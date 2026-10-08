Con 3 papas y 2 cucharadas de crema de leche: la receta gratinada, fácil y económica que te resuelve la cena en pocos minutos

Con pocos ingredientes y en simples pasos, estas papas rellenas con jamón y queso se convierten en una opción ideal para resolver el almuerzo o la cena. Son cremosas por dentro, gratinadas por fuera y se pueden preparar en poco tiempo.

Ingredientes para preparar las papas rellenas

3 papas medianas

150 gramos de queso cremoso o mozzarella

100 gramos de jamón cocido

2 cucharadas de crema de leche o queso untable

Sal y pimienta a gusto

Un poquito de aceite

Orégano o pimentón, opcional

Estas papas rellenas con jamón y queso se convierten en una opción ideal para resolver el almuerzo o la cena. Foto: Freepik.

Cómo hacer papas rellenas con jamón y queso

El primer paso consiste en lavar bien las papas, cortarlas por la mitad y colocarlas en una olla con agua. Hay que hervirlas durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas pero sin que se desarmen. Una vez listas, retirarles con cuidado una pequeña parte del centro utilizando una cuchara. Esa papa que se extrae será parte del relleno y ayudará a darle una textura más cremosa. En un recipiente, mezclar la papa retirada con el jamón cocido previamente picado, las dos cucharadas de crema o queso untable y la mitad del queso. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Luego, rellenar cada una de las mitades de papa con la preparación y colocar por encima el queso restante. Para darle todavía más sabor, se puede agregar una pizca de orégano o pimentón. Finalmente, llevar las papas a un horno fuerte durante unos 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y quede bien dorado.

El resultado de esta receta son unas papas rellenas suaves y cremosas por dentro, con una cubierta de queso gratinado que las hace irresistibles. Además, se pueden acompañar con una ensalada fresca o servir como guarnición de carnes y otras comidas.