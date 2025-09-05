Para sumar a la picada: el secreto para unos chips crujientes de berenjenas al horno

Una opción saludable y fácil para salir del paso y quedar como el rey de la cocina con tu grupo de amigos.

Un manjar, fácil y rico Foto: bonviveur

A la hora de buscar innovar con la picada, son muchas las opciones para disfrutar, comer bien y quedar bien con tu grupo de amigos.

En esta oportunidad te presentamos una receta para chips de berenjenas de la que todos quedarán hablando.

Ingredientes para los chips de berenjenas

2 berenjenas medianas

1 cucharadita de perejil picado

1 cucharadita de ajo en polvo

50 a 80 g de queso rallado ( cuanto más fino mejor)

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

pan rallado o panko

aceite c/n

sal

Paso a paso

Preparación

Poner unos 400 g de pan rallado, la pimienta negra, el perejil y el queso parmesano en un bowl para mezclar bien Cortar la berenjena en rodajas con una mandolina o con cuchillo, de 1/2 cm de espesor Para quitar el amargor de la berenjena, colocar las rodajas sobre un escurridor y añadir abundante sal Dejar que repose unos 30 minutos antes de pasarlas por agua y retirar el exceso de sal Secarlas con cuidado dando suaves golpes con un trapo o papel absorbente. Este paso es importante también para retirar el exceso de humedad y favorecer que queden bien crujientes. Pasar las rodajas a un bowl y regar con un chorrito de aceite Remover para repartir el aceite por todas las rodajas

Sorprendé a tus amigos con una propuesta diferente Foto: bonviveur

Empanar

Pasar las rodajas de berenjena por la mezcla del pan rallado

Ponerlas sobre una asadera cubierta con papel de horno

Cocción