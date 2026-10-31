comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Conmoción en Merlo: hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos e investigan si el padre los mató y se suicidó

Los cinco integrantes de la familia fueron encontrados en una vivienda de Mariano Acosta. La principal hipótesis sostiene que el hombre habría atacado a su pareja y a los menores antes de quitarse la vida.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mariano Acosta
Conmoción en Merlo: hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos e investigan si el padre los mató y se suicidó Foto: Gentileza Infobae
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una familia integrada por una pareja y sus tres hijos fue encontrada sin vida dentro de una vivienda de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. El hallazgo generó conmoción y dio inicio a una investigación que busca determinar cómo ocurrió la tragedia.

Las víctimas eran una mujer de 41 años, un hombre de 44 y sus hijos de 10, 12 y 14 años. Según el expediente, los cinco cuerpos estaban en una misma habitación y presentaban heridas provocadas por un arma de fuego.

La principal hipótesis señala que el padre habría atacado a su pareja y a los tres menores antes de quitarse la vida. Sin embargo, esa reconstrucción no fue confirmada y deberá ser respaldada por las autopsias, los peritajes balísticos y las medidas ordenadas por la fiscalía.

Cómo descubrieron la tragedia en Mariano Acosta

El caso salió a la luz luego de que la mujer no se presentara a trabajar y dejara de responder llamadas y mensajes. Preocupado por la falta de noticias, uno de sus compañeros se dirigió hasta la casa familiar, ubicada en la calle Mercedes al 2400.

Contenido Recomendado

“Fue un acto de absoluto salvajismo”:la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.

El acusado de los femicidios en Retiro y Córdoba se negó a declarar y permanecerá detenido

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba.

Al llegar, llamó a la puerta, pero nadie respondió. Después se asomó por una ventana y observó una escena alarmante dentro de la propiedad. Frente a esa situación, se comunicó inmediatamente con el servicio de emergencias 911.

Minutos más tarde arribaron efectivos de la Policía bonaerense. Tras ingresar a la vivienda, encontraron muertos a los cinco integrantes de la familia. El lugar quedó preservado para facilitar el trabajo de los especialistas de Policía Científica y evitar la alteración de posibles pruebas.

Hallaron una pistola junto al cuerpo del hombre

De acuerdo con la información preliminar, todas las víctimas tenían heridas de arma de fuego en la cabeza. Cerca del cuerpo del hombre fue encontrada una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz, que será sometida a estudios para establecer si fue utilizada en el hecho.

Uno de los datos que analizan los investigadores es la cantidad de lesiones detectadas. El hombre presentaba una herida, mientras que la mujer y los tres chicos tenían dos cada uno. Esa circunstancia sostiene inicialmente la hipótesis de un cuádruple homicidio seguido de suicidio, aunque los investigadores mantienen abiertas las actuaciones hasta contar con resultados concluyentes.

Mariano Acosta
La casa del horror en Mariano Acosta Foto: Gentileza Clarín

Los peritos deberán estudiar el arma, las vainas y los proyectiles recuperados. También buscarán rastros, huellas y residuos de pólvora que permitan establecer quién efectuó los disparos, desde qué distancia y en qué secuencia se produjo el ataque.

Qué contaron los vecinos sobre los disparos

Algunos residentes del barrio aseguraron haber escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. En ese momento, sin embargo, no lograron identificar su procedencia ni relacionarlas con la casa donde fueron encontrados los cuerpos.

Los vecinos explicaron además que conocían poco a la familia porque llevaba poco tiempo instalada en la zona. Según la información difundida, sus integrantes eran de nacionalidad venezolana y anteriormente habían residido en Marcos Paz.

Esos testimonios serán incorporados al expediente para intentar precisar el horario de las muertes. La Justicia también podrá analizar cámaras de seguridad cercanas, movimientos registrados alrededor del domicilio y comunicaciones telefónicas que resulten relevantes para reconstruir las horas previas.

Las autopsias serán decisivas para esclarecer el caso

La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de causales de muerte y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción número 8 de Morón. La fiscalía aguarda los informes forenses para avanzar con una reconstrucción detallada de lo ocurrido.

Las autopsias permitirán estimar la hora de los fallecimientos, determinar la trayectoria de los proyectiles y establecer el orden de las lesiones. En paralelo, los análisis balísticos deberán comprobar si todos los disparos fueron realizados con la pistola encontrada en la vivienda.

Mientras continúan las pericias, la posibilidad de que el hombre haya asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de suicidarse permanece como una hipótesis y no como una conclusión definitiva. Cada elemento deberá ser evaluado y respaldado por evidencia científica.

La tragedia provocó un fuerte impacto en Mariano Acosta y en todo el partido de Merlo. Familiares, vecinos e investigadores esperan los resultados de las medidas judiciales que podrían aclarar las circunstancias de la muerte de los cinco integrantes de la familia.

AsesinatoFemicidioMerlo
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores:una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

    Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores: una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

  2. “Fue un acto de absoluto salvajismo”:la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

    “Fue un acto de absoluto salvajismo”: la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

  3. Mendoza:se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela

    Mendoza: se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela

  4. Video:así fue el momento en el que Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú en medio del juicio en su contra

    Video: así fue el momento en el que Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú en medio del juicio en su contra

  5. Investigan la muerte de una mujer y sus dos hijos de 15 y 17 años en Bolívar:la hipótesis que analiza la Justicia

    Investigan la muerte de una mujer y sus dos hijos de 15 y 17 años en Bolívar: la hipótesis que analiza la Justicia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

China continúa con una notable baja de natalidad

Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos

El fenómeno económico de Polonia:pasó en renta per cápita a Japón y se posiciona como uno de los nuevos gigantes de Europa

Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”