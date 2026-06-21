En solo 20 minutos: el guiso de lentejas más reconfortante y económico para toda la familia

El guiso de lentejas es una de esas preparaciones que no fallan. Permite aprovechar lo que hay en casa, combinar verduras y sumar proteínas en una sola olla. Además, es una receta flexible: podés adaptarla según lo que tengas disponible, sin perder ese sabor casero que lo hace especial.
Las lentejas son una base ideal para este tipo de comidas. No solo rinden mucho, sino que además aportan fibra, proteínas vegetales y una textura que se adapta muy bien a la cocción rápida. Un tip antes de utilizar enlatados es enjuagarlos. Por otro lado, si las vas a cocinar porque son lentejas secas, es mejor dejarlas en remojo unos minutos para facilitar la cocción, mejorar la digestión y el resultado de la receta.
Para lograr un buen fondo de sabor, es clave comenzar con cebolla y ajo bien salteados. Este paso hace la diferencia, porque permite que el guiso tenga más profundidad desde el inicio. Luego podés sumar zanahoria, papa, camote o cualquier verdura que tengas a mano, cortadas en cubos pequeños para acelerar la cocción. Y en lo posible, parejos.
Si querés sumar carne a esta receta, hay cortes accesibles que funcionan muy bien en este tipo de recetas. En Argentina, algunos de los más usados son el roast beef, la paleta, el osobuco o la falda. Son cortes con algo de grasa y tejido conectivo, lo que los hace ideales para cocciones en olla, porque le aportan mucho sabor a nuestras comidas.
Un buen consejo es cortar la carne en cubos chicos o medianos (del trozo de un bocado) y sellarlos antes de incorporarlos al guiso. Esto ayuda con el sabor y la textura de la carne, mejora el resultado final. Si estás buscando una opción más económica, también podés usar carne molida, que se integra muy bien y reduce los tiempos de cocción.
Este guiso de lentejas es una de esas recetas que conviene tener siempre a mano. Práctico, económico y adaptable, permite cocinar algo rico sin gastar de más y con lo que tengas disponible. Ideal para compartir, para repetir; o incluso para guardar y recalentar.
¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.