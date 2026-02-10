Un clásico de la parrilla pero en otro formato: cómo hacer las mejores croquetas de morcilla en pocos minutos
Es una comida fácil de hacer, rica en hierro y sobre todo muy nutritiva. Ideal para los almuerzos en familia y para comer como un snack saludable.
Las croquetas de morcilla son una de esas recetas que combinan sencillez y sabor en partes iguales. Con una preparación rápida y pocos ingredientes, se convierten en una opción ideal para sumar a una picada, servir como entrada caliente o disfrutar mientras se espera el asado. Crujientes por fuera y suaves por dentro, siempre logran destacarse en la mesa.
En apenas cinco pasos, gracias a esta receta es posible transformar la clásica morcilla en un bocado irresistible y rendidor, perfecto para compartir. Esta receta, práctica y accesible, permite lucirse sin complicaciones y demuestra que no hace falta pasar horas en la cocina para sorprender con algo rico.
Cómo hacer croquetas de Morcilla
Ingredientes
- 2 morcillas
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo (opcional)
- 2 cucharadas de harina
- 1 huevo
- Pan rallado
- Aceite
Paso a Paso
- Para preparar la base, primero se debe retirar la piel de las morcillas y desarmarlas con un tenedor. Luego, picar la cebolla (y el ajo, si se utiliza) bien fina. En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla hasta que esté transparente. Agregar la morcilla desarmada y cocinar unos minutos, integrando bien los sabores.
- Incorporar la harina y cocinar uno o dos minutos más, revolviendo constantemente. Condimentar a gusto y retirar del fuego. Dejar enfriar. Con la mezcla fría, formar pequeñas croquetas con las manos. Pasarlas primero por huevo batido y luego por pan rallado.
- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Servir calientes. Se pueden acompañar con una salsa criolla, alioli o mostaza antigua. También pueden prepararse con anticipación y freírse justo antes de servir.
Más leídas