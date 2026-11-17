Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna son intensamente buscadas en Córdoba. Foto: redes sociales.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba emitió un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de Mía Azul Luna, de 12 años, y Alma Celeste Luna, de 11. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que permita localizarlas.

La búsqueda está a cargo de la Unidad Territorial Integrada 14, que difundió las características físicas de ambas menores para facilitar su identificación.

Quiénes son las dos hermanas desaparecidas en Córdoba

Según la descripción proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, Mía Azul Luna, de 12 años, mide aproximadamente 1,40 metros, es de contextura delgada y tiene el cabello castaño claro, cortado a la altura de los hombros y con flequillo recto.

Por su parte, Alma Celeste Luna, de 11 años, mide alrededor de 1,30 metros, también es de contextura delgada y tiene el pelo oscuro, a la altura de los hombros y con flequillo recto.

Hasta el momento, la información oficial difundida no precisa las circunstancias en las que desaparecieron ni cuándo fueron vistas por última vez.

Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna son intensamente buscadas en Córdoba. Foto: NA.

Dónde comunicarse si se tiene información sobre las hermanas Luna

El Ministerio Público Fiscal solicitó que cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a las menores sea comunicado de inmediato a las autoridades.

Quienes tengan información pueden acercarse a la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en Bulevar Los Alemanes 6778, barrio Argüello Norte, en la ciudad de Córdoba.

También pueden comunicarse al 4481016, internos 34661, 34662, 34663 o 34664, o dirigirse a cualquier dependencia policial o judicial.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda de las dos hermanas.