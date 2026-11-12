De Perón y Alfonsín a Milei: el test de 55 preguntas que revela tus afinidades políticas en 12 ejes

¿Sos peronista, radical o libertario? Foto: -

Una página web argentina te permite descubrir con qué ideología política histórica argentina te identificás con la respuesta de 55, 95 o 170 preguntas, según la precisión que prefieras. Este cuestionario fue creado a través del posicionamiento de los distintos personajes políticos argentinos, desde Juan Domingo Perón hasta Javier Milei, en el test de la Brújula Política que fue creado en base a teorías intelectuales de pensadores tales como Wilhelm Reich, Theodor Adorno y Hans Eysenck.

La adaptación de aquel cuestionario al formato argentino implicó la representación de todos los partidos políticos que han formado parte de la historia argentina en un gráfico de dos ejes contemplando:

La incursión del Estado a la izquierda abajo.

La libertad de mercado a la derecha abajo.

La concentración del poder de abajo hacia arriba.

De esta manera, se forman cuatro cuadrantes y pueden explorarse moviendo el mouse sobre él.

Political Compass Test Foto: 12ejes.vercel.app

¿Cómo realizar este test sobre tu afinidad política?

Para realizar el test sobre afinidad política, esta página web provee de tres opciones:

Express : demuestra el perfil general y las afinidades principales, consta de 55 preguntas y dura de 8 a 10 minutos en promedio.

Completo : consta de alrededor de 8 preguntas por cada eje presentando así más matices, son 95 preguntas y dura de 14 a 17 minutos en promedio.

Exhaustivo: son 170 preguntas y dura de 28 a 34 minutos en promedio. Asegura una máxima precisión con entre 13 y 15 preguntas por eje, con matices argentinos tales como cuestión Malvinas, federalismo o Vaca Muerta para poder afinar aún más el perfil.

Cómo funciona el test de la brujula política argentina. Foto: 12ejes.vercel.app

¿Cómo interpretar las respuestas del test?

El test exhaustivo define tu perfil ideológico relacionándolo con alguna de las corrientes políticas que han sido protagonistas de la historia argentina. En primer lugar, identifica tu posición con una frase popular y luego muestra tu posición en cada uno de los 12 ejes:

Economía : nivel de planificación estatal.

Estado : nivel de intervención estatal.

Trabajo y Capital : nivel de flexibilidad laboral.

Distribución : entre el mérito y la igualdad.

Nación : entre la globalización y la soberanía.

Instituciones : entre el liderazgo personalista y el rol de la República.

Democracia : entre la concentración de poder y el pluralismo.

Seguridad : entre el orden punitivo y las garantías.

Sociedad : entre el conservadurismo y el progresismo.

Federalismo : entre el alineamiento con las potencias o la autonomía estratégica.

Cultura Política: entre tradición y renovación.

Luego te muestra tu posición en la famosa brújula política de cuatro ejes:

Brújula de afinidad política Foto: 12ejes.vercel.app

En complemento, te destacan 6 valores remarcados según la correlación de los ejes:

Los 6 valores principales que da como resultado la correlación de los ejes. Foto: 12ejes.vercel.app

Luego apela al humor y relata “Tu domingo criollo” con 4 categorías: mate, asado, destino y truco. Te posiciona allí según tus respuestas al test.

Las ideologías más cercanas a tu pensamiento son las que continúan en el test con la lista de las primeras 5 y permitiéndote descargar tarjetas de tus resultados con:

La caracterización del porcentaje de cada uno de los 12 ejes.

El personaje histórico argentino con el que mayor cantidad de puntos compartiste.

Otros tres personajes que le siguen.

Las 3 ideologías más cercanas a tu pensamiento.

Tarjetas de resultado del test. Foto: 12ejes.vercel.app

Finalmente te permite activar el modo satírico que, humorísticamente, modifica tus respuestas hacia un absurdo para que genere gracia:

Modo satírico del test político. Foto: 12ejes.vercel.app

¿De qué trata la opción “Cara a cara”?

Otra de las funcionalidades de esta página web es la opción “Cara a cara” que comienza diciendo “Dos figuras, doce ejes” y te permite comparar tu resultado con la visión de cualquier político argentino. También te permite comparar distintos políticos argentinos entre sí.

¿Cómo armar tu propio “Gabinete”?

Una opción muy particular de esta página web es que te permite crear tu propio gabinete político con cinco figuras argentinas y te muestra su porcentaje de cohesión en números. Varía entre “Coalición con tensiones”, “Olla a presión” y “Frente sólido”, según los niveles de compatibilidad entre sus ideales.

Una mesa, muchas ideas Foto: 12ejes.vercel.app

¿Cómo ver la “Historia”?

Finalmente, una de las últimas categorías de esta página web es la de “Historia”, que se titula “Argentina: 250 años de transformación” e incluye datos desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 hasta noviembre de 2026 con el actual gobierno de Javier Milei.

Luego, hay una completísima línea del tiempo con la mayor parte de la historia argentina allí expresada. Permite seleccionar “siglo”, “década” y “tema”. En el último punto aparecen:

Cambios de gobierno.

Política.

Economía.

Sociedad.

Exterior.

Conflictos y Golpes.

Instituciones y reformas.

Allí, se puede seleccionar un período temporal como la “Última dictadura militar”. Sumado a eso, indica qué gobiernos formaron parte de aquel período, el contexto inicial, la organización política, economía, sociedad, política exterior, principales acontecimientos, resultados y consecuencias y el balance histórico.

Además, agrega “Debates historiográficos”, “Acontecimientos” y los “Personajes y Protagonistas”. Sobre el final de la página web, indicaron la fuente y bibliografía que utilizaron para generar los datos.