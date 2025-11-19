“No tememos para nada, es todo circo”: qué dicen en los pasillos de Casa Rosada sobre la Causa ANDIS previo a la declaración de Spagnuolo

Desde Casa Rosada se expresaron en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Qué dijeron en la antesala de la declaración de Diego Spanuolo.

La causa vinculada a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mantiene en vilo al arco político y desde el Ejecutivo rompieron el silencio sobre este tema. “No tememos para nada, es todo circo”, indicó una fuente oficial desde Casa Rosada a la Agencia Noticias Argentinas a pocas horas de la declaración de Diego Spagnuolo, extitular del organismo

En Casa Rosada se mantienen herméticos entre los funcionarios, incluso los mencionados Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; y Eduardo “Lule” Menem, armador del interior, acusados de instrumentar presuntos actos de corrupción en el Gobierno.

No solo eso, sino que por los pasillos de Balcarce 50 tildan a Spagnuolo de “cuentapropista” y hasta lo referencian con insultos. Para varios funcionarios, hizo mención de Karina Milei y Lule Menem “sin ningún tipo de veracidad”.

En las filas libertarias confían en el rol de la Justicia y anticipan que contra Karina Milei “no van a encontrar absolutamente nada”. Además, precisan que ni la secretaria general de Presidencia ni “Lule” Menem fueron mencionados en esta etapa del proceso.

“No hay nada que ocultar. Repito lo mismo una vez más: que la Justicia haga lo que tenga que hacer. No hay nada”, sostuvo una importante voz del Ejecutivo.

Caso ANDIS: las horas previas a la declaración de Diego Spagnuolo

Spagnuolo declarará a las 13 del miércoles 19 de noviembre. El fiscal también citó a a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó el fiscal en el escrito.

Renunció una funcionaria del Ministerio de Economía en medio de las presuntas coimas en Discapacidad

La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en movimiento absoluto y se dio a conocer que renunció una funcionaria perteneciente al Ministerio de Economía. Se trata de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, quien en los últimos días, ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. Además, es hija de Miguel Calvete, presente en Comodoro Py para ser indagado.

La Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo en su domicilio y tras el operativo, Calvete presentó la renuncia al Ministerio de Economía. Su salida tomó forma en las últimas horas en un contexto marcado por el avance en la causa por presuntas coimas en Discapacidad.

Miguel Calvete se negó a declarar en los Tribunales de Comodoro Py

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente INDECOM (Instituto de Estudio de Consumo Masivo) y el vicepresidente primero de la Confederación de Comercios y Servicios de la República Argentina (CCYSRA) fue señalado como uno de los involucrados.

Calvete fue citado a declarar en la jornada del martes 18 de noviembre y evitó dar declaraciones a la Justicia. El proceso continuará este miércoles 19 con el testimonio de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia y apuntado como la cabeza de la organización.