comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Argentina inauguró en 1911 un enorme hotel para recibir a miles de inmigrantes: hoy guarda los registros de quienes llegaron en barco

El complejo funcionaba como una pequeña ciudad frente al puerto de Buenos Aires. Tenía dormitorios, comedor, hospital y una oficina que ayudaba a los recién llegados a conseguir empleo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hotel de los Inmigrantes
El primer edificio estuvo en Retiro, hasta fines del siglo XIX Foto: Archivo General de la Nación
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Millones de argentinos conservan una historia familiar que comenzó con un barco, una valija y un apellido escrito a mano en un registro. Sin embargo, pocos conocen el edificio que recibió a una parte de aquellos viajeros durante las primeras décadas del siglo XX: el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires.

El establecimiento fue inaugurado en 1911, cerca del puerto porteño, para alojar y asistir a personas procedentes de Europa, Asia y África. Allí podían dormir, alimentarse, recibir atención médica y buscar trabajo antes de continuar su viaje hacia diferentes puntos del país.

El lugar funcionó como hotel hasta 1953. Lejos de ser un alojamiento convencional, estaba organizado como una ciudadela con pabellones destinados al desembarco, los controles sanitarios, la administración, la colocación laboral y el hospedaje.

El enorme edificio que recibió a los inmigrantes

La construcción del complejo comenzó en 1906 y estuvo a cargo de la empresa Udina y Mosca, siguiendo un proyecto del Ministerio de Obras Públicas.

Contenido Recomendado

Meses antes del Congreso de Tucumán, nació la hermana de Rosas que cautivó a Buenos Aires:29 años después, presidió una poderosa institución

Agustina Ortiz de Rozas

En 1948, Argentina llevó 225 ratas almizcleras a Tierra del Fuego para explotar sus pieles:6 años después ya eran perjudiciales

Ratas

Las distintas dependencias se levantaron según las necesidades del momento. Primero se construyó el desembarcadero; después, la oficina de trabajo, la administración y el hospital. El hotel fue el último edificio en completarse.

Hotel de los Inmigrantes
Una de las principales puertas de entrada al país Foto: Archivo General de la Nación

Hasta entonces, numerosos inmigrantes eran alojados en una estructura de Retiro conocida como la Rotonda. Desde allí se organizaban su permanencia transitoria y los traslados hacia otros destinos.

La ubicación del nuevo complejo no fue casual. Se encontraba junto a la Dársena Norte, un punto estratégico al que llegaban los barcos provenientes de ultramar. El desembarcadero, inaugurado en 1907, se convirtió en una de las principales puertas de entrada a la Argentina.

Cómo era el ingreso al país

Antes de permitir el desembarco, una junta de inspección subía a cada barco para revisar la documentación de los pasajeros. También se realizaba un control sanitario a bordo y posteriormente se examinaban los equipajes.

Las normas migratorias de la época establecían restricciones que hoy resultan especialmente duras. Las autoridades podían rechazar el ingreso de personas con determinadas enfermedades, discapacidades o edades.

Hotel de los Inmigrantes
El desembarcadero del antiguo Hotel de Inmigrantes Foto: Archivo General de la Nación

Quienes superaban los controles eran conducidos al hotel. Para muchas familias, aquellas habitaciones representaron su primer techo en la Argentina y el punto de partida hacia colonias agrícolas, pueblos ferroviarios, fábricas y grandes ciudades.

La oficina que ayudaba a conseguir trabajo

Uno de los espacios más importantes era la Oficina de Trabajo, cuya función consistía en encontrar empleo para los recién llegados y organizar su traslado hacia los lugares donde se necesitaba mano de obra.

Hacia 1913, contaba con sectores para enseñar el uso de maquinaria agrícola, intérpretes y un área destinada a la colocación laboral de mujeres. También había proyecciones sobre las características productivas de las distintas regiones del país.

Hotel de los Inmigrantes
Familias inmigrantes recién llegadas a la Argentina Foto: Archivo General de la Nación

Incluso funcionaba una dependencia dactiloscópica que confeccionaba documentos mediante el sistema desarrollado por Juan Vucetich.

