Conmoción en Merlo: hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos e investigan si el padre los mató y se suicidó Foto: Gentileza Infobae

Una familia integrada por una pareja y sus tres hijos fue encontrada sin vida dentro de una vivienda de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. El hallazgo generó conmoción y dio inicio a una investigación que busca determinar cómo ocurrió la tragedia.

Las víctimas eran una mujer de 41 años, un hombre de 44 y sus hijos de 10, 12 y 14 años. Según el expediente, los cinco cuerpos estaban en una misma habitación y presentaban heridas provocadas por un arma de fuego.

La principal hipótesis señala que el padre habría atacado a su pareja y a los tres menores antes de quitarse la vida. Sin embargo, esa reconstrucción no fue confirmada y deberá ser respaldada por las autopsias, los peritajes balísticos y las medidas ordenadas por la fiscalía.

Cómo descubrieron la tragedia en Mariano Acosta

El caso salió a la luz luego de que la mujer no se presentara a trabajar y dejara de responder llamadas y mensajes. Preocupado por la falta de noticias, uno de sus compañeros se dirigió hasta la casa familiar, ubicada en la calle Mercedes al 2400.

Al llegar, llamó a la puerta, pero nadie respondió. Después se asomó por una ventana y observó una escena alarmante dentro de la propiedad. Frente a esa situación, se comunicó inmediatamente con el servicio de emergencias 911.

Minutos más tarde arribaron efectivos de la Policía bonaerense. Tras ingresar a la vivienda, encontraron muertos a los cinco integrantes de la familia. El lugar quedó preservado para facilitar el trabajo de los especialistas de Policía Científica y evitar la alteración de posibles pruebas.

Hallaron una pistola junto al cuerpo del hombre

De acuerdo con la información preliminar, todas las víctimas tenían heridas de arma de fuego en la cabeza. Cerca del cuerpo del hombre fue encontrada una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz, que será sometida a estudios para establecer si fue utilizada en el hecho.

Uno de los datos que analizan los investigadores es la cantidad de lesiones detectadas. El hombre presentaba una herida, mientras que la mujer y los tres chicos tenían dos cada uno. Esa circunstancia sostiene inicialmente la hipótesis de un cuádruple homicidio seguido de suicidio, aunque los investigadores mantienen abiertas las actuaciones hasta contar con resultados concluyentes.

La casa del horror en Mariano Acosta Foto: Gentileza Clarín

Los peritos deberán estudiar el arma, las vainas y los proyectiles recuperados. También buscarán rastros, huellas y residuos de pólvora que permitan establecer quién efectuó los disparos, desde qué distancia y en qué secuencia se produjo el ataque.

Qué contaron los vecinos sobre los disparos

Algunos residentes del barrio aseguraron haber escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. En ese momento, sin embargo, no lograron identificar su procedencia ni relacionarlas con la casa donde fueron encontrados los cuerpos.

Los vecinos explicaron además que conocían poco a la familia porque llevaba poco tiempo instalada en la zona. Según la información difundida, sus integrantes eran de nacionalidad venezolana y anteriormente habían residido en Marcos Paz.

Esos testimonios serán incorporados al expediente para intentar precisar el horario de las muertes. La Justicia también podrá analizar cámaras de seguridad cercanas, movimientos registrados alrededor del domicilio y comunicaciones telefónicas que resulten relevantes para reconstruir las horas previas.

Las autopsias serán decisivas para esclarecer el caso

La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de causales de muerte y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción número 8 de Morón. La fiscalía aguarda los informes forenses para avanzar con una reconstrucción detallada de lo ocurrido.

Las autopsias permitirán estimar la hora de los fallecimientos, determinar la trayectoria de los proyectiles y establecer el orden de las lesiones. En paralelo, los análisis balísticos deberán comprobar si todos los disparos fueron realizados con la pistola encontrada en la vivienda.

Mientras continúan las pericias, la posibilidad de que el hombre haya asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de suicidarse permanece como una hipótesis y no como una conclusión definitiva. Cada elemento deberá ser evaluado y respaldado por evidencia científica.

La tragedia provocó un fuerte impacto en Mariano Acosta y en todo el partido de Merlo. Familiares, vecinos e investigadores esperan los resultados de las medidas judiciales que podrían aclarar las circunstancias de la muerte de los cinco integrantes de la familia.