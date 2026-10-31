comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horror en Merlo: las fotos con armas del hombre sospechado de matar a su familia

La Justicia investiga la muerte de una pareja y sus tres hijos en Mariano Acosta. Antes del hallazgo, el principal sospechoso había publicado imágenes con una pistola y videos de prácticas de tiro.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Presunto femicidia en Merlo
Una de las imágenes difundidas en sus redes sociales Foto: Redes sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una serie de publicaciones en redes sociales se convirtió en uno de los elementos de interés dentro de la investigación por la muerte de cinco integrantes de una familia en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo.

Las imágenes muestran a Mahatma Eyvind Soihit Meza, señalado por los investigadores como el principal sospechoso, mientras posaba con un arma y realizaba prácticas de tiro. El material comenzó a ser analizado después de que la Policía encontrara una pistola junto a su cuerpo.

La principal hipótesis sostiene que el hombre habría matado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida. Sin embargo, la secuencia todavía deberá ser confirmada mediante las autopsias, los estudios balísticos y el resto de las pericias.

Las publicaciones con armas antes de la tragedia

Durante las semanas anteriores al hallazgo, el hombre de 44 años había compartido en Facebook diferentes contenidos relacionados con armas de fuego.

Contenido Recomendado

Conmoción en Merlo:hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos e investigan si el padre los mató y se suicidó

Mariano Acosta

Lo investigan por asesinar a puñaladas a su novia en Santiago del Estero:quién es Julio Tejeda y dónde lo encontraron

Femicidio de María Vanina Galván
Presunto femicidia en Merlo
El hombre también compartía prácticas de tiro Foto: Redes sociales

En una de las publicaciones aparecía una pistola. Días después difundió un video en el que se lo veía durante una práctica de tiro. Esos registros adquirieron relevancia luego del descubrimiento de los cinco cuerpos dentro de la propiedad.

De acuerdo con la información conocida, en la escena fue encontrada una pistola Sarsilmaz SAR 9 calibre 9 milímetros. Se trataría del mismo modelo que el sospechoso había mostrado en sus redes sociales.

Los investigadores deberán establecer si esa arma fue utilizada en el episodio. Para eso analizarán los proyectiles, las vainas servidas, las trayectorias de los disparos y los rastros encontrados en la habitación.

Presunto femicidia en Merlo
La vivienda donde encontraron a la familia Foto: Redes sociales

Las publicaciones, por sí solas, no constituyen una prueba concluyente. No obstante, podrían ayudar a reconstruir el contexto anterior a las muertes y los últimos movimientos de la familia.

Cómo encontraron los cinco cuerpos en Mariano Acosta

La alarma se encendió cuando un compañero de trabajo de Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, dejó de tener noticias de ella. Según trascendió, llevaba aproximadamente dos días sin poder comunicarse con la mujer.

Preocupado por la falta de respuestas, se acercó hasta la vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, en Mariano Acosta. Como nadie respondió a sus llamados, decidió dar aviso a la Policía.

Los agentes de la Comisaría 6ª de Merlo se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, desde donde se autorizó el ingreso al inmueble.

Una vez dentro de la casa, los efectivos encontraron a los cinco integrantes de la familia sin vida en una misma habitación. Junto al cuerpo del hombre había un arma de fuego.

Quiénes eran los integrantes de la familia

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y su pareja, Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44.

En el domicilio también fueron encontrados sin vida sus tres hijos, de 14, 12 y 10 años. La familia era de nacionalidad venezolana y se había instalado en la localidad bonaerense de Mariano Acosta.

El aviso realizado por el compañero de trabajo de Evelyn resultó determinante para que las autoridades ingresaran a la propiedad y descubrieran la escena.

La principal hipótesis que investiga la Justicia

La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”. La línea investigativa más fuerte indica que Soihit Meza habría atacado con un arma de fuego a su pareja y a sus tres hijos y, posteriormente, se habría quitado la vida.

A pesar de esa hipótesis, los investigadores esperan los resultados de las autopsias para conocer el horario aproximado de las muertes, las características de las lesiones y la cantidad de disparos efectuados.

También será necesario determinar si todos los proyectiles salieron de la misma pistola y si el arma encontrada coincide con la exhibida por el hombre en sus publicaciones.

Las pericias que serán claves para esclarecer el caso

La Policía Científica realizó los primeros relevamientos dentro de la vivienda y recolectó diferentes elementos considerados de interés.

Además de la pericia balística, podrían analizarse los teléfonos celulares, los mensajes y las conversaciones recientes de la pareja. Esa información permitiría saber si existieron conflictos anteriores, amenazas o algún episodio que ayude a comprender lo ocurrido.

Los especialistas también buscarán rastros de pólvora y revisarán la posición de los cuerpos para reconstruir la mecánica del hecho.

Por el momento, la hipótesis de un homicidio múltiple seguido de suicidio es la principal, aunque todavía no existe una reconstrucción judicial definitiva. La investigación continuará con las pericias forenses y el análisis de las publicaciones realizadas por el sospechoso antes de la tragedia.

FemicidioMerloAsesinato
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores:una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

    Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores: una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

  2. Conmoción en Merlo:hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos e investigan si el padre los mató y se suicidó

    Conmoción en Merlo: hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos e investigan si el padre los mató y se suicidó

  3. “Fue un acto de absoluto salvajismo”:la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

    “Fue un acto de absoluto salvajismo”: la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

  4. Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano:qué pasó y de qué lo acusan

    Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano: qué pasó y de qué lo acusan

  5. Tenía 22 años, quería convertirse en estrella de Hollywood y su muerte aún es un misterio:la enigmática historia de La Dalia Negra

    Tenía 22 años, quería convertirse en estrella de Hollywood y su muerte aún es un misterio: la enigmática historia de La Dalia Negra
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

C-130 Hércules:cómo funcionan estos gigantes de la aviación militar capaces de lanzar más de 11.000 litros de agua en segundos para combatir incendios

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos