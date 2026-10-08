Con 3 papas y 2 cucharadas de crema de leche: la receta gratinada, fácil y económica que te resuelve la cena en pocos minutos
Son cremosas por dentro, gratinadas por fuera y se pueden preparar en poco tiempo. Paso a paso, en la nota.
- Preparación:
- 30 min
- Cocción:
- 30 min
- Total:
- 1 hr
Con pocos ingredientes y en simples pasos, estas papas rellenas con jamón y queso se convierten en una opción ideal para resolver el almuerzo o la cena. Son cremosas por dentro, gratinadas por fuera y se pueden preparar en poco tiempo.
Ingredientes para preparar las papas rellenas
- 3 papas medianas
- 150 gramos de queso cremoso o mozzarella
- 100 gramos de jamón cocido
- 2 cucharadas de crema de leche o queso untable
- Sal y pimienta a gusto
- Un poquito de aceite
- Orégano o pimentón, opcional
Cómo hacer papas rellenas con jamón y queso
- El primer paso consiste en lavar bien las papas, cortarlas por la mitad y colocarlas en una olla con agua. Hay que hervirlas durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas pero sin que se desarmen.
- Una vez listas, retirarles con cuidado una pequeña parte del centro utilizando una cuchara. Esa papa que se extrae será parte del relleno y ayudará a darle una textura más cremosa.
- En un recipiente, mezclar la papa retirada con el jamón cocido previamente picado, las dos cucharadas de crema o queso untable y la mitad del queso. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
- Luego, rellenar cada una de las mitades de papa con la preparación y colocar por encima el queso restante. Para darle todavía más sabor, se puede agregar una pizca de orégano o pimentón.
- Finalmente, llevar las papas a un horno fuerte durante unos 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y quede bien dorado.
El resultado de esta receta son unas papas rellenas suaves y cremosas por dentro, con una cubierta de queso gratinado que las hace irresistibles. Además, se pueden acompañar con una ensalada fresca o servir como guarnición de carnes y otras comidas.
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