El objetivo estatal era vincular la inmigración con la necesidad de poblar el territorio y sumar trabajadores. Sin embargo, no todos continuaron hacia las zonas rurales. Muchos se instalaron definitivamente en Buenos Aires y participaron en el crecimiento de barrios, fábricas, comercios y asociaciones culturales.

De hotel colectivo a Monumento Histórico Nacional

El Hotel de Inmigrantes dejó de funcionar en 1953. Décadas después, en 1990, fue declarado Monumento Histórico Nacional por su importancia dentro de la historia social y cultural del país.

Actualmente, parte de sus instalaciones alberga el Museo de la Inmigración y el Centro de Arte Contemporáneo. Allí se conservan documentos, fotografías, objetos, películas y testimonios vinculados con el viaje, la llegada y la inserción de quienes eligieron la Argentina para comenzar una nueva vida.

Los registros que permiten encontrar a un antepasado

Uno de los mayores tesoros del antiguo hotel son sus registros de pasajeros. La Dirección Nacional de Migraciones permite consultar información sobre personas arribadas en barco al Puerto de Buenos Aires entre 1882 y 1953.

Las búsquedas pueden realizarse con el nombre y apellido del inmigrante, la fecha aproximada de llegada o el nombre del barco. Algunos documentos también incluyen la edad, la nacionalidad y el puerto desde el que partió cada pasajero.

Más de un siglo después de su inauguración, el edificio continúa cumpliendo una tarea inesperada: reunir a miles de argentinos con los nombres, barcos y fechas que marcaron el comienzo de sus historias familiares.

El antiguo hotel ya no recibe viajeros con valijas de madera, pero todavía conserva algo invaluable: la memoria de quienes cruzaron el océano sin saber que estaban comenzando a escribir una parte fundamental de la historia argentina.

HistoriaHotelesInmigración
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  2. En 1806, un joven de 21 años capturó un barco inglés a caballo:15 años después, murió como héroe de la Independencia

    En 1806, un joven de 21 años capturó un barco inglés a caballo: 15 años después, murió como héroe de la Independencia

  3. En 1907, una familia transformó 23.700 hectáreas de caldenal en un coto de caza:59 años después, se convirtió en un parque provincial

    En 1907, una familia transformó 23.700 hectáreas de caldenal en un coto de caza: 59 años después, se convirtió en un parque provincial

  4. En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín:11 años después, murió sin poder despedirse de él

    En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín: 11 años después, murió sin poder despedirse de él

  5. En la década de 1970, Argentina plantó pinos para impulsar la industria maderera:hoy avanzan sin control sobre la Patagonia

    En la década de 1970, Argentina plantó pinos para impulsar la industria maderera: hoy avanzan sin control sobre la Patagonia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió:“Es competente”

Rodolfo Aguiar versus Javier Milei

El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula da Silva por su reelección en Brasil:“No va a haber un comunicado oficial”

Presupuesto 2027:Benegas Lynch encabezará reuniones con la oposición más dialoguista para determinar nuevos acuerdos económicos

Tras el balotaje en Brasil, Axel Kicillof aseguró que la derrota de Bolsonaro representa un rechazo al modelo de “la motosierra de Milei”

Economía

ANSES:los jubilados que todavía deben cobrar en octubre y las fechas según el DNI

ANSES: los jubilados que todavía deben cobrar en octubre y las fechas según el DNI

Por la caída de ventas, Stellantis anticipó vacaciones y frenó la producción en sus plantas de El Palomar y Córdoba

Zona Fría:quiénes tendrán descuentos del 50% y del 20% en las tarifas de gas tras la Resolución 299/2026 del Gobierno

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

Internacionales

¿Cuándo hay elecciones en Venezuela?:tras la llegada de María Corina al país, Estados Unidos reveló qué quiere lograr antes de habilitar la transición democrática

Delcy Rodríguez y Donald Trump

Flávio Bolsonaro, en la mira de la Justicia:corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, las causas que enfrenta en Brasil

Asilo político en Estados Unidos:qué es y por qué Flávio Bolsonaro busca protección de Donald Trump

Tras el balotaje, Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con destino a los Estados Unidos tras pedirle asilo político a Donald Trump