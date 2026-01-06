Cebolla caramelizada en vino blanco: receta fácil y rápida para realzar sándwiches, carnes y ensaladas

Con solo cuatro ingredientes y de forma sencilla sencilla, esta preparación aporta dulzura, aroma y un toque gourmet a platos simples.

Cebolla caramelizada, ideal para condimentar. Foto: Unsplash.

Es perfecta para realzar sándwiches, ensaladas y carnes, y tiene una ventaja clave para la cocina cotidiana: dura más de un mes en la heladera. Se trata de la cebolla caramelizada en vino blanco, un toque distinto para cualquier plato.

Desde hamburguesas hechas en casa hasta un buen asado, pasando por pollo, carnes frías o ensaladas frescas, este acompañamiento suma profundidad, dulzura y carácter.

Cortar la cebolla en juliana. Foto: Pixabay.

La vuelta de tuerca que se propone en esta versión es irresistible: incorporar vino blanco, lo que le da a la cebolla caramelizada un sabor más suave y aromático, un equilibrio justo entre lo dulce y lo ácido.

¿Cómo se prepara la cebolla caramelizada en vino blanco?

El resultado de esta preparación es muy versátil y puede utilizarse en pizzas, bocaditos, rellenos de tartas o empanadas y aportan un perfil delicado que se puede combinar con diferentes ingredientes.

Para preparar esta cebolla al vino blanco se necesitan solo cuatro ingredientes:

500 gramos de cebolla blanca ,

500 gramos de azúcar ,

600 mililitros de vino blanco ,

una cucharada de sal.

Cebollas. Foto: Unsplash.

Primero se pelan y cortan las cebollas en juliana. Luego se cocinan a fuego suave con el vino, en una cacerola tapada y de fondo grueso. Cuando están bien blandas, se agrega el azúcar y la sal, y se continúa la cocción destapada, revolviendo de vez en cuando.

Para comprobar el punto, basta colocar una cucharadita en un plato: si al enfriarse no se corre, está lista. Se enfrasca y se conserva en heladera por más de un mes.