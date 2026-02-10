Croquetas de morcilla Foto: Anna recetas

Las croquetas de morcilla son una de esas recetas que combinan sencillez y sabor en partes iguales. Con una preparación rápida y pocos ingredientes, se convierten en una opción ideal para sumar a una picada, servir como entrada caliente o disfrutar mientras se espera el asado. Crujientes por fuera y suaves por dentro, siempre logran destacarse en la mesa.

En apenas cinco pasos, gracias a esta receta es posible transformar la clásica morcilla en un bocado irresistible y rendidor, perfecto para compartir. Esta receta, práctica y accesible, permite lucirse sin complicaciones y demuestra que no hace falta pasar horas en la cocina para sorprender con algo rico.

Cómo hacer croquetas de Morcilla

Ingredientes

2 morcillas

1 cebolla chica

1 diente de ajo (opcional)

2 cucharadas de harina

1 huevo

Pan rallado

Aceite

Paso a Paso