Día de la Fuerza Aérea Argentina: la historia de coraje, cielos y soberanía que nació hace más de un siglo

Día de la Fuerza Aérea Foto: Argentina.gob.ar

Cada 10 de agosto, la Argentina celebra el Día de la Fuerza Aérea Argentina, una fecha que no solo recuerda el nacimiento formal de la aviación militar nacional, sino también una historia marcada por pioneros, hazañas, sacrificio, Malvinas, tecnología y una misión que sigue vigente: custodiar los cielos del país. La conmemoración tiene su origen en el 10 de agosto de 1912, cuando el presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar, considerada la semilla de la actual Fuerza Aérea Argentina.

Por qué se celebra el Día de la Fuerza Aérea Argentina cada 10 de agosto

La fecha no fue elegida al azar. El 10 de agosto de 1912 marcó un antes y un después en la historia militar del país: ese día se creó la Escuela de Aviación Militar, el primer organismo estatal destinado a formar pilotos militares argentinos. Funcionó inicialmente en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires, un lugar que con el tiempo se transformaría en símbolo de la aviación nacional.

Día de la Fuerza Aérea Foto: Argentina.gob.ar

En aquel momento, volar era casi una aventura reservada para audaces. Los aviones eran frágiles, las pistas rudimentarias y la navegación aérea estaba lejos de tener los recursos actuales. Sin embargo, un grupo de visionarios entendió que el dominio del aire sería clave para el futuro de la defensa nacional. Por eso, la creación de la Escuela de Aviación Militar fue mucho más que una decisión administrativa: fue el inicio de una nueva era.

Los pioneros que miraron al cielo antes que el resto

La historia de la Fuerza Aérea Argentina está atravesada por nombres que parecen salidos de una novela de aventuras. Entre ellos aparece Jorge Newbery, una figura central de la aviación argentina, reconocido por sus récords y vuelos que ayudaron a instalar la pasión por el aire en el país. En 1912, Newbery cruzó el Río de la Plata en un Blériot XI de ida y vuelta en el mismo día, una hazaña para la época.

Día de la Fuerza Aérea Foto: Argentina.gob.ar

Otro nombre fundamental es el de Pablo Teodoro Fels, quien el 1° de diciembre de 1912 cruzó el Río de la Plata rumbo a Montevideo y logró un récord mundial de vuelo sobre agua. La anécdota tiene un costado tan insólito como memorable: fue homenajeado por la hazaña, pero también sancionado por haber incumplido normas militares. Después de cumplir su arresto, fue ascendido a cabo.

Esos primeros aviadores no solo volaban máquinas. Volaban incertidumbre, peligro y futuro. En cada despegue había una mezcla de ciencia, valentía y patriotismo. Y en cada aterrizaje, una prueba más de que la Argentina estaba entrando en una nueva dimensión de su historia.

De una escuela militar a una fuerza clave para la soberanía

La Fuerza Aérea Argentina nació dentro del Ejército y fue creciendo hasta alcanzar su autonomía institucional el 4 de enero de 1945. Para ese momento ya contaba con unidades aéreas organizadas, bases, talleres, infraestructura y una experiencia acumulada de más de tres décadas.

Día de la Fuerza Aérea Foto: Argentina.gob.ar

Con el paso del tiempo, su misión se amplió. Además de la defensa del espacio aéreo, la Fuerza Aérea participa en tareas de apoyo a la comunidad, operaciones de paz, asistencia humanitaria, vuelos sanitarios, transporte estratégico y misiones vinculadas con la Antártida Argentina. Su rol no se limita a los aviones de combate: también incluye logística, rescate, vigilancia, investigación, formación profesional y presencia en zonas donde muchas veces solo se llega por aire.

Malvinas, el capítulo que marcó para siempre a la Fuerza Aérea

Uno de los momentos más profundos de su historia fue la Guerra de Malvinas de 1982. Durante el conflicto del Atlántico Sur, los pilotos y tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina tuvieron una participación decisiva en operaciones de enorme riesgo. El 1° de mayo de 1982 quedó registrado como el bautismo de fuego de la institución, una fecha que forma parte de la memoria militar y nacional.

Las misiones aéreas en Malvinas se desarrollaron en condiciones extremas: largas distancias, clima adverso, limitaciones tecnológicas y un escenario bélico de alta complejidad. Aun así, los aviadores argentinos protagonizaron acciones que son estudiadas hasta hoy por su audacia, precisión y entrega. Para muchas familias, el Día de la Fuerza Aérea también es una jornada de homenaje a quienes dieron su vida en defensa de la patria.

Una fuerza que también mira al futuro

Más de un siglo después de aquella primera escuela en El Palomar, la Fuerza Aérea Argentina enfrenta nuevos desafíos. La vigilancia del espacio aéreo, la modernización tecnológica, la formación de nuevas generaciones y la incorporación de capacidades estratégicas son parte de una agenda que conecta historia con futuro. En el 114° aniversario, distintas conmemoraciones pusieron el foco en la modernización y en la presencia de aeronaves como los F-16 Fighting Falcon dentro del proceso de actualización de capacidades de defensa.

Hoy, hablar de la Fuerza Aérea es hablar de soberanía, pero también de innovación. Es hablar de pilotos, mecánicos, controladores, técnicos, rescatistas, meteorólogos, instructores y personal civil que sostienen una estructura compleja. Detrás de cada vuelo hay entrenamiento, planificación, mantenimiento y una cadena humana que permite que una aeronave despegue con seguridad.