En solo 20 minutos: el guiso de lentejas más reconfortante y económico para toda la familia

El guiso de lentejas es una de esas preparaciones que no fallan. Permite aprovechar lo que hay en casa, combinar verduras y sumar proteínas en una sola olla. Además, es una receta flexible: podés adaptarla según lo que tengas disponible, sin perder ese sabor casero que lo hace especial.

Las lentejas son una base ideal para este tipo de comidas. No solo rinden mucho, sino que además aportan fibra, proteínas vegetales y una textura que se adapta muy bien a la cocción rápida. Un tip antes de utilizar enlatados es enjuagarlos. Por otro lado, si las vas a cocinar porque son lentejas secas, es mejor dejarlas en remojo unos minutos para facilitar la cocción, mejorar la digestión y el resultado de la receta.

Para lograr un buen fondo de sabor, es clave comenzar con cebolla y ajo bien salteados. Este paso hace la diferencia, porque permite que el guiso tenga más profundidad desde el inicio. Luego podés sumar zanahoria, papa, camote o cualquier verdura que tengas a mano, cortadas en cubos pequeños para acelerar la cocción. Y en lo posible, parejos.

Un rico guiso de lentejas con verduras no puede faltar en tu mesa. Foto: Freepik.

¿Qué cortes de carne económicos se pueden usar para un buen guiso?

Si querés sumar carne a esta receta, hay cortes accesibles que funcionan muy bien en este tipo de recetas. En Argentina, algunos de los más usados son el roast beef, la paleta, el osobuco o la falda. Son cortes con algo de grasa y tejido conectivo, lo que los hace ideales para cocciones en olla, porque le aportan mucho sabor a nuestras comidas.

Un buen consejo es cortar la carne en cubos chicos o medianos (del trozo de un bocado) y sellarlos antes de incorporarlos al guiso. Esto ayuda con el sabor y la textura de la carne, mejora el resultado final. Si estás buscando una opción más económica, también podés usar carne molida, que se integra muy bien y reduce los tiempos de cocción.

Trucos para que el guiso quede más sabroso

Usar caldo en lugar de agua para potenciar el sabor

Agregar pimentón , comino , pimienta y laurel

Cocinar con la olla tapada para concentrar el calor y a fuego intermedio o bajo para evitar que se queme el fondo

Revolver cada tanto para evitar que se pegue y revisar la cantidad de líquido

Ajustar la textura con más líquido o dejándolo reducir, a la hora de cocinar hay que estar atentos.

Este guiso de lentejas es una de esas recetas que conviene tener siempre a mano. Práctico, económico y adaptable, permite cocinar algo rico sin gastar de más y con lo que tengas disponible. Ideal para compartir, para repetir; o incluso para guardar y recalentar.

El guiso es un plato ideal para los meses fríos del año. Foto: Freepik

Ingredientes para cocinar un sabroso guiso

1 chorizo mediano

250 gramos de carne (corte a elegir según recomendaciones)

1 cebolla

3 latas de lentejas

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento colorado

1 vaso de vino

2 zanahorias medianas

1 papa grande

150 gramos de tomate triturado

Sal

Pimienta

Pimentón

Ajo en polvo

Orégano

2 hojitas de laurel

Paso a paso para hacer un rico guiso casero

Lavar todas las verduras y reservar. Escurrir las lentejas (si están crudas, lo mejor será que estén en remojo la noche anterior). Pelar la cebolla y las zanahorias. La cebolla y el ajo picarlos juntos. La zanahoria se debe pelar y cortar en "monedas". Quitarle la cáscara al zapallo y cortarla en cubos medianos. La papa ya limpia, pelarla y cortarla en cubos también. Tomar una olla, colocarle un poco de aceite y saltear las verduras allí: cebolla, pimiento y ajo. Agregar el chorizo y el vaso de vino. Mezclar para que no se queme y dejar que se evapore el alcohol. En otra tabla y con otro cuchillo, cortar la carne en cubos. Sellarla en una sartén y reservar. En la olla donde está la cebolla verás que se hace un jugo de la grasa del chorizo, Agregarle el pimiento y el resto de las verduras, y sumar dos tazas de caldo. Con la carne sellada, pasarla a la olla y dejar cocinar a fuego medio-bajo por media hora.

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