Para sumar a la picada: el secreto para unos chips crujientes de berenjenas al horno

Una opción saludable y fácil para salir del paso y quedar como el rey de la cocina con tu grupo de amigos.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 5 de septiembre de 2025, 24:40
Un manjar, fácil y rico
Un manjar, fácil y rico Foto: bonviveur

A la hora de buscar innovar con la picada, son muchas las opciones para disfrutar, comer bien y quedar bien con tu grupo de amigos.

En esta oportunidad te presentamos una receta para chips de berenjenas de la que todos quedarán hablando.

Ingredientes para los chips de berenjenas

  • 2 berenjenas medianas
  • 1 cucharadita de perejil picado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 50 a 80 g de queso rallado ( cuanto más fino mejor)
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
  • pan rallado o panko
  • aceite c/n
  • sal

Paso a paso

Preparación

  1. Poner unos 400 g de pan rallado, la pimienta negra, el perejil y el queso parmesano en un bowl para mezclar bien
  2. Cortar la berenjena en rodajas con una mandolina o con cuchillo, de 1/2 cm de espesor
  3. Para quitar el amargor de la berenjena, colocar las rodajas sobre un escurridor y añadir abundante sal
  4. Dejar que repose unos 30 minutos antes de pasarlas por agua y retirar el exceso de sal
  5. Secarlas con cuidado dando suaves golpes con un trapo o papel absorbente. Este paso es importante también para retirar el exceso de humedad y favorecer que queden bien crujientes.
  6. Pasar las rodajas a un bowl y regar con un chorrito de aceite
  7. Remover para repartir el aceite por todas las rodajas
Sorprendé a tus amigos con una propuesta diferente Foto: bonviveur

Empanar

También podría interesarte

Burger Fest 2025: fecha, horario y dónde se hará el evento que reúne más de 100 variedades de hamburguesas

Burger Fest 2025: fecha, horario y dónde se hará el evento que reúne más de 100 variedades de hamburguesas

Otra alternativa de aprendizaje: cómo usar el traductor de Google para estudiar idiomas

Otra alternativa de aprendizaje: cómo usar el traductor de Google para estudiar idiomas

  • Pasar las rodajas de berenjena por la mezcla del pan rallado
  • Ponerlas sobre una asadera cubierta con papel de horno

Cocción

  • Cocinar las berenjena empanadas en el horno precalentado a 200 ºC
  • Esperar unos pocos minutos a que se doren
  • Servir las berenjenas en chips enseguida para que no pierdan su textura crocante, solas o con aderezos.