con los daños materiales, la dificultad para controlar sus poblaciones y su impacto sobre otras especies.

En dónde se expanden las hormigas locas

Aunque la especie lleva décadas presente en Estados Unidos, los investigadores detectaron una nueva expansión durante 2026. Según la Universidad Estatal de Misisipi, este año se confirmó su presencia en tres nuevos condados: Wilkinson, Marion y Perry.

Con estos registros, la cantidad de condados afectados en Misisipi pasó de cuatro a siete, después de aproximadamente 15 años sin avances significativos en su distribución dentro del estado.

Los especialistas todavía desconocen las causas exactas de este crecimiento. Entre las posibilidades estudiadas aparecen las variaciones en las condiciones climáticas, aunque hasta el momento no se estableció una relación concluyente.

Cómo evitar una invasión de hormigas locas y qué recomiendan los expertos

Controlar estas plagas representa un desafío porque las supercolonias pueden extenderse por varias propiedades y albergar numerosas reinas. Además, los insectos pueden trasladarse accidentalmente de un lugar a otro a través de plantas, leña y otros materiales.

Ante la presencia de grandes cantidades de hormigas, los especialistas recomiendan:

Revisar plantas y materiales: inspeccionar macetas, leña, restos de jardinería y otros objetos antes de trasladarlos.

Eliminar posibles refugios: retirar acumulaciones de hojas, madera y escombros donde puedan establecer sus colonias.

Solicitar ayuda profesional: recurrir a especialistas en control de plagas, especialmente cuando los insectos ingresan a viviendas o se encuentran cerca de instalaciones eléctricas.

La Universidad Estatal de Misisipi advierte que, una vez establecidas, resulta muy difícil erradicar completamente estas poblaciones. Por eso, los tratamientos se concentran en impedir su ingreso a los hogares y proteger las áreas más sensibles.

Los expertos también señalan que el control puede requerir intervenciones sucesivas y la cooperación entre vecinos, ya que eliminar las hormigas de una sola propiedad no garantiza que desaparezcan de los terrenos cercanos.