Argentina inauguró en 1911 un enorme hotel para recibir a miles de inmigrantes: hoy guarda los registros de quienes llegaron en barco

El primer edificio estuvo en Retiro, hasta fines del siglo XIX Foto: Archivo General de la Nación

Millones de argentinos conservan una historia familiar que comenzó con un barco, una valija y un apellido escrito a mano en un registro. Sin embargo, pocos conocen el edificio que recibió a una parte de aquellos viajeros durante las primeras décadas del siglo XX: el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires.

El establecimiento fue inaugurado en 1911, cerca del puerto porteño, para alojar y asistir a personas procedentes de Europa, Asia y África. Allí podían dormir, alimentarse, recibir atención médica y buscar trabajo antes de continuar su viaje hacia diferentes puntos del país.

El lugar funcionó como hotel hasta 1953. Lejos de ser un alojamiento convencional, estaba organizado como una ciudadela con pabellones destinados al desembarco, los controles sanitarios, la administración, la colocación laboral y el hospedaje.

El enorme edificio que recibió a los inmigrantes

La construcción del complejo comenzó en 1906 y estuvo a cargo de la empresa Udina y Mosca, siguiendo un proyecto del Ministerio de Obras Públicas.

Las distintas dependencias se levantaron según las necesidades del momento. Primero se construyó el desembarcadero; después, la oficina de trabajo, la administración y el hospital. El hotel fue el último edificio en completarse.

Una de las principales puertas de entrada al país Foto: Archivo General de la Nación

Hasta entonces, numerosos inmigrantes eran alojados en una estructura de Retiro conocida como la Rotonda. Desde allí se organizaban su permanencia transitoria y los traslados hacia otros destinos.

La ubicación del nuevo complejo no fue casual. Se encontraba junto a la Dársena Norte, un punto estratégico al que llegaban los barcos provenientes de ultramar. El desembarcadero, inaugurado en 1907, se convirtió en una de las principales puertas de entrada a la Argentina.

Cómo era el ingreso al país

Antes de permitir el desembarco, una junta de inspección subía a cada barco para revisar la documentación de los pasajeros. También se realizaba un control sanitario a bordo y posteriormente se examinaban los equipajes.

Las normas migratorias de la época establecían restricciones que hoy resultan especialmente duras. Las autoridades podían rechazar el ingreso de personas con determinadas enfermedades, discapacidades o edades.

El desembarcadero del antiguo Hotel de Inmigrantes Foto: Archivo General de la Nación

Quienes superaban los controles eran conducidos al hotel. Para muchas familias, aquellas habitaciones representaron su primer techo en la Argentina y el punto de partida hacia colonias agrícolas, pueblos ferroviarios, fábricas y grandes ciudades.

La oficina que ayudaba a conseguir trabajo

Uno de los espacios más importantes era la Oficina de Trabajo, cuya función consistía en encontrar empleo para los recién llegados y organizar su traslado hacia los lugares donde se necesitaba mano de obra.

Hacia 1913, contaba con sectores para enseñar el uso de maquinaria agrícola, intérpretes y un área destinada a la colocación laboral de mujeres. También había proyecciones sobre las características productivas de las distintas regiones del país.

Familias inmigrantes recién llegadas a la Argentina Foto: Archivo General de la Nación

Incluso funcionaba una dependencia dactiloscópica que confeccionaba documentos mediante el sistema desarrollado por Juan Vucetich.

El objetivo estatal era vincular la inmigración con la necesidad de poblar el territorio y sumar trabajadores. Sin embargo, no todos continuaron hacia las zonas rurales. Muchos se instalaron definitivamente en Buenos Aires y participaron en el crecimiento de barrios, fábricas, comercios y asociaciones culturales.

De hotel colectivo a Monumento Histórico Nacional

El Hotel de Inmigrantes dejó de funcionar en 1953. Décadas después, en 1990, fue declarado Monumento Histórico Nacional por su importancia dentro de la historia social y cultural del país.

Actualmente, parte de sus instalaciones alberga el Museo de la Inmigración y el Centro de Arte Contemporáneo. Allí se conservan documentos, fotografías, objetos, películas y testimonios vinculados con el viaje, la llegada y la inserción de quienes eligieron la Argentina para comenzar una nueva vida.

Los registros que permiten encontrar a un antepasado

Uno de los mayores tesoros del antiguo hotel son sus registros de pasajeros. La Dirección Nacional de Migraciones permite consultar información sobre personas arribadas en barco al Puerto de Buenos Aires entre 1882 y 1953.

Las búsquedas pueden realizarse con el nombre y apellido del inmigrante, la fecha aproximada de llegada o el nombre del barco. Algunos documentos también incluyen la edad, la nacionalidad y el puerto desde el que partió cada pasajero.

Más de un siglo después de su inauguración, el edificio continúa cumpliendo una tarea inesperada: reunir a miles de argentinos con los nombres, barcos y fechas que marcaron el comienzo de sus historias familiares.

El antiguo hotel ya no recibe viajeros con valijas de madera, pero todavía conserva algo invaluable: la memoria de quienes cruzaron el océano sin saber que estaban comenzando a escribir una parte fundamental de la historia argentina.