Para sumar a la picada: el secreto para unos chips crujientes de berenjenas al horno
Una opción saludable y fácil para salir del paso y quedar como el rey de la cocina con tu grupo de amigos.
A la hora de buscar innovar con la picada, son muchas las opciones para disfrutar, comer bien y quedar bien con tu grupo de amigos.
En esta oportunidad te presentamos una receta para chips de berenjenas de la que todos quedarán hablando.
Ingredientes para los chips de berenjenas
- 2 berenjenas medianas
- 1 cucharadita de perejil picado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 50 a 80 g de queso rallado ( cuanto más fino mejor)
- 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
- pan rallado o panko
- aceite c/n
- sal
Paso a paso
Preparación
- Poner unos 400 g de pan rallado, la pimienta negra, el perejil y el queso parmesano en un bowl para mezclar bien
- Cortar la berenjena en rodajas con una mandolina o con cuchillo, de 1/2 cm de espesor
- Para quitar el amargor de la berenjena, colocar las rodajas sobre un escurridor y añadir abundante sal
- Dejar que repose unos 30 minutos antes de pasarlas por agua y retirar el exceso de sal
- Secarlas con cuidado dando suaves golpes con un trapo o papel absorbente. Este paso es importante también para retirar el exceso de humedad y favorecer que queden bien crujientes.
- Pasar las rodajas a un bowl y regar con un chorrito de aceite
- Remover para repartir el aceite por todas las rodajas
Empanar
- Pasar las rodajas de berenjena por la mezcla del pan rallado
- Ponerlas sobre una asadera cubierta con papel de horno
Cocción
- Cocinar las berenjena empanadas en el horno precalentado a 200 ºC
- Esperar unos pocos minutos a que se doren
- Servir las berenjenas en chips enseguida para que no pierdan su textura crocante, solas o con aderezos.