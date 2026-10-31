Tiene más de 130 años, lo construyó un inmigrante para moler trigo y apostó todo a una idea que nunca llegó a funcionar

Una obra monumental que nunca funcionó plenamente Foto: Gobierno de Entre Ríos

Un antiguo molino de viento se levanta entre Colón y San José, en Entre Ríos. Detrás de sus paredes de piedra y ladrillo permanece una historia de inmigración, sacrificio, frustración y perseverancia que todavía sorprende a quienes recorren este rincón del Litoral argentino.

En medio del paisaje rural entrerriano, una torre de doce metros resiste como testimonio de uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por los primeros colonos europeos de la región. Se trata del Molino Forclaz, una construcción diseñada para transformar la producción agrícola local, pero convertida finalmente en el símbolo de un sueño que jamás funcionó como había sido imaginado.

Su historia comenzó con Juan Bautista Forclaz, un inmigrante suizo perteneciente a una familia de molineros. En 1859 se instaló en la Colonia San José, fundada poco antes para recibir familias europeas. Allí, los Forclaz trabajaron con un molino de malacate impulsado por mulas, un sistema tradicional que permitía procesar trigo y maíz cosechados en las chacras cercanas.

El molino que prometía cambiar la vida de los colonos

El crecimiento de la colonia y el aumento de la producción llevaron a la familia a buscar una alternativa más rápida. El plan parecía razonable: construir un gran molino de viento inspirado en modelos europeos y aprovechar la fuerza del aire para mover las piedras de molienda.

La histórica torre conserva parte de su maquinaria original Foto: Argentina.gob.ar.

La obra comenzó hacia fines de la década de 1880 y quedó terminada alrededor de 1890, cuando fue instalada su maquinaria. El diseño evocaba los molinos holandeses que los inmigrantes conocían del otro lado del Atlántico.

La torre fue levantada sobre un basamento circular de piedra mora. Desde los tres metros continuaba con una estructura cónica de ladrillos hasta alcanzar aproximadamente doce metros. En la parte superior tenía una cúpula giratoria de chapa de zinc y cuatro aspas de unos seis metros, preparadas para orientarse según la dirección del viento.

La inesperada razón por la que nunca funcionó plenamente

En esa zona de Entre Ríos no soplaban vientos suficientemente intensos y constantes. Las aspas podían moverse, pero no siempre alcanzaban la potencia necesaria para sostener la molienda. El edificio era imponente; su rendimiento, demasiado irregular.

El sueño familiar que el viento no pudo impulsar Foto: Gobierno de Entre Ríos

Por esa razón, el Molino Forclaz nunca trabajó a pleno rendimiento. La familia debió volver al viejo sistema de malacate, movido por mulas. Era menos novedoso, pero brindaba la fuerza constante que el viento local no podía garantizar.

Con los años, aquel fracaso dejó de ser una derrota familiar y pasó a representar el esfuerzo de una comunidad.

La maquinaria que todavía permanece en su interior

El molino integra un conjunto arquitectónico que ayuda a comprender cómo vivían los inmigrantes de la Colonia San José durante el siglo XIX. En el predio se conservan la vivienda familiar, galpones, herramientas agrícolas, el molino de viento, el molino de malacate y el aljibe.

El Molino Forclaz, símbolo de la inmigración en Entre Ríos Foto: Instagram @turismovillaelisa

En el interior de la torre aún puede observarse parte de la maquinaria original. Engranajes, maderas y mecanismos permiten dimensionar la complejidad técnica de aquella apuesta familiar y el enorme esfuerzo necesario para levantarla sin los recursos actuales.

De proyecto fallido a monumento de la inmigración

Con el paso de las décadas, los vecinos comprendieron que la construcción poseía un valor superior a su utilidad industrial. En 1979, el Gobierno de Entre Ríos adquirió a los herederos una parcela de cinco hectáreas para preservar el conjunto histórico.

Más tarde obtuvo reconocimiento patrimonial y, desde 2013, funciona formalmente como Museo Provincial Molino Forclaz. El espacio ofrece visitas que reconstruyen las tareas, dificultades y esperanzas de quienes poblaron la colonia.

Ubicado en la zona rural cercana a Colón y San José, el sitio no recuerda una batalla ni la residencia de un presidente. Conserva algo más cotidiano: el esfuerzo de una familia que quiso aplicar una gran idea, descubrió que no funcionaba y encontró la forma de seguir adelante.

Más de 130 años después, sus aspas ya no prometen revolucionar la producción. Su verdadero movimiento ocurre en la memoria: aquel proyecto que fracasó como máquina terminó funcionando como una poderosa ventana hacia la historia argentina